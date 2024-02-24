Perros que llegan solos a tu casa: qué significado tiene, según distintas creencias

Qué significa que aparezcan perros en tu casa. Foto Unsplash.

El perro es sin lugar a dudas uno de los amigos más fieles del ser humano. Es por ello que surge el gran interrogante sobre qué significa que uno o varios perros aparezcan en tu casa.

Perros. Foto: Unsplash.

El significado de que aparezca uno o varios perros en tu casa

Si aparece uno o varios perros en tu casa, puede deberse a distintas opciones:

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Los perros pueden indicar que hay un mensaje o una enseñanza que tenés que tener en cuenta en tu vida.

También, simboliza la necesidad de tener relaciones basadas en el amor.

Puede significar que estén buscando comida.

Que uno o varios perros aparezcan en tu casa también puede significar que están queriendo marcar territorio.

Puede significar que sea un perro perdido y no encuentre a su dueño, por lo que es importante revisar si tiene placa de identificación para llamarlo.

Que un perro aparezca en tu casa puede significar también que necesite un hogar. Una opción podría ser adoptarlo, y en caso de no poder hacerlo, llevarlo a un refugio o buscarle familia sería una gran opción para que el can no esté solo en la calle.

La increíble medida de un país europeo para no tener perros callejeros

Si bien la problemática de los animales abandonados no es muy tenida en cuenta en el mundo, existen excepciones, como Países Bajos, uno de los países que tomó la delantera en iniciativas para lograr un mundo más consciente sobre este tema. Y sus políticas tuvieron un gran éxito, convirtiéndolo en el primer país sin perros callejeros.

Perros. Foto: Unsplash.

El país creó una de las leyes más duras de Europa en este ámbito y las multas por abandono y maltrato pueden llegar a superar los 16.000 euros e incluso pueden acabar en una pena de cárcel de 3 años, en el mejor de los casos.

Otra de las medidas más destacadas fue la de establecer altos impuestos en las compras de perros de raza. De este modo se consiguió desalentar el negocio alrededor de la vida animal y fomentar a quienes realmente deseaban la compañía de un amigo canino.