Crece hasta 1,2 metros, florece durante meses y atrae mariposas: la planta ideal para una maceta

Crece hasta 1,2 metros, florece durante meses y atrae mariposas. Foto: Gemini

La lantana se convirtió en una de las plantas favoritas para quienes buscan sumar color y vida a balcones, patios o terrazas. Esta especie, que se adapta perfectamente al cultivo en maceta, puede crecer hasta 1,2 metros de altura y mantiene sus flores durante buena parte de la temporada cálida.

La variedad Lantana camara alcanza entre 1 y 1,5 metros, aunque existen versiones compactas que no superan los 40 centímetros, ideales para espacios reducidos. Sus flores aparecen desde fines de la primavera y pueden seguir hasta el otoño, lo que la vuelve una opción atractiva para quienes quieren disfrutar de un balcón florecido por varios meses.

Una planta que atrae mariposas y polinizadores

Además de su amplia gama de colores —amarillos, naranjas, rosas, rojos o blancos—, la lantana tiene un plus: sus flores atraen mariposas y otros polinizadores. Un ensayo realizado por la Royal Horticultural Society con 74 ejemplares comprobó que distintas variedades mantuvieron una floración prolongada y recibieron visitas constantes de insectos durante toda la temporada.

Lantana; plantas; jardín Foto: Unsplash

Cuidados básicos para tener lantana en maceta

Para que la lantana florezca en abundancia, necesita sol directo al menos seis horas por día. Es fundamental elegir una maceta con agujeros de drenaje y un sustrato que no retenga demasiada agua, para evitar que las raíces permanezcan mojadas.

El riego debe hacerse solo cuando el sustrato lo requiera. Si el espacio es chico, conviene optar por una variedad compacta, que se adapta mejor a balcones pequeños y no supera los 40 centímetros de altura.

Por qué la lantana es ideal para espacios reducidos

Gracias a su floración prolongada, su variedad de colores y su capacidad para atraer mariposas, la lantana es una alternativa interesante para quienes quieren disfrutar de una planta con flores en maceta, sin necesidad de contar con un jardín grande.