El Día del Gato se celebra tres veces al año:

Gato; mascota; animales. Foto: Canal26.com | Evelyn Quinteros Ríos.

El Día Internacional del Gato, esa fecha especial que homenajea a una de las especies más tiernas del mundo, se celebra cada 20 de febrero, pero lo que muchos no saben es que los felinos cuentan con tres fechas distintas a lo largo del año.

Se trata del único animal que tiene tres jornadas dedicadas exclusivamente a su reconocimiento y protección. Tal es así que cada una de estas fechas tiene un origen diferente, pero un objetivo en común: promover el bienestar animal y la tenencia responsable de estos maravillosos animales ronroneros.

Se trata del único animal que tiene tres jornadas dedicadas a su reconocimiento. Foto: Canal26.com | Evelyn Quinteros Ríos.

20 de febrero: el homenaje a Socks, el gato de la Casa Blanca

La fecha más difundida del Día Internacional del Gato está ligada a Socks, el famoso gato de la familia Clinton. Adoptado por Chelsea Clinton en los años 90, el felino se convirtió en una celebridad al aparecer en actos oficiales en la Casa Blanca durante la presidencia de Bill Clinton.

Socks alcanzó gran popularidad en Estados Unidos y en el mundo: tuvo página web, club de fans y recibía cartas de seguidores. Tras padecer un cáncer de garganta, fue sometido a eutanasia el 20 de febrero de 2009.

En su honor, el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) junto con otras organizaciones impulsó la instauración de esta fecha para homenajear a los gatos y generar conciencia sobre su cuidado.

Socks, el gato de la familia Clinton. Foto: Pinterest.

8 de agosto: la fecha vinculada a la fertilidad felina

El 8 de agosto fue establecido en 2002 por el IFAW como otra jornada dedicada a los gatos. Esta fecha coincide con la época de mayor fertilidad en el hemisferio norte.

Durante el verano, las altas temperaturas y la mayor cantidad de horas de luz influyen directamente en el ciclo reproductivo de los felinos, aumentando su actividad. Por eso, esta fecha también busca promover la esterilización y el control responsable de la población.

El 8 de agosto fue establecido en 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) Foto: Canal26.com | Evelyn Quinteros Ríos.

29 de octubre: conciencia contra el abandono

La tercera fecha es el 29 de octubre, propuesta por Colleen Paige, experta en comportamiento animal. En Estados Unidos se conoce como el Día Nacional del Gato y nació con el objetivo de visibilizar la problemática del abandono.

Con el tiempo, la celebración trascendió fronteras y hoy se conmemora en distintos países. En Europa, por ejemplo, el Día del Gato se celebra el 17 de febrero, mientras que en Rusia tiene lugar el 1 de marzo.

La tercera fecha es el 29 de octubre, propuesta por Colleen Paige, experta en comportamiento animal. Foto: Canal26.com | Evelyn Quinteros Ríos.

Independientemente del día en que se celebre, el Día Internacional del Gato tiene un propósito claro: fomentar la adopción responsable, la vacunación, la esterilización y el cuidado adecuado de estos animales.

A su vez, los especialistas recuerdan que adoptar un gato implica compromiso a largo plazo. Proveer atención veterinaria, alimentación adecuada y tiempo de calidad es fundamental para garantizar su bienestar.

Datos curiosos sobre los gatos que (quizás) no sabías

Duermen entre 12 y 16 horas por día: los gatos son grandes dormilones. En promedio pasan más de la mitad de su vida durmiendo para conservar energía.

Tienen 32 músculos en cada oreja: gracias a esto pueden moverlas de forma independiente y girarlas hasta 180 grados para detectar sonidos con gran precisión.

Los especialistas recuerdan que adoptar un gato implica compromiso a largo plazo. Foto: Canal26.com | Evelyn Quinteros Ríos.

Su ronroneo tiene beneficios terapéuticos: diversos estudios sugieren que la frecuencia del ronroneo (entre 25 y 150 Hz) puede favorecer la cicatrización y reducir el estrés en humanos.

No siempre maúllan entre ellos: el maullido es una forma de comunicación que desarrollaron principalmente para interactuar con los humanos.

Pueden saltar hasta seis veces su altura: su potente musculatura trasera les permite realizar saltos sorprendentes.

Tienen un “GPS natural”: muchos gatos logran regresar a casa tras perderse gracias a su desarrollado sentido de orientación.

Independientemente del día en que se celebre, el Día Internacional del Gato tiene un propósito claro: concientizar sobre el bienestar de los felinos. Foto: Canal26.com | Evelyn Quinteros Ríos.