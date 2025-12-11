Un jardín lleno de aroma y color: el árbol ideal para decorar el hogar que requiere pocos cuidados en verano

Esta especie es una de las favoritas de quienes desean sumar color y frescura a sus jardines. Cuál es y cómo cuidarla.

Lapacho rosado Foto: Pinterest

Uno de los árboles preferidos por quienes buscan color y aromas es el lapacho rosado, ya que su principal atractivo está en sus flores, que ofrecen uno de los espectáculos naturales más esperados del año y además no requiere de mucho cuidado.

La especie más común en la Ciudad es el Handroanthus impetiginosus, conocido popularmente como lapacho rosado, lapacho crespo o lapacho morado del Noroeste. En lengua toba recibe nombres como aiajlái, aialái o aialék, mientras que en guaraní se lo denomina potý-ipé o tayí.

La floración de los lapachos comienza cuando el invierno empieza a despedirse y alcanza su punto más alto durante la primavera, cubriendo calles y parques con un tapiz rosado.

Florecen los lapachos en CABA. Foto: Instagram @buenosaires.ar

Cómo cuidar un lapacho rosado

Esta especie de árbol crece en climas cálidos y templados y requiere de muy poco riego. Para quienes quieren plantarlo, lo ideal es que esté en un lugar con pleno sol, ya que es lo que potencia su floración. Además, el lapacho rosado necesita de mucho espacio porque alcanza una gran altura con el paso del tiempo.

Los cuidados más importantes a tener en cuenta:

Regar moderadamente solo cuando la tierra esté seca

Podar una vez al año para mantener su forma

Drenar el suelo para evitar encharcamientos

Fertilización suave cuando comienza la primavera

Lapachos en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Buenos Aires Ciudad

Los barrios de CABA donde se pueden encontrar lapachos

Entre las zonas con mayor presencia de lapachos, la Comuna 7 (Flores y Parque Chacabuco) lidera con 272 ejemplares, seguida muy de cerca por la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón) con 233, la Comuna 4 (La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya) con 170, y la Comuna 10 (Villa Real, Monte Castro, Versalles, Floresta, Vélez Sarsfield y Villa Luro) con 158.

Los barrios donde más destacan son Palermo, Saavedra, Puerto Madero y Villa Urquiza, aunque también hay ejemplares imponentes junto al monumento a Güemes (Echeverría y Figueroa Alcorta), frente al Museo Bernardino Rivadavia, en Parque Centenario, y en La Boca, en la Vuelta de Rocha.

Lapachos en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Buenos Aires Ciudad

La Dirección de Espacios Verdes y Arbolado de la Ciudad, junto con las comunas, impulsa la plantación de 15.000 nuevos árboles de 20 especies distintas, entre ellas nuevos lapachos. Este plan busca reforzar el arbolado urbano con especies adaptadas al clima porteño, un trabajo que continúa en el vivero municipal, donde se producen los nuevos ejemplares.

Según el Censo de Arbolado 2018, Buenos Aires cuenta con más de 431.000 árboles distribuidos en veredas y plazas, lo que equivale a un ejemplar cada seis habitantes. Desde el estudio anterior, realizado entre 2010 y 2011, el número creció en casi 7.000 nuevos árboles, consolidando un patrimonio verde que sigue floreciendo año tras año.