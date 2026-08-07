Entrada gratis y más de 80 expositores: cómo llegar al Campeonato Argentino del Alfajor en Buenos Aires

Se viene el Campeonato del Alfajor Foto: Ecos de tandil

Buenos Aires se prepara para recibir uno de los eventos más tentadores del calendario gastronómico: el Campeonato Argentino del Alfajor 2026, una cita ideal para fanáticos del dulce de leche, el chocolate, las recetas artesanales y las nuevas versiones de uno de los clásicos argentinos más queridos.

La propuesta se realizará durante dos jornadas, el viernes 8 y el sábado 9 de agosto, en el Estadio Ferro, ubicado en Av. Avellaneda 1240, en el barrio porteño de Caballito. El dato que hace todavía más atractiva la salida es que la entrada será libre y gratuita, sin necesidad de comprar tickets anticipados, según la información publicada por Canal 26.

Un plan gratis en CABA para probar alfajores de todo el país

El evento reunirá a más de 80 productores de distintas provincias argentinas, que llegarán a la Ciudad de Buenos Aires para presentar sus mejores alfajores, desde opciones tradicionales hasta creaciones innovadoras.

Campeonato Argentino del Alfajor. Foto: Instagram/campeonatoargentinoalfajorok

Para quienes disfrutan descubrir sabores nuevos, el campeonato será una oportunidad perfecta para recorrer stands, hablar directamente con elaboradores y comprar productos artesanales. La feria promete combinar recetas clásicas, versiones premium, propuestas regionales y combinaciones pensadas para sorprender incluso a los paladares más exigentes.

El alfajor, además de ser una golosina emblemática, se convirtió en un producto con identidad propia dentro de la gastronomía argentina. Por eso, este tipo de encuentros permite conocer cómo cada productor interpreta una misma tradición con ingredientes, coberturas, rellenos y técnicas diferentes.

Cuándo y dónde es el Campeonato Argentino del Alfajor 2026

El Campeonato Argentino del Alfajor se llevará a cabo el viernes 8 y sábado 9 de agosto, de 12 a 20 horas, en el Estadio Ferro, en Caballito.

Campeonato Argentino del Alfajor. Foto: Instagram/campeonatoargentinoalfajorok

Datos clave del evento:

Fechas: viernes 8 y sábado 9 de agosto.

Horario: de 12 a 20.

Lugar: Estadio Ferro, Av. Avellaneda 1240, Ciudad de Buenos Aires.

Entrada: libre y gratuita.

Participantes: más de 80 productores de alfajores de diferentes provincias.

La recomendación principal es asistir con tiempo, especialmente si se planea ir en horario central, ya que los eventos gastronómicos gratuitos suelen convocar a muchas personas y el movimiento en la zona puede ser intenso.

Cómo llegar al Estadio Ferro para el evento del alfajor

El Estadio Ferro se encuentra en una zona accesible de Caballito, uno de los barrios mejor conectados de la Ciudad de Buenos Aires. Quienes elijan viajar en transporte público podrán acercarse utilizando distintas líneas de colectivo que circulan por la zona, además de la Línea A del subte, bajando en la estación Carabobo, desde donde se puede caminar unas cuadras hasta el predio.

También es posible llegar en auto, aunque desde la organización recomiendan hacerlo con anticipación por la convocatoria que suelen generar este tipo de propuestas gastronómicas.

Para una mejor experiencia, conviene organizar la visita antes de salir: definir el horario de llegada, revisar alternativas de transporte y llevar una bolsa reutilizable si la idea es comprar alfajores para llevar.

Qué se podrá hacer además de probar alfajores

El campeonato no será solamente una feria para comprar y degustar. Durante las dos jornadas habrá premiaciones en vivo, masterclasses con especialistas, catas guiadas y actividades recreativas para grandes y chicos.

Esto convierte al evento en una salida completa para familias, grupos de amigos, turistas y amantes de la pastelería. La posibilidad de ver cómo se evalúan las mejores elaboraciones, participar de actividades y conocer de cerca el trabajo de los productores suma un atractivo extra para quienes buscan algo más que una simple feria.