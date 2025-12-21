Comportamiento canino: qué significa que el perro elija a una sola persona como su favorito de la familia

Los veterinarios explicaron este comportamiento animal y aseguraron que no se trata de algo al azar, sino que está relacionado por algunos factores de cariño e incluso supervivencia. ¿Cuáles son?

Perros y niños Foto: Freepik

Los perros aman a todos los miembros de la familia, pero sin embargo, hay una persona en particular que es su favorita: es su protegida, la sigue a todos lados y no se despega de ella ni siquiera para dormir. Y aunque pareciera ser que este comportamiento es sólo una muestra de amor, también hay otras razones bastante claras.

Qué significa que un perro te considere su persona favorita según los veterinarios. Foto: Unsplash.

Según indican los veterinarios, el factor principal por el cual un perro elige a un miembro de la familia como su amo, es el vínculo emocional que fue generado desde los primeros encuentros. Ellos desarrollan una conexión profunda con quienes les transmiten seguridad, afecto y atención constante.

Otro aspecto clave para ellos, es el lenguaje no verbal, ya que son grandes expertos en leer posturas, gestos y hasta la energía de los humanos. Ellos suelen sentirse cómodos y seguros con aquellas personas que se mantienen tranquilas, que tienen voz suave y movimientos seguros, sin ser invasivos con su espacio personal.

La clave de generar un lazo seguro con un perro es el afecto, la calma y el alimento Foto: Unsplash

Sin embargo, hay otros motivos: los perros valoran la previsibilidad y la coherencia de los actos. Son grandes observadores de los límites, las rutinas y hasta los horarios, ya que eso les da calma y la posibilidad de seguir una vida estable y predecible.

Si un perro no me elige como su favorito ¿no me quiere?

Aunque es cierto que los perros tienen un miembro favorito de la familia, esto no quiere decir que sienta un rechazo a los demás, sino que, simplemente, creó un vínculo más fuerte con uno de ellos por factores ligados a su supervivencia y su bienestar emocional.

Qué significa que un perro te considere su persona favorita según los veterinarios Foto: Unsplash

Sin embargo, los adiestradores insistieron en que esto puede no ser permanente, ya que si otro integrante de la familia comienza a interactuar más, a ofrecer momentos de juego, paseos y cuidado, los perros pueden reconfigurar su lazo afectivo y “cambiar de favorito”, aunque sin olvidarse de su primer cuidador, su adorado amo.