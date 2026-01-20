Darle atún a tu gato: beneficios, riesgos y recomendaciones Foto: unsplash

El atún es uno de los alimentos clásicos que atraen a los gatos, no solamente por su sabor, sino también por su aroma y textura. Y, como se trata de una de las comidas favoritas de estos animalitos, muchos dueños suelen recurrir a este pescado como un premio o incluso un complemento ocasional de su comida, especialmente cuando el michi pierde el apetito.

En este sentido, según explicó un estudio publicado en Journal of Food and Agriculture, el atún en los gatos puede aportar múltiples beneficios si se ofrece de forma adecuada y en cantidades moderadas. Y aunque comprobó que los gatos domésticos reciben bien este alimento, remarcó que no debe sustituir bajo ninguna circunstancia a la comida balanceada.

Por eso, antes de darle atún a tu gato, es importante conocer cuáles son sus beneficios reales, los posibles riesgos y cada cuánto se recomienda ofrecerlo, para cuidar su salud a largo plazo.

Cuáles son los beneficios de darle atún a un gato, según expertos

Según indicaron los nutricionistas y especialistas en cuidado felino, el atún es una fuente de proteínas de alta calidad, fundamentales para el desarrollo muscular y el mantenimiento de la energía en los gatos. Además, contiene ácidos grasos omega 3, que pueden contribuir a una piel más sana y un pelaje brillante.

Por otro lado, otro punto a favor es su alto nivel de palatabilidad. En gatos con poco apetito, el atún puede ayudar a estimular el consumo de alimentos, especialmente cuando se mezcla en pequeñas cantidades con su comida habitual.

Sin embargo, aunque tiene múltiples beneficios, el atún no está formulado para cubrir todas las necesidades nutricionales que un gato necesita. De hecho, el citado estudio indica que aquellos gatos que eran alimentados únicamente con atún, presentaban cambios de comportamiento y en su pelaje por falta de vitaminas y minerales esenciales.

Además, algunos tipos de atún pueden contener metales pesados, como mercurio, que resultan perjudiciales si se consumen en exceso. También hay que evitar el atún enlatado para humanos que tenga sal, aceite o condimentos, ya que pueden afectar la salud renal y digestiva del animal.

Cada cuánto se recomienda darle atún a un gato

Según indican los veterinarios, el atún debe ofrecerse de forma ocasional, en caso de premio o complemento y no como base de la alimentación de los gatos. Lo ideal es no hacerlo más de una vez por semana, y siempre en pequeñas cantidades.

La mejor opción es utilizar atún al natural, sin sal ni agregados, o productos específicamente formulados para gatos. También se recomienda mezclarlo con el alimento balanceado para evitar que el animal rechace su comida habitual.

Qué tener en cuenta antes de ofrecerlo

Asegurarse de que el atún esté bien cocido o sea apto para consumo animal.

Evitar atún en aceite, con sal o condimentos.

No reemplazar nunca el alimento balanceado por atún.

Por último, es muy importante consultar con el veterinario si el gato tiene problemas renales, digestivos o alergias. Como en muchos aspectos de la alimentación felina, la clave está en el equilibrio y en priorizar siempre una dieta completa y adecuada a sus necesidades.