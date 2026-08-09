El beneficio secreto del lazo de amor: guía breve para aprovechar sus bondades en tu casa

Planta Lazo de Amor. Foto: Instagram @viverosavivejardin

El lazo de amor (Chlorophytum comosum), también conocido como cinta, mala madre o planta araña, es una de las especies más populares para decorar interiores. Su aspecto colgante, sus hojas verdes con franjas blancas y su facilidad de mantenimiento la convierten en una excelente opción para quienes buscan sumar un toque natural al hogar sin necesidad de un mantenimiento excesivo.

Planta Lazo de Amor. Foto: Instagram @viverosavivejardin

Originaria de Sudáfrica, es una planta herbácea perenne que se adapta con facilidad a distintos ambientes y soporta bien las altas temperaturas. Sus hojas largas, estrechas y arqueadas, a veces con bordes blancos o amarillentos, le dan un toque elegante y decorativo, mientras que los pequeños brotes que produce permiten propagar nuevas plantas con facilidad.

Si estás pensando en incorporar esta planta o ya tenés una en casa, esta guía práctica reúne todo lo que necesitás saber sobre el Lazo de amor: cuál es su principal beneficio, qué otras cualidades tiene y cuáles son los cuidados esenciales para que crezca sana y fuerte.

Un beneficio que pocos conocen

Más allá de su atractivo estético, la lazo de amor cumple una función muy valiosa: purifica el aire interior. Puede absorber hasta un 95 % de monóxido de carbono y eliminar otras sustancias nocivas como formaldehído, tolueno y xileno, presentes en pinturas, productos de limpieza, combustibles y humo de tabaco. De esta forma, mejora significativamente la calidad del aire sin que muchos lo noten.

Además, al absorber la humedad, resulta perfecta para espacios como baños y cocinas, y no representa ningún riesgo para las mascotas. También cuenta con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, que ayudan a retrasar el envejecimiento celular y a reducir inflamaciones tras infecciones.

Se puede aprovechar en infusiones con sus hojas frescas o inhalar su vapor como descongestionante y expectorante. Por su adaptabilidad, crece bien con luz indirecta y tolera temperaturas que van desde -2 °C hasta cerca de 30 °C. Su facilidad para reproducirse a partir de los hijuelos la convierte en una opción práctica para tener siempre más plantas en casa.

Planta Lazo de Amor. Foto: Instagram @viverosavivejardin

Gracias a estas características, la planta lazo de amor no solo es un elemento decorativo, sino también un aliado para un hogar más saludable. Además de ambientes domésticos, puede incorporarse con éxito en oficinas u otros espacios de trabajo, mejorando tanto la estética como la calidad del aire.

Cuál es el beneficio secreto del Lazo de amor: en qué ayuda a los ambientes de tu hogar

Uno de los principales atributos del lazo de amor es su capacidad para absorber algunos contaminantes presentes en el aire interior, como el formaldehído, el xileno, el tolueno y parte del monóxido de carbono, sustancias que pueden encontrarse en pinturas, muebles, productos de limpieza y humo de tabaco.

Aunque una planta por sí sola no reemplaza la ventilación de los ambientes, distintos estudios demostraron que esta especie puede contribuir a reducir determinados compuestos orgánicos volátiles en espacios cerrados, motivo por el cual suele incluirse entre las mejores plantas para interiores.

Planta Lazo de Amor. Foto: Instagram @viverosavivejardin

Mas allá de lo decorativo: qué otras cualidades tiene el Lazo de amor

Además de ayudar a mejorar el ambiente, el lazo de amor reúne otras ventajas que explican por qué es una de las plantas favoritas de los amantes de la jardinería:

Tolera muy bien la luz indirecta.

Requiere riegos moderados y soporta algunos descuidos.

Se reproduce con facilidad mediante sus hijuelos.

Es una planta ideal para principiantes.

Puede colocarse en macetas colgantes o sobre estantes.

Generalmente no representa un riesgo importante para perros y gatos, aunque siempre es recomendable evitar que las mascotas mastiquen cualquier planta