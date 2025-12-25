Comportamiento canino: cómo ayudar a tu perro a calmarse cuando está tenso con un simple truco

Este método recomendado por veterinarios ayuda a calmar a tu mascota si siente miedo o si se puso nerviosa. Cuáles son las claves de su bienestar emocional.

Existe un truco infalible con una toalla para calmarlo sin necesidad de grandes maniobras. Foto: Freepik

Cuando un perro se pone nervioso, tenso o triste, ya sea por algo que le da miedo o porque simplemente recibió una estimulación muy fuerte, es necesario calmarlo para que vuelva a su eje de tranquilidad.

Por este motivo, hay un truco infalible para calmarlo sin necesidad de grandes maniobras y que genera que su desgaste emocional sea menor. Para estos momentos de tensión, los veterinarios recomiendan usar una toalla calentita para traerles paz y un poco de contención a las mascotas.

Envolver al perro con una toalla los ayuda a regular sus emociones. Fuente: Unsplash

Se trata del conocido método TTouch, un truco simple y efectivo que utiliza una toalla como medio de contacto. Simplemente basta con envolverlo y ayudarlo a bajar la tensión, devolviéndole la calma con caricias y palabras positivas.

La esencia de esta tela se encuentra en generar una sensación de contención física y emocional hacia el perro. Este “abrazo de tela” transmite una sensación de calma, similar a la que experimentan los bebés al ser arropados por sus padres.

El contacto suave y firme activa el sistema nervioso del perro y ayuda a interrumpir los patrones de ansiedad, transformando el deseo de escapar en calma y conexión con su entorno.

Este “abrazo de tela” transmite una sensación de calma. Fuente: Unsplash.

Por qué funciona el método TTouch en perros y cómo hacerlo correctamente

Según Linda Tellington-Jones, creador del método y especialista en comportamiento animal, esta actividad actúa directamente sobre el sistema nervioso del animal, enviando señales de seguridad y confort que reducen el estrés.

Además, fortalece el lazo emocional entre el perro y su humano, al asociar el contacto con un momento de protección y afecto, acompañado de palabras de aliento y una sensación de cariño entre ambos.

¿Cómo se aplica?

Elegir la toalla adecuada: para razas pequeñas, alcanza con una toalla de mano. Sin embargo, para perros medianos o grandes, es recomendable usar un toallón o manta liviana.

para razas pequeñas, alcanza con una toalla de mano. Sin embargo, para perros medianos o grandes, es recomendable usar un toallón o manta liviana. Colocación de la toalla: extenderla primero sobre el lomo del perro, cubriendo la parte superior del cuerpo. Luego, pasar los extremos por debajo del abdomen, como si se tratara de un abrazo suave. Cruzar las puntas y aplicar una presión leve, lo suficiente para que el perro se sienta contenido, pero sin inmovilizarlo.

El contacto suave y firme activa el sistema nervioso del perro y ayuda a interrumpir los patrones de ansiedad. Fuente: Unsplash.

Adaptación progresiva: al principio, algunos perros pueden mostrarse incómodos o sorprendidos, sin embargo, es clave mantener la calma, retirarla si es necesario y volver a intentarlo unos minutos después. La mayoría de los perritos se adapta rápidamente y lo asocia con una sensación de calma y amor del dueño hacia ellos.

Además, los veterinarios recomiendan tener a mano sus juguetes favoritos y practicar actividad ejercicio con ellos para que se encuentren estables y con hábitos saludables, que ayuden a regular su energía y prevenir los estados de ansiedad.