A solo 120 km de Buenos Aires: el pueblo con laguna gigante, atardeceres únicos y una historia que pocos conocen

Chascomús Foto: Instagram @turismochascomus

Hay lugares que no necesitan grandes promesas para conquistar a los viajeros. Les alcanza con una ruta corta, una laguna inmensa y ese silencio de pueblo que empieza a sentirse apenas uno deja atrás el ritmo de la ciudad. Chascomús, ubicado a unos 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, es uno de esos destinos que parecen pensados para una escapada espontánea de fin de semana.

El gran imán es, sin dudas, la Laguna de Chascomús, uno de los espejos de agua más importantes del sistema de las Lagunas Encadenadas, que marca el pulso turístico y cotidiano de la ciudad. Allí, la costanera funciona como punto de encuentro para familias, parejas, grupos de amigos, pescadores y visitantes que solo quieren sentarse con el mate a mirar cómo cambia el paisaje con el paso de las horas.

La laguna gigante donde el atardecer se vuelve postal

La laguna no es solo un lugar para mirar: también invita a moverse. Durante el día, es común ver personas caminando por la costanera, andando en bicicleta, pescando o practicando actividades náuticas como kayak, windsurf, kitesurf, remo y navegación en pequeñas embarcaciones.

Laguna de Chascomús, Buenos Aires. Foto: Wikipedia.

Pero el momento más buscado llega cuando baja el sol. Entonces, el cielo se tiñe de tonos anaranjados, rosados y violetas, mientras el agua refleja la escena como si fuera un espejo natural. Por eso, muchos viajeros eligen quedarse hasta última hora: el atardecer en Chascomús es una de esas experiencias simples que terminan siendo el recuerdo más fuerte del viaje.

Un pueblo nacido como fuerte de frontera

Detrás de su postal tranquila, Chascomús guarda una historia intensa. La ciudad nació a partir del Fuerte San Juan Bautista, fundado el 30 de mayo de 1779 por el capitán de Blandengues Pedro Nicolás Escribano, en una zona que formaba parte de la línea de frontera bonaerense.

Aquel fuerte fue levantado sobre las barrancas de la laguna y dio origen al poblado que, con el tiempo, se transformaría en ciudad. Según la historia local, sus primeros habitantes fueron milicianos, blandengues, gauchos, personas esclavizadas e inmigrantes, en un territorio que creció lentamente alrededor del agua, la defensa y la vida rural.

En noviembre de 1780, el primer censo de poblaciones fronterizas registró 374 habitantes en Chascomús, un dato que permite dimensionar cómo era aquella comunidad inicial, todavía marcada por la frontera, el campo y la necesidad de organizarse alrededor del fuerte.

La batalla que marcó a Chascomús

Chascomús también fue escenario de uno de los episodios más recordados de las guerras civiles argentinas: la Batalla de Chascomús, ocurrida el 7 de noviembre de 1839. Allí se enfrentaron las fuerzas leales a Juan Manuel de Rosas, comandadas por Prudencio Rosas, contra los revolucionarios conocidos como Los Libres del Sur, liderados por Pedro Castelli.

Revolución de los Libres del Sur, historia

El levantamiento de Los Libres del Sur había surgido como una rebelión de sectores del sur bonaerense contra el gobierno rosista, en un contexto de tensiones políticas, económicas y comerciales. La derrota de los sublevados en Chascomús terminó frustrando ese movimiento, pero dejó una huella profunda en la memoria local.

Revolución de los Libres del Sur, historia

Hoy, esa historia puede recorrerse en espacios como el Parque Libres del Sur, el Museo Pampeano y distintos monumentos vinculados a aquel episodio. El Museo Pampeano, inaugurado en 1939 para conmemorar el centenario de la batalla, conserva piezas relacionadas con la vida criolla, la frontera, las costumbres rurales y las luchas políticas del siglo XIX.

La Capilla de los Negros, una joya de memoria afroargentina

Uno de los sitios históricos más valiosos de Chascomús es la Capilla de los Negros, construida en 1862 con participación de la comunidad afrodescendiente local. Su importancia no está solo en su arquitectura sencilla, sino en lo que representa: un testimonio vivo de la presencia africana y afroargentina en la provincia de Buenos Aires.

La Capilla de los Negros. Foto: CIPDH

Durante las epidemias de cólera y fiebre amarilla de la segunda mitad del siglo XIX, la capilla también fue utilizada como espacio de asistencia y aislamiento. Además, fue reconocida por la UNESCO dentro del programa “La Ruta del Esclavo”, lo que refuerza su valor patrimonial y cultural.

Raúl Alfonsín y la marca democrática de Chascomús

La historia más reciente también tiene un nombre propio: Raúl Alfonsín. El expresidente argentino nació en Chascomús el 12 de marzo de 1927, y su figura está profundamente ligada a la identidad de la ciudad. Su casa natal se encuentra frente a la Plaza Independencia, cerca del Concejo Deliberante, donde comenzó su camino político.

Monumento en Chascomús Foto: Infobae

Por eso, Chascomús no solo se vende como destino de naturaleza. También se presenta como una ciudad asociada a la democracia argentina, a la memoria cívica y a una figura clave del retorno institucional de 1983.

Qué hacer en Chascomús durante una escapada

Además de recorrer la laguna, los visitantes pueden caminar por la Plaza Independencia, conocer la Casa de Casco, visitar la Iglesia Catedral Nuestra Señora de la Merced, pasar por el Teatro Municipal Brazzola, recorrer el Museo Pampeano o descubrir el antiguo Fuerte San Juan Bautista, cuya réplica fue construida en 1979 para el bicentenario de la ciudad.

Para quienes buscan una salida más relajada, la costanera ofrece restaurantes, paradores, espacios verdes y rincones ideales para tomar mate frente al agua. La pesca de pejerrey, las caminatas al aire libre y las actividades náuticas completan una propuesta que funciona tanto en verano como durante los meses más frescos.