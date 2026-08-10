Guía rápida: cómo lograr que el jazmín tenga más flores y un perfume intenso. Foto: Foto: Gemini

El jazmín es una de las plantas ideales para decorar patios, balcones y jardines. Su gran popularidad no solo se debe a la belleza de sus flores, sino también a la intensa fragancia que perfuma el ambiente durante sus épocas de máximo esplendor. En este marco, para conseguir un ejemplar tupido, lleno de vitalidad y con una floración exuberante, es clave brindarle ciertos cuidados fundamentales.

La importancia de la luz solar en la producción de flores

La iluminación es uno de los factores que no pueden faltar para el éxito de esta planta. Requiere estar ubicado en un entorno con abundante claridad y, dependiendo de la variedad específica que tengas, puede requerir varias horas de exposición directa al sol. Si tiene la luz adecuada, se motiva la aparición de brotes jóvenes y actúa como el estímulo principal para la apertura de nuevos pimpollos.

Riego: el equilibrio justo para no dañar las raíces

La hidratación es otro pilar central en la rutina de cuidado. El sustrato debe conservarse con humedad, pero evitando el encharcamiento prolongado. Un exceso de agua es perjudicial, ya que puede asfixiar y pudrir las raíces.

Con estos cuidados el jazmín florecerá bien. Foto: Pinterest

Para no equivocarse en el riego, podés chequear la tierra antes de tirar más agua, si notas que los primeros centímetros del suelo están húmedos, postergalo unos días más. En cambio, si cultivas tu jazmín en contenedor o maceta, asegurate de que disponga de orificios en la base que garanticen un drenaje fluido del agua sobrante.

Nutrición y fertilización: el impulso que necesita para florecer

Durante sus fases de desarrollo activo y en la víspera de la floración, el jazmín responde muy bien al aporte de nutrientes adicionales. El uso de un abono equilibrado, formulado específicamente para plantas con flor, le brindará los elementos necesarios para generar brotes vigorosos y pimpollos sanos.

Sin embargo, no hay que sobrealimentarlo. Utilizar fertilizante en exceso no acelerará el proceso y podría llegar a quemar la planta. La regla de oro en este punto es respetar estrictamente las dosis y frecuencias recomendadas por el fabricante del producto.

Poda de mantenimiento: fortalecimiento y renovación de ramas

Podar con criterio es una excelente herramienta para mantener la estructura de la planta bajo control y promover el nacimiento de ramas nuevas. Es aconsejable ir retirando las partes secas, deterioradas o debilitadas, además de realizar intervenciones de formación según lo requiera la especie particular.

Algo a tener en cuenta es no efectuar podas drásticas justamente cuando la planta se encuentra en pleno proceso de formación de botones florales, ya que cortarías las ramas que darán las próximas flores.

Podar con criterio es una excelente herramienta para mantener la estructura de la planta bajo control y promover el nacimiento de ramas nuevas. Foto: Gemini

El suelo adecuado para que el jazmín crezca fuerte

Además del riego, el tipo de sustrato influye directamente en el desarrollo del jazmín. La planta necesita un suelo fértil, aireado y con buen drenaje, que permita que las raíces se desarrollen sin quedar expuestas a un exceso de humedad.

Si el terreno es demasiado compacto, el agua puede acumularse y dificultar la circulación de aire alrededor de las raíces. En ejemplares cultivados en maceta, renovar parte del sustrato periódicamente puede ayudar a conservar sus propiedades y favorecer un crecimiento saludable.

Cómo proteger al jazmín durante los meses fríos

Aunque existen variedades de jazmín capaces de tolerar bajas temperaturas, las condiciones invernales pueden afectar especialmente a los ejemplares jóvenes o cultivados en maceta. En las noches de frío intenso, conviene protegerlos de las heladas y de las corrientes de aire.

Si el jazmín está en un recipiente, una alternativa es trasladarlo a un sector más resguardado cuando se esperan temperaturas muy bajas. También se puede cubrir la superficie del sustrato con una capa de material orgánico para ayudar a proteger las raíces frente al frío.