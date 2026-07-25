El pueblo con laguna a 300 km de CABA ideal para ir a pescar con abuelos y nietos

Pesca en Villa Cañás

Para quienes buscan una escapada distinta, lejos del ruido de la ciudad y con planes simples para compartir en familia, Villa Cañás aparece como una opción perfecta. Ubicada en el sur de Santa Fe, a unos 300 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, esta localidad combina paisaje de pueblo, aire libre, espacios verdes y una laguna que se convirtió en el gran atractivo para pasar el día.

El plan tiene algo difícil de encontrar: tranquilidad, naturaleza y actividades aptas para todas las edades. Por eso, es un lugar ideal para que los abuelos lleven a sus nietos a pescar, caminar, comer algo rico y disfrutar de una jornada sin apuro. La protagonista es la Laguna Cañás, también conocida como Virginia L. de Díaz, un espejo de agua tradicional de la zona y uno de los puntos más elegidos por vecinos y visitantes.

Por qué Villa Cañás es ideal para pescar en familia

La pesca es uno de los grandes imanes de Villa Cañás. La laguna es reconocida por su ambiente calmo y por ofrecer distintas especies deportivas, entre ellas pejerrey, dentudo, bagre y tararira, lo que la vuelve atractiva tanto para pescadores experimentados como para quienes quieren enseñarles a los chicos sus primeros pasos con una caña.

Pesca en Villa Cañás Foto: Municipalidad Villa Cañás

En invierno, el pejerrey suele ser uno de los protagonistas, mientras que en temporadas más cálidas aparecen otras especies que hacen más entretenida la jornada. Lo mejor es que el entorno permite organizar un día completo: pesca, descanso, mate, caminata y almuerzo al aire libre.

Para los abuelos, el atractivo está en la comodidad y el ritmo pausado. Para los nietos, en la aventura de estar frente al agua, aprender a encarnar, esperar el pique y descubrir un paisaje distinto al de la ciudad. Es una experiencia simple, económica y memorable, de esas que se recuerdan por años.

Qué se puede hacer además de pescar

Villa Cañás no es solo pesca. El balneario y la zona de la laguna ofrecen un entorno preparado para pasar el día, con parrillas, sombra, baños, proveeduría, espacios para acampar y sectores para descansar.

El plan más clásico es llegar temprano, buscar un buen lugar cerca del agua, armar el equipo de pesca y después prender la parrilla. También se puede caminar por la costa, sacar fotos, andar en bicicleta o simplemente disfrutar del silencio del interior santafesino.

Pesca en Villa Cañás

Para quienes quieran sumar un paseo urbano, el centro de Villa Cañás conserva ese espíritu de pueblo donde la plaza, los comercios locales y los bares completan la escapada. Además, la ciudad es conocida por ser el lugar donde nació Mirtha Legrand, dato que suele despertar curiosidad entre los visitantes.

Cuánto cuesta visitar la laguna de Villa Cañás

Los precios publicados para la temporada 2025-2026 del Balneario Municipal Virginia L. de Díaz indican que la entrada cuesta $3.000 por persona de lunes a jueves y $5.000 los viernes, sábados, domingos y feriados. Los menores de 12 años no pagan, un dato clave para familias que viajan con chicos.

El estacionamiento tiene un valor de $3.000 los viernes, sábados, domingos y feriados, mientras que el ingreso de lanchas y motos de agua figura con una tarifa de $20.000. El camping es gratuito con la entrada paga del día, aunque recomiendan consultar previamente por los espacios habilitados para acampar.

Estos valores convierten a Villa Cañás en una escapada competitiva frente a otros destinos turísticos más caros. Para una familia con abuelos y nietos, el gasto principal suele concentrarse en combustible, entrada, comida y, si corresponde, alojamiento.

Cómo llegar a Villa Cañás desde Buenos Aires

En auto, el camino más directo desde CABA es tomar la Autopista Buenos Aires-Rosario por Ruta Nacional 9, continuar hacia Rosario y luego empalmar con la Ruta Nacional 33 en dirección al sur de Santa Fe, pasando por zonas cercanas a Firmat y Venado Tuerto. Desde Venado Tuerto, Villa Cañás se encuentra a unos 30 kilómetros hacia el oeste.

El viaje demanda aproximadamente entre 3 y 3 horas y media, según el tránsito, las paradas y el punto exacto de salida. Para quienes no viajen en vehículo particular, una alternativa es tomar un micro desde Retiro hasta Venado Tuerto y luego combinar con transporte local hasta Villa Cañás.

Para llegar a la zona de la laguna, las referencias turísticas indican que se accede por la Ruta Provincial 94 y luego por un camino de tierra de aproximadamente 4 kilómetros, por lo que conviene consultar el estado del camino antes de salir, especialmente después de lluvias.