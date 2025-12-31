Proteger los rosales de forma natural: cómo preparar un repelente natural para espantar a los pulgones y las cochinillas del jardín

Esta infusión casera es súper económica y funciona como una gran herramienta para mantener a las plantas saludables y libres de bichos que pudieran ser nocivos para su salud.

Como cuidar un rosal Foto: Freepik

Los rosales son plantas muy vistosas y cuyas flores revisten el jardín durante la primavera y el verano. Sin embargo, no son tan fáciles de mantener, sino que necesitan constancia de riego, observación y sobre todo, deben ser rociadas con repelentes para alejar a los bichos, pulgones y cochinillas.

Para aquellos que no quieran gastar de más, existe un repelente casero que mantiene a raya a las plagas sin dañar las rosas, ya que contiene ingredientes 100% naturales. Se trata de la infusión de ajo, cuyo intenso olor resulta intolerante para las plagas, que suelen instalarse en los pétalos, deteriorando la planta poco a poco.

Como cuidar un rosal Foto: Freepik

El ajo actúa como repelente y, a la vez, fortalece el tejido vegetal sin afectar el suelo ni a las mascotas. Por otro lado, al tener elementos naturales, no interfiere con el ciclo natural de la planta sin dejar residuos químicos.

Repelente natural para rosales: cómo preparar la infusión con ajo

Ingredientes:

4 a 6 dientes de ajo (el ingrediente principal).

1 litro de agua.

1 frasco o botella limpia para guardar la preparación.

Cómo preparar la infusión de ajo paso a paso

Pelar y machacar los dientes de ajo. Aplastalos con la parte plana del cuchillo o con un mortero. No hace falta picarlos; alcanza con romperlos para que liberen su esencia.

Colocar el ajo en una olla junto con el litro de agua. Llevar la mezcla al fuego hasta que hierva. Apenas rompa hervor, bajá la temperatura y dejá cocinar uno o dos minutos.

Repelente para plantas Foto: Pexels

Apagar el fuego y dejar reposar la preparación tapada durante 10 a 12 horas. Este paso es clave porque el agua absorbe todos los compuestos del ajo. Colar la infusión para retirar los restos sólidos.

Pasar la mezcla a un frasco limpio y conservarla en la heladera hasta por una semana. Esta infusión concentrada puede usarse así o diluirse a la mitad si el rosal es joven o muy sensible.

Rosales; rosas; plantas; jardín. Foto: Unsplash.

Cómo aplicarla para combatir pulgones y cochinillas

Hojas por arriba y por abajo.

Tallos, especialmente los brotes tiernos.

Base de la planta, donde a veces se esconden cochinillas difíciles de ver.

Para controlar la plaga en los rosales de forma activa, los jardineros recomiendan rociar la infusión cada dos o tres días durante la primera semana y luego, una vez que la planta se adapte, se deberá mantener el rocío una vez por semana para evitar los insectos.