Creó un lago artificial, pasaron 1.000 días y se terminó convirtiendo en un refugio para águilas, ciervos y búhos

Crimson Oak Pond fue construido sobre un antiguo campo de cultivo y terminó convertido en un hábitat utilizado por numerosas especies silvestres. Foto: YouTube @BambaBass

Un ciudadano estadounidense construyó un lago artificial para criar peces de gran tamaño, pero el paisaje cambió mucho más de lo previsto. Después de 1.000 días, águilas, ciervos, búhos, mapaches y otras especies habían incorporado el lugar a su hábitat.

La transformación fue registrada por BamaBass, un canal de YouTube especializado en pesca y manejo de estanques. Su responsable inició la construcción de Crimson Oak Pond en 2021, sobre un antiguo campo de maní. El espejo de agua ocupa cerca de cinco acres (poco más de dos hectáreas) y fue diseñado originalmente para criar ejemplares de lubina de gran tamaño.

De un campo agrícola a un lago de dos hectáreas

La obra necesitó mucho más que una excavación, ya que para preparar el suelo, fueron utilizados alrededor de 850 camiones de arcilla. El diseño incluyó una isla, muelles, rocas y estructuras sumergidas, pensadas para ofrecer zonas de reproducción, alimentación y refugio a los peces. También se instalaron aireadores y cámaras subacuáticas para controlar el oxígeno, la calidad del agua y el comportamiento de las especies.

Crimson Oak Pond fue construido sobre un antiguo campo de cultivo y terminó convertido en un hábitat utilizado por numerosas especies silvestres. Foto: YouTube @BambaBass

Los primeros animales fueron introducidos de manera planificada: miles de peces pequeños formaron la base de la cadena alimentaria y después llegaron lubinas tigre, tilapias, truchas y camarones de agua dulce. El objetivo seguía siendo desarrollar un estanque productivo para la pesca, pero alrededor del agua comenzó a organizarse una red ecológica mucho más amplia.

Los animales que llegaron por su cuenta

En un momento a otro, las cámaras empezaron a registrar visitantes que nadie había incorporado al proyecto. Los ciervos se acercaban a beber, mientras ardillas y mapaches recorrían las orillas. También aparecieron patos, búhos y diferentes aves atraídas por el agua, los insectos y la disponibilidad de alimento. Con el tiempo, el estanque dejó de funcionar únicamente como criadero de peces y empezó a ofrecer recursos para animales de distintos niveles de la cadena alimentaria.

Lo más llamativo fue la llegada de águilas calvas, que en un principio se limitaban a sobrevolar la propiedad, pero luego descendieron para beber y capturar peces. Es por ello que los responsables colocaron una plataforma con la intención de facilitar una eventual nidificación.

De todas maneras, la convivencia tampoco fue completamente armónica: las grabaciones mostraron escenas de depredación, disputas por los refugios y animales utilizando estructuras construidas para otras especies.

Crimson Oak Pond fue construido sobre un antiguo campo de cultivo y terminó convertido en un hábitat utilizado por numerosas especies silvestres. Foto: YouTube @BambaBass

En tanto, el estanque atravesó también problemas de calidad del agua y pérdidas de peces durante episodios meteorológicos adversos. Esas situaciones forman parte de la dinámica de cualquier ecosistema, donde los organismos compiten, se alimentan entre sí y modifican constantemente el ambiente.

Por qué los estanques atraen tanta biodiversidad

Los pequeños cuerpos de agua pueden tener una importancia considerable en paisajes agrícolas transformados. Según un informe del Servicio de Conservación de Recursos Naturales de Estados Unidos, los estanques rurales proporcionan alimento, refugio y lugares de reproducción para peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. También pueden reducir la erosión y mejorar determinadas funciones del paisaje si reciben un manejo adecuado.

Crimson Oak Pond fue construido sobre un antiguo campo de cultivo y terminó convertido en un hábitat utilizado por numerosas especies silvestres. Foto: YouTube @BambaBass

En esa línea, la diversidad de Crimson Oak Pond se relaciona con su complejidad física. Las rocas y los troncos ofrecen escondites, la vegetación protege las orillas y las áreas con distintas profundidades crean ambientes aptos para diferentes organismos.

Sin embargo, construir un lago no equivale automáticamente a restaurar un ecosistema natural. Los especialistas recomiendan utilizar especies autóctonas, reducir fertilizantes y pesticidas, conservar franjas de vegetación en las orillas y evitar la introducción de especies invasoras.