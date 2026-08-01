La planta que vive más de 50 años, florece sin problemas y tiene un secreto que pocos jardineros aprovechan

Vive más de 50 años, florece sin problemas y tiene un secreto que pocos jardineros aprovechan. Foto: Foto: Gemini

En el mundo de la jardinería, pocas plantas reúnen tantas virtudes como el laurel (Laurus nobilis). Este arbusto o árbol perenne, típico del Mediterráneo, puede superar los 50 años de vida si se lo cuida bien, y es capaz de florecer cada año y soportar tanto heladas como sequías una vez que su sistema radicular está bien desarrollado.

Aunque muchos lo asocian solo con la cocina por sus hojas aromáticas, el laurel esconde trucos de cultivo que los jardineros experimentados aprovechan para mantenerlo impecable durante décadas. Su longevidad y resistencia lo convierten en una opción ideal para quienes buscan una planta noble y de bajo mantenimiento.

Por qué el laurel es sinónimo de longevidad y resistencia

A diferencia de las plantas de floración estacional o las especies de interior más delicadas, el laurel se destaca por su durabilidad. En condiciones adecuadas de drenaje y luz, puede acompañar a varias generaciones de una familia.

Una vez que se establece, tolera heladas moderadas y largos períodos de sequía, lo que lo hace ideal para climas variables. En primavera, regala pequeñas flores de color amarillo claro o crema que atraen polinizadores y suman un toque elegante al jardín.

El secreto de los expertos: poda estratégica y riego controlado

El mayor truco para tener un laurel sano y vigoroso no está en fertilizantes caros, sino en la poda de formación y mantenimiento. Realizarla a fines del invierno estimula una brotación densa y renueva el follaje, evitando que la base se vuelva leñosa o despojada.

El riego es otro punto clave: el laurel prefiere que le falte agua antes que sufrir encharcamientos. Los especialistas recomiendan regar solo cuando el suelo está completamente seco. Este “estrés hídrico controlado” ayuda a que la planta concentre aceites esenciales en sus hojas y fortalezca la floración para la temporada siguiente.

Para multiplicarlo, los jardineros avanzados suelen recurrir al acodo terrestre o al esqueje leñoso de ramas bajas, logrando así nuevas plantas resistentes sin necesidad de comprar ejemplares.

Guía rápida para cuidar el laurel en casa

Luz: pleno sol o media sombra.

Suelo: suelto y con excelente drenaje; tolera suelos pobres o calcáreos.

Riego: moderado a bajo; evitar el exceso de agua.

Época de plantación: finales del invierno o comienzos de la primavera, cuando el suelo empieza a calentarse y la planta se prepara para brotar.

Un aliado versátil: belleza, historia y sabor en el hogar

Tener un laurel en el patio, balcón o jardín no solo suma valor ornamental y longevidad, sino que también ofrece hojas frescas todo el año para aromatizar guisos, sopas y salsas. Es una especie legendaria que combina historia, utilidad y una resistencia difícil de igualar.