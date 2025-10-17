No es la cama ni el jardín: ¿cuál es el mejor lugar para que duerma un perro en primavera?

Elegir el espacio adecuado para las mascotas no solo garantiza un sueño reparador, sino que también protege su salud y bienestar durante esta estación de cambios.

Los perros no deben dormir en la cama de sus dueños en primavera. Foto Unsplash.

Con la llegada de la primavera, las temperaturas comienzan a subir y los días se alargan, lo que transforma los hábitos de descanso de las mascotas. Para los perros, encontrar un lugar cómodo, seguro y fresco para dormir se vuelve fundamental: ni la cama demasiado caliente ni el jardín expuesto al sol resultan ideales.

Teniendo en cuenta que la estación venidera trae consigo humedad, alergias y cambios bruscos entre el día y la noche que pueden afectar el sueño de los perros, lo más recomendable es ofrecerles un espacio protegido, ventilado y cómodo.

Dónde deben dormir los perros en primavera. Foto: Freepik.

Los especialistas recomiendan que las mascotas duerman en un lugar que no esté completamente expuesto al sol ni aislado del aire fresco, lo que permite que descansen sin sufrir ni el calor diurno ni el frío nocturno, favoreciendo su bienestar durante toda la primavera.

Otro aspecto clave es la higiene. Durante la primavera, el aumento de polen, insectos y tierra hace necesario que el lugar donde duerme el perro sea fácil de mantener limpio y protegido contra pulgas y mosquitos, que proliferan en esta época. Un espacio así no solo evita molestias, sino que también contribuye a su bienestar, energía y salud general.

Los lugares más recomendados para que duerma un perro en la primavera

Dentro de casa, cerca de una ventana, los perros pueden disfrutar del aire fresco sin estar expuestos a corrientes frías que podrían incomodarlos. Este espacio permite que se mantengan ventilados mientras descansan de manera segura.

Si no, una galería techada o un balcón cerrado representan una opción intermedia entre el interior y el exterior. Ofrecen ventilación natural y luz, pero los protegen de los cambios bruscos de temperatura y de la humedad típica de la estación.

Optar por una cama elevada o una colchoneta lavable ayuda a evitar el contacto directo con el piso, reduciendo la exposición a la humedad y facilitando la limpieza. Este tipo de descanso contribuye a mantener al perro cómodo y saludable.

Una colchonera lavable es una gran opción para que duerma un perro en primavera. Foto: Unsplash.

Asimismo, una habitación ventilada, pero sin aire directo, garantiza un sueño reparador. Mantener el flujo de aire controlado evita tanto el calor excesivo como la incomodidad de corrientes que podrían afectar su descanso.

Por último, una casita cubierta dentro del hogar brinda un refugio acogedor y una sensación de seguridad. Este espacio cerrado permite que el perro se sienta protegido, favoreciendo un descanso profundo y tranquilo durante la primavera.