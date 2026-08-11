comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Crece rápido, necesita 2 horas de sol y soporta el frío: la planta ideal para el balcón

Esta especie puede cultivarse de manera colgante y permite decorar paredes, barandas y distintos sectores.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Crece rápido, necesita 2 horas de sol y soporta el frío: la planta ideal para balcones.
Crece rápido, necesita 2 horas de sol y soporta el frío: la planta ideal para balcones. Foto: Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Tener plantas en el balcón es una forma sencilla de darle vida y color al hogar, incluso durante los meses más fríos. Para quienes no cuentan con un espacio que reciba muchas horas de sol, existen especies capaces de adaptarse a lugares con poca exposición directa y que, además, resisten bien las bajas temperaturas.

Entre ellas se encuentra la hiedra (Hedera helix), una planta trepadora que también puede cultivarse de manera colgante y que se caracteriza por su crecimiento rápido. Sus ramas permiten decorar paredes, barandas, jardineras y distintos sectores del balcón sin ocupar demasiado espacio.

La hiedra, una aliada para los balcones

Una de las principales ventajas de la hiedra es su capacidad para adaptarse a diferentes ambientes. Puede cultivarse perfectamente en macetas y jardineras y, cuando tiene una superficie cercana, sus tallos pueden extenderse y trepar hasta cubrirla.

La hiedra se adapta perfectamente a los balcones. Foto: plantaku.com

También es una especie que presenta una buena tolerancia al frío, una característica especialmente valorada durante el invierno. Con los cuidados adecuados, puede mantenerse verde durante buena parte del año y aportar un toque natural al balcón.

Contenido Recomendado

Guía completa de la bellis:cómo cultivar y cuidar la chirivita de invierno

Guía completa de la bellis: cómo cultivar y cuidar la chirivita de invierno

Súper resistente y fácil de mantener:guía práctica para cuidar una caléndula, la planta ideal para huertas y jardines

Súper resistente y fácil de mantener: guía práctica para cuidar una caléndula, la planta ideal para huertas y jardines

Su desarrollo suele ser más rápido cuando dispone de un sustrato adecuado, buena iluminación y un riego controlado.

¿Cuántas horas de sol necesita?

La hiedra no necesita permanecer expuesta al sol directo durante toda la jornada. Puede desarrollarse en sectores luminosos y tolerar algunas horas de luz solar directa.

Un balcón que reciba aproximadamente dos horas de sol suave, sobre todo durante la mañana, puede ofrecer condiciones favorables para su crecimiento, siempre que durante el resto del día tenga buena iluminación ambiental.

Si el espacio recibe un sol demasiado fuerte, especialmente durante las horas de mayor intensidad, es preferible protegerla de la exposición directa para evitar que sus hojas se quemen o se deterioren.

Los cuidados que necesita en una maceta

Para cultivar hiedra en un balcón es fundamental elegir un recipiente que tenga agujeros en la base para permitir el drenaje. El agua acumulada puede generar exceso de humedad y terminar afectando las raíces.

El riego debe realizarse cuando la superficie del sustrato comience a secarse. Durante los meses fríos, la frecuencia puede ser menor porque la tierra tarda más tiempo en perder humedad.

También conviene revisar la planta con frecuencia, retirar las hojas deterioradas y podar los tallos cuando sea necesario. Si se busca que crezca sobre una baranda, pared o soporte, sus ramas pueden orientarse para conseguir una cobertura más uniforme.

Qué tener en cuenta antes de incorporarla al balcón

Aunque se trata de una planta resistente y de gran valor ornamental, la hiedra puede desarrollarse con bastante rapidez. En espacios pequeños, las podas periódicas ayudan a mantenerla controlada y evitar que ocupe más lugar del deseado.

Por otro lado, es importante saber que sus hojas y frutos pueden resultar tóxicos si son ingeridos. Por este motivo, se recomienda colocarla en un sitio al que no puedan acceder fácilmente los niños pequeños ni las mascotas.

PlantasBalcónJardínEvergreen
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Cómo cultivar la Lavanda espliego en casa:guía sencilla para cuidar la planta aromática y frondosa que perfuma tu jardín

    Cómo cultivar la Lavanda espliego en casa: guía sencilla para cuidar la planta aromática y frondosa que perfuma tu jardín

  2. José González, jardinero de 48 años:“Es mejor regar las plantas por la mañana antes de que salga el sol, para que la tierra esté húmeda durante el día”

    José González, jardinero de 48 años: “Es mejor regar las plantas por la mañana antes de que salga el sol, para que la tierra esté húmeda durante el día”

  3. Cómo cuidar un potus:guía práctica para que crezca rápido y tenga hojas grandes y verdes

    Cómo cuidar un potus: guía práctica para que crezca rápido y tenga hojas grandes y verdes

  4. Guía detallada y fácil del helecho de Boston:cómo cuidar esta planta frondosa de hojas arqueadas y verde brillante

    Guía detallada y fácil del helecho de Boston: cómo cuidar esta planta frondosa de hojas arqueadas y verde brillante

  5. Guía rápida:cómo lograr que el jazmín tenga más flores y un perfume intenso

    Guía rápida: cómo lograr que el jazmín tenga más flores y un perfume intenso
Lo Ultimo
Relacionadas
También podría interesarte
Espectáculos

Lágrimas en la música popular:quién fue el sacerdote que llevó la fe a través del folklore y murió a los 70 años

Lágrimas en la música popular: quién fue el sacerdote que llevó la fe a través del folklore y murió a los 70 años

Lali confirmó una tercera fecha en River:todos los detalles sobre la preventa y la venta general

"Paul McCartney está muerto" y otras teorías conspirativas sobre The Beatles

Confirmaron las fechas del Cosquín Rock 2027:cuándo es y cómo comprar las entradas

Internacionales

León XIV:“Para construir la paz, desarmar la tecnología y la inteligencia artificial”

León XIV: “Para construir la paz, desarmar la tecnología y la inteligencia artificial”

Video:así actúa el prototipo de láser azul-violeta que detecta y elimina mosquitos al instante

Llegó el nuevo Samsung Galaxy Z Flip 8:un diseño renovado, más IA y con promociones especiales

Dejá de compartir tu número real, conseguí T-Phone, la línea digital de Telecentro

Turismo

La Ciudad suma triciclos eléctricos para turistas:cómo funcionará la nueva propuesta de movilidad sustentable

La Ciudad suma triciclos eléctricos para turistas: cómo funcionará la nueva propuesta de movilidad sustentable

Fiesta Nacional de la Nieve 2026:cronograma completo, artistas, sedes y cómo llegar al evento en Bariloche

Carnes premium, sushi y música:así es Gekko, el exclusivo restaurante de Bad Bunny que es furor entre las celebridades

Se acerca la 7° Fiesta Regional del Choripán:fecha confirmada, shows en vivo y todo lo que tenés que saber