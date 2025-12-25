Misterio resuelto: cómo reaccionan los gatos ante la voz de sus dueños

Los felinos presentan comportamientos ante la voz de sus dueños y quedó demostrado en distintos informes realizados por expertos.

Lo más usual es que los dueños acomoden su camita directamente en el piso o al lado de una ventana Foto: Unsplash

Está claro que los gatos son animales que destacan por su personalidad, comportamiento y su manera de percibir el mundo. A la hora de buscar una compañía especial, son una de las mascotas preferidas para el día a día.

Además de los cuidados que necesitan, con el tiempo las personas crean un vínculo muy especial con sus gatos, una relación donde ambos se benefician y se logran acompañar mutuamente.

Con el paso del tiempo, los vínculos se logran hacer tan fuertes que la voz humana comienza a ser un registro familiar para ellos y pueden reconocernos y afianzar aún más la relación. La mirada clavada en la persona que habla y el movimiento de sus orejas y de su cola, son distintas maneras de justificar esta teoría que llevó a investigar con profundidad a distintos especialistas de todo el mundo.

Los gatos no deben dormir cerca de la ventana en invierno Foto: Unsplash

“Existe una comunicación especial entre el dueño y su gato. El hecho de que estén atentos a las distintas formas en que les hablamos, demuestra lo importantes que somos para ellos, más allá de alimentarlos o darles cobijo”, explicó la doctora y especialista en comportamiento animal, Charlotte de Mouzon, en testimonios recogidos por National Geographic.

Luego, en diálogo con la revista Animal Cognition, agregó: “Descubrimos que cuando los gatos escuchaban a sus dueños usar una voz aguda, reaccionaban más que cuando escuchaban a su dueño hablar en un tono normal a otro humano adulto. Pero lo que fue muy sorprendente es que, en realidad, no funcionaba cuando provenía de la voz de un extraño“.

Las caricias, el tono de voz y cualquier tipo de muestra de cariño quedan registradas en el cerebro de los felinos, quienes no tardan en demostrar estar a gusto en un hogar y reforzar la relación con su dueño.

“El hecho de que estén atentos a las diferentes formas en que les hablamos demuestra lo importantes que somos para ellos más allá de simplemente alimentarlos o darles refugio”, agregó De Mouzon, que desde varios años se adentra en el comportamiento de los gatos y de qué forma refuerzan su relación con las personas.

Gato naranja. Foto: Unsplash.

Más estudios sobre los comportamientos de los gatos

Por otro lado, la Universidad Paris Nanterre también realizó un estudio sobre este tema. Para llevarlo a cabo reunieron 16 gatos domésticos y reprodujeron notas de voz con órdenes para observar su reacción.

El resultado determinó que los gatos incorporan inmediatamente la voz de sus dueños y eso les permite tener ciertas licencias al momento de recibir órdenes. La conclusión fue que los felinos son fáciles de domesticar, ya que efectivamente reconocen la voz de sus dueños y se vuelven más amigables.