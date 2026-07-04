Argentina en octavos de final del Mundial 2026: por qué no recuperó el número 1 del Ranking FIFA

Selección Argentina Foto: REUTERS

La Selección Argentina volvió a superar una prueba de carácter en el Mundial 2026, pero la victoria no le alcanzó para recuperar la cima del Ranking FIFA. El equipo de Lionel Scaloni derrotó por 3-2 a Cabo Verde en Miami, consiguió la clasificación a los octavos de final y quedó muy cerca de Francia, que por ahora continúa como líder del escalafón mundial.

Argentina sufrió más de lo esperado, pero sacó adelante un partido clave

La Selección Argentina llegó al cruce ante Cabo Verde con la obligación de confirmar su favoritismo, aunque el desarrollo del encuentro estuvo lejos de ser sencillo. El conjunto africano ya había dejado señales de ser un rival incómodo durante el Mundial 2026 y volvió a demostrarlo con un planteo intenso, ordenado y muy competitivo.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni encontró respuestas individuales en momentos determinantes y logró imponerse por 3-2, resultado que le permitió avanzar entre los 16 mejores del torneo. Sin embargo, el partido también dejó varias señales de alerta: Argentina necesitó exigirse al máximo, tuvo que resolver situaciones límite y terminó ganando un duelo mucho más trabajado de lo que muchos imaginaban.

En una noche cargada de tensión, Lionel Messi volvió a ser protagonista, mientras que Lisandro Martínez firmó una actuación de enorme jerarquía. Además, Cristian “Cuti” Romero apareció en un momento decisivo para marcar un gol de enorme valor para la Albiceleste.

El Ranking FIFA se actualizó y Argentina quedó segunda

Más allá de la alegría por la clasificación, una de las grandes preguntas después del triunfo era qué iba a pasar con el Ranking FIFA. Argentina necesitaba sumar fuerte para intentar recuperar el primer puesto, pero la actualización posterior al partido confirmó que todavía no le alcanzó para superar a Francia.

Selección Argentina Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Con la victoria ante Cabo Verde, la Albiceleste sumó 6.31 puntos y alcanzó un total de 1913.71 unidades. Aun así, Francia se mantuvo en lo más alto con 1916.23 puntos, una diferencia mínima que deja a la Selección Argentina al acecho.

La distancia entre ambos seleccionados es muy corta, por lo que cada partido de eliminación directa puede modificar el panorama. En este contexto, Argentina no solo juega por seguir defendiendo la corona mundial, sino también por volver a ocupar el lugar más alto del ranking internacional.

Francia resiste en la cima, pero Argentina sigue al acecho

El dato central es claro: Francia sigue siendo la número 1 del mundo, pero Argentina quedó apenas por detrás. La diferencia entre ambos seleccionados es tan ajustada que una victoria importante de la Albiceleste en la próxima instancia podría volver a poner presión sobre el liderazgo francés.

Para el equipo de Scaloni, el Ranking FIFA no es el objetivo principal, pero sí representa un indicador del nivel sostenido que mantiene el ciclo. Después de años de enorme regularidad, títulos y rendimientos competitivos, la Selección Argentina continúa instalada entre las potencias más importantes del planeta.

Cuándo vuelve a jugar Argentina por los octavos del Mundial 2026

Tras superar a Cabo Verde, Argentina tendrá muy poco margen de recuperación. El próximo desafío será por los octavos de final del Mundial 2026, instancia en la que enfrentará a Egipto, que viene de eliminar a Australia por penales.

Argentina enfrentará a Egito por los octavos del Mundial Foto: REUTERS

El partido está programado para el martes 7 de julio, desde las 13:00 horas de Argentina, en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Será una prueba exigente para la Albiceleste, que apenas contará con dos días completos de preparación antes de volver a competir.

Scaloni toma nota: ganar no alcanza si el equipo quiere repetir el título

La clasificación fue un alivio, pero también dejó trabajo para el cuerpo técnico. Argentina ganó, avanzó y se mantiene entre las favoritas, aunque el rendimiento ante Cabo Verde mostró aspectos a corregir. En una Copa del Mundo, cada detalle puede ser determinante y el margen de error se reduce a medida que avanzan las rondas.

Scaloni sabe que la jerarquía individual puede resolver partidos, pero también necesita que el equipo recupere solidez colectiva. La próxima parada ante Egipto será una oportunidad para confirmar la evolución, ajustar piezas y sostener el sueño de pelear nuevamente por el título mundial.

Argentina, entre la ilusión mundialista y la pelea por ser número 1

La Selección Argentina atraviesa un momento decisivo. Por un lado, consiguió el objetivo inmediato: ganar y meterse en octavos de final. Por el otro, quedó a un paso de volver a liderar el Ranking FIFA, una posición que todavía conserva Francia por una diferencia mínima.

El foco, de todos modos, está puesto en lo deportivo. Si Argentina sigue avanzando en el Mundial 2026, el regreso a la cima del ranking podría llegar como consecuencia natural. Mientras tanto, Messi, Scaloni y compañía mantienen vivo el gran objetivo: seguir compitiendo, mejorar el rendimiento y acercarse cada vez más a otra noche histórica.