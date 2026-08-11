Crece rápido, necesita 2 horas de sol y soporta el frío: la planta ideal para el balcón

Crece rápido, necesita 2 horas de sol y soporta el frío: la planta ideal para balcones. Foto: Foto: Gemini

Tener plantas en el balcón es una forma sencilla de darle vida y color al hogar, incluso durante los meses más fríos. Para quienes no cuentan con un espacio que reciba muchas horas de sol, existen especies capaces de adaptarse a lugares con poca exposición directa y que, además, resisten bien las bajas temperaturas.

Entre ellas se encuentra la hiedra (Hedera helix), una planta trepadora que también puede cultivarse de manera colgante y que se caracteriza por su crecimiento rápido. Sus ramas permiten decorar paredes, barandas, jardineras y distintos sectores del balcón sin ocupar demasiado espacio.

La hiedra, una aliada para los balcones

Una de las principales ventajas de la hiedra es su capacidad para adaptarse a diferentes ambientes. Puede cultivarse perfectamente en macetas y jardineras y, cuando tiene una superficie cercana, sus tallos pueden extenderse y trepar hasta cubrirla.

La hiedra se adapta perfectamente a los balcones. Foto: plantaku.com

También es una especie que presenta una buena tolerancia al frío, una característica especialmente valorada durante el invierno. Con los cuidados adecuados, puede mantenerse verde durante buena parte del año y aportar un toque natural al balcón.

Su desarrollo suele ser más rápido cuando dispone de un sustrato adecuado, buena iluminación y un riego controlado.

¿Cuántas horas de sol necesita?

La hiedra no necesita permanecer expuesta al sol directo durante toda la jornada. Puede desarrollarse en sectores luminosos y tolerar algunas horas de luz solar directa.

Un balcón que reciba aproximadamente dos horas de sol suave, sobre todo durante la mañana, puede ofrecer condiciones favorables para su crecimiento, siempre que durante el resto del día tenga buena iluminación ambiental.

Si el espacio recibe un sol demasiado fuerte, especialmente durante las horas de mayor intensidad, es preferible protegerla de la exposición directa para evitar que sus hojas se quemen o se deterioren.

Los cuidados que necesita en una maceta

Para cultivar hiedra en un balcón es fundamental elegir un recipiente que tenga agujeros en la base para permitir el drenaje. El agua acumulada puede generar exceso de humedad y terminar afectando las raíces.

El riego debe realizarse cuando la superficie del sustrato comience a secarse. Durante los meses fríos, la frecuencia puede ser menor porque la tierra tarda más tiempo en perder humedad.

También conviene revisar la planta con frecuencia, retirar las hojas deterioradas y podar los tallos cuando sea necesario. Si se busca que crezca sobre una baranda, pared o soporte, sus ramas pueden orientarse para conseguir una cobertura más uniforme.

Qué tener en cuenta antes de incorporarla al balcón

Aunque se trata de una planta resistente y de gran valor ornamental, la hiedra puede desarrollarse con bastante rapidez. En espacios pequeños, las podas periódicas ayudan a mantenerla controlada y evitar que ocupe más lugar del deseado.

Por otro lado, es importante saber que sus hojas y frutos pueden resultar tóxicos si son ingeridos. Por este motivo, se recomienda colocarla en un sitio al que no puedan acceder fácilmente los niños pequeños ni las mascotas.