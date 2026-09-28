Día del hincha de River: el emotivo video que compartió el club con las frases más emblemáticas de Ángel Labruna

Día del hincha de River. Foto: X/riverplate

River eligió una de las frases más emblemáticas de Ángel Labruna para homenajear a sus hinchas en una fecha muy especial. Este lunes 28 de septiembre, el club compartió un video en sus redes sociales por el Día Internacional del Hincha de River y apeló a la historia, la memoria y el sentimiento de pertenencia que atraviesa a distintas generaciones.

La producción arranca con una pregunta que rápidamente marca el tono de la pieza: qué significaba River para Labruna. A partir de ese interrogante, el histórico ídolo aparece a través de imágenes y audios de archivo, mientras se suceden escenas protagonizadas por hinchas de distintas edades.

El recorrido no se concentra solamente en el estadio. Hay familias, chicos, adultos y fanáticos que viven su pasión en distintos lugares y situaciones. La intención es mostrar que la relación con River continúa más allá de los partidos, las tribunas y los resultados.

Las palabras de Ángel Labruna como eje del homenaje

La voz de Ángel Labruna aparece en distintos momentos del video y permite conocer, a través de sus propias palabras, la dimensión que tenía el club en su vida.

“Yo cuando entro a River, me transformo, emociono como un chico”, se escucha en uno de los fragmentos. La declaración acompaña imágenes que muestran a hinchas viviendo diferentes momentos relacionados con el Millonario.

Día del hincha de River. Foto: X/riverplate

En otro tramo, Labruna cuenta: “En el colegio andaba bien, pensaba más en River que en cualquier otra cosa”. De esta manera, sus recuerdos funcionan como puente entre la historia del club y las experiencias de quienes actualmente llevan la camiseta de River.

Pero hay una frase que termina concentrando todo el sentido del homenaje y que vuelve a aparecer hacia el final: “Si tuviera que elegir entre River y la vida, elijo a River, porque River es mi vida”.

Día del hincha de River. Foto: X/riverplate

El Beto Alonso tuvo el cierre del video homenaje

La frase de Ángel Labruna no queda solamente en su voz. A lo largo del video, diferentes hinchas la repiten y le dan su propia interpretación, mientras las imágenes recorren distintas generaciones de riverplatenses.

El cierre queda en manos de Norberto “Beto” Alonso, una de las máximas figuras de la historia del club, que volvió a pronunciar la frase que resume el espíritu de toda la producción: “River es mi vida”.

Día del hincha de River. Foto: X/riverplate

Así, River aprovechó el comienzo del 28 de septiembre para poner el foco en quienes sostienen la identidad del club generación tras generación. Con Labruna como protagonista y Alonso en el cierre, el homenaje buscó representar una manera de vivir el fútbol que va mucho más allá de los 90 minutos.