Menú navideño para perros: la cena casera y saludable para mimar a nuestras mascotas en las fiestas de fin de año

Los perros son parte de nuestra familia y por eso, no es raro que pensemos en una cena y un postre especialmente diseñado para ellos. ¿Cómo hacerlo? Los detalles, en la nota.

La Navidad es una época del año muy especial para compartir en familia y eso incluye a nuestros perros. Cada vez son más los que integran a las mascotas a los festejos con un menú especial para ellos, ya que ocupan un lugar central dentro de cada corazón.

Preparar un menú pensado especialmente para ellos no solamente implica un gran acto de amor, sino que, además, es una manera de proporcionarles alimentos nutritivos, frescos y adecuados a su dieta. Sin embargo, es importante hacerlo con responsabilidad y evitar ingredientes que pudieran ser perjudiciales para su salud.

Además, los veterinarios insisten en que es clave mantener porciones pequeñas, para no generar molestias digestivas que pudieran arruinar las fiestas de fin de año. Es necesario recordar que, antes de pensar en un menú, hay que definir cuáles son las necesidades de cada mascota, para mantener una nutrición adecuada.

Menú para perros en Navidad: plato principal y postre súper saludables

Plato principal: premios de atún caseros

Ingredientes

2 latas de atún al natural (sin sal añadida)

2 huevos

1 taza de harina (puede ser común o integral)

Queso parmesano rallado (muy poco, opcional)

Un chorrito de agua

Preparación

Pisá el atún con un tenedor hasta que quede bien desmenuzado. Sumale los huevos y la harina. Luego, agregá un poco de agua para formar una masa similar a la de un bizcochuelo espeso.

Incorporá una cucharadita de queso parmesano si querés darle más sabor (en poca cantidad es seguro). Dejá reposar la masa entre 30 y 60 minutos y estirá la masa con un palo de amasar y cortá formitas (huesitos, corazones, lo que tengas a mano).

Llevá al horno precalentado a 180 °C durante unos 15 minutos. Dejalos enfriar a temperatura ambiente antes de dárselos a tu perro.

Postre: cupcake suave de calabaza

Ingredientes

2 huevos

1 pote de yogur descremado 0%

150 g de harina de arroz integral

1 cucharadita de canela

80 g de aceite de oliva

210 g de calabaza cocida y hecha puré

100 g de avena en hojuelas

80 g de miel

Preparación

Precalentá el horno a 170 °C. En un bowl, batí los huevos con el aceite, el yogur y la miel. En otro recipiente, mezclá la harina con una pizca de polvo de hornear y la canela e integrá de a poco los ingredientes secos con la mezcla líquida.

Sumá la calabaza pisada y mezclá bien hasta lograr una masa homogénea y colocá los pirotines en la bandeja y distribuí la preparación sin llenarlos hasta arriba. Horneá durante unos 25 minutos o hasta que doren. Para saber si están listos: insertá un palillo; si sale seco, ya podés sacarlos.

Tip: La miel es apta para perros adultos, pero no debe usarse en cachorros menores de 12 meses. Si querés, podés reemplazarla por un poquito de puré de manzana sin azúcar.

Advertencias importantes para cocinar para perros

Nunca uses: chocolate, cebolla, ajo, uvas, pasas, alcohol, masa cruda con levadura, edulcorantes como xilitol, nuez moscada, sal en exceso ni productos ultraprocesados. Introducí las recetas de a poco si tu perro no está acostumbrado a alimentos caseros. Mantené porciones pequeñas para evitar empachos durante las fiestas. Ante cualquier duda, consultá a un veterinario.

Incluir a tu perro en la cena navideña es una forma hermosa de compartir las fiestas, siempre priorizando su salud. Con ingredientes simples y recetas seguras, podés armar un menú festivo que tu mascota va a disfrutar tanto como vos.