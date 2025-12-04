Resiste al calor: la planta japonesa con hojas verdes que crecen durante todo el verano

En pleno verano, es posible tener una planta que, además de resistir las altas temperaturas, también puede ser una gran aliada para la alimentación. Los detalles en la nota.

Acelga japonesa Foto: Freepik

Con la llegada del calor, las plantas suelen ser las que más sufren debido al sol, la falta de humedad y los cambios bruscos de temperatura.

Pero para sorpresa de muchos, existe una planta japonesa poco conocida que cada vez despierta más interés entre los huerteros, ya que es extremadamente resistente al verano y puede servirse en platos frescos y abundantes.

Se trata de la acelga japonesa, conocida como mizuna, una hoja verde originaria de Asia que soporta muy bien el calor intenso y continúa creciendo aun cuando otras variedades no logran sobrevivir.

Cómo es la mizuna, la planta japonesa ideal para disfrutar en verano

La mizuna (Brassica rapa var. nipposinica) es una verdura que se destaca por su adaptabilidad. Tolera temperaturas altas, climas secos y exposición directa al sol, incluso en los meses más calurosos del año. Mientras que en verano muchas lechugas se espigan o dejan de producir, esta planta mantiene su crecimiento activo y genera nuevas hojas en pocos días.

Por eso, quienes buscan verduras frescas durante toda la temporada encuentran en la mizuna una alternativa confiable, rendidora y con un rendimiento superior al de otras hojas tradicionales.

Otro de los beneficios que impulsó la popularidad de esta verdura en la ciudad, es que se adapta a espacios pequeños y que es muy vistosa, generando matices en los ambientes más pequeños, ya que crecen en situaciones adversas. Además, son tan resistentes que pueden llegar a cultivarse en macetas, canteros de jardines o incluso huertas en balcones.

Lo mejor de todo, según los expertos en jardinería, es que no necesita cuidados complejos, su demanda de agua es moderada y prefiere suelos livianos y bien drenados, lo que la convierte en una opción ideal tanto para quienes ya tienen experiencia como para quienes recién comienzan un cultivo urbano. Su bajo mantenimiento hace que siga desarrollándose incluso si no se riega todos los días o si el clima es especialmente seco.

Además de ser resistente, la mizuna se destaca por su versatilidad en la cocina. Sus hojas tienen un sabor suave, ligeramente picante, y una textura tierna que funciona muy bien en ensaladas frescas de verano, salteados rápidos, bowls, sopas o mezclas de hojas verdes. Al producir nuevas hojas de manera constante, permite cosechas prolongadas y evita tener que replantar varias veces a lo largo del año.

Por qué cada vez más personas eligen plantar mizuna en verano

La acelga japonesa pasó de ser un cultivo poco conocido a convertirse en una de las favoritas para la temporada de calor. Entre sus principales ventajas:

Tolera calor extremo sin detener su crecimiento

Produce hojas nuevas toda la temporada

Se adapta a espacios pequeños

Requiere poco riego

Es versátil en la cocina

Permite cosechas prolongadas y continuas

Para quienes buscan una planta rendidora, resistente y fácil de cuidar durante el verano, la mizuna aparece como una de las opciones más completas.