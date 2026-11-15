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Un oratorio de 1753 y dos cambios de nombre hasta 1909: así nació Godoy Cruz, la ciudad mendocina que homenajea a un prócer de 1816

Fue San Vicente, después Belgrano y finalmente Godoy Cruz. La ciudad mendocina cambió de nombre mientras crecía alrededor de una capilla y terminaba homenajeando a uno de los protagonistas de la Independencia argentina.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Godoy Cruz
Plaza departamental de Godoy Cruz, corazón histórico de la ciudad Foto: Municipalidad de Godoy Cruz
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Antes de convertirse en un centro urbano del Gran Mendoza, Godoy Cruz era un pequeño poblado vinculado con la agricultura, los caminos comerciales y la vida religiosa. Su historia comenzó a tomar forma durante la época colonial, atravesó un terremoto devastador y se transformó con la llegada del ferrocarril, los inmigrantes y las bodegas. Pero su rasgo más particular es el nombre: recuerda a Tomás Godoy Cruz, el diputado mendocino que firmó la declaración de la Independencia en 1816.

Una capilla de 1753: el origen de San Vicente

En 1753, Tomás de Coria y Bohórquez levantó un oratorio dedicado a San Vicente Ferrer, alrededor del cual comenzaron a instalarse familias y pequeños negocios. Ese núcleo recibió el nombre de San Vicente y fue creciendo en una zona conectada con las rutas que atravesaban Mendoza. Los registros históricos mencionan unas 91 familias y 328 vecinos. Con los años, los pobladores reclamaron una plaza y nuevas instituciones para una comunidad cada vez más grande.

El cambio decisivo llegó el 11 de mayo de 1855, cuando el gobernador Pedro Pascual Segura dispuso la creación de la Villa de San Vicente, separada de Luján. La fecha quedó establecida como referencia para el aniversario departamental. Sin embargo, su identidad oficial todavía sufriría dos modificaciones: en 1889 pasó a llamarse Belgrano, en homenaje al creador de la bandera, aunque muchos vecinos siguieron utilizando la denominación tradicional.

Por qué la ciudad pasó a llamarse Godoy Cruz

El 9 de febrero de 1909, la Legislatura provincial sancionó la Ley 472, que declaró ciudad a la antigua Villa Belgrano y la rebautizó Godoy Cruz. El homenaje estaba dirigido a un dirigente nacido en Mendoza el 6 de marzo de 1791, cuya actuación política había sido fundamental durante la emancipación americana. Formado en leyes en Santiago de Chile, Tomás Godoy Cruz llegó al Congreso de Tucumán como representante mendocino y se convirtió en uno de los diputados jóvenes de la asamblea.

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Godoy Cruz
Tomás Godoy Cruz, diputado del Congreso de Tucumán de 1816 Foto: Museo Histórico Nacional

Su vínculo con José de San Martín fue relevante. El general necesitaba que las Provincias Unidas declararan su independencia antes de avanzar con la campaña libertadora hacia Chile y Perú. Godoy Cruz defendió esa posición en el Congreso y colaboró con el proyecto sanmartiniano. Después también ejerció la gobernación de Mendoza, entre 1820 y 1822, y volvió brevemente al cargo en 1830. Murió en 1852, mucho antes de que la ciudad recibiera su apellido.

El terremoto, los inmigrantes y las bodegas

La historia urbana también estuvo marcada por tragedias y reconstrucciones. El terremoto del 20 de marzo de 1861, que devastó buena parte de Mendoza, dañó viviendas y edificios de San Vicente. La localidad se recuperó paulatinamente con el trabajo de sus habitantes: abrió instituciones educativas, amplió su actividad comercial y fortaleció sus vínculos con la capital provincial. Hacia finales del siglo XIX, la expansión ferroviaria y la llegada de inmigrantes europeos aceleraron el crecimiento económico de la zona.

Godoy Cruz
Godoy Cruz, Mendoza, una ciudad con más de 170 años de historia institucional Foto: Municipalidad de Godoy Cruz

La vitivinicultura adquirió entonces un papel central. Familias ligadas a bodegas como Tomba, Arizu, Escorihuela y Benegas impulsaron establecimientos productivos, mientras aparecían talleres, molinos y comercios. El paisaje dejó de estar definido únicamente por fincas y caminos rurales: Godoy Cruz comenzó a consolidarse como un espacio industrial y comercial integrado al Gran Mendoza, sin perder del todo las huellas de su pasado.

El monumento y la iglesia que conservan su memoria

En 1910 se colocó la piedra fundamental de un monumento a Tomás Godoy Cruz, pero su inauguración recién se concretó en 1924. Décadas después, en 1966, los restos del prócer fueron trasladados a un mausoleo en la Parroquia San Vicente Ferrer, el templo asociado a la advocación que había dado nombre al antiguo poblado. Así, la plaza, la iglesia y la denominación de la ciudad reúnen distintas etapas de una misma historia: la de un rincón mendocino que creció desde una comunidad colonial hasta convertirse en un homenaje cotidiano a la Independencia argentina.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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