Resistió durante más de un siglo, quedó abandonada tras una brutal expulsión y hoy es una de las ciudades sagradas más impactantes de Argentina

Una antigua ciudad de piedra conserva la historia de un pueblo que resistió Foto: Argentina.gob.ar.

Entre montañas, cardones gigantes y caminos que atraviesan uno de los paisajes más impactantes del norte argentino aparece la Ciudad Sagrada de Quilmes, un antiguo asentamiento indígena ubicado en la provincia de Tucumán.

Sus construcciones de piedra guardan la historia de uno de los pueblos originarios que más tiempo resistió el avance de los conquistadores españoles. En la actualidad, el lugar es considerado uno de los sitios arqueológicos más importantes de Argentina.

La ciudad funcionó como un gran centro político, productivo, defensivo y espiritual. Sus habitantes desarrollaron una organización compleja que les permitió sobrevivir en una región marcada por la escasez de agua y las temperaturas extremas.

La enorme ciudad de piedra construida sobre la montaña

La Ciudad Sagrada de Quilmes se encuentra en los Valles Calchaquíes, al pie del cerro Alto del Rey y a unos 17 kilómetros de Amaicha del Valle.

El asentamiento llegó a ocupar cerca de 100 hectáreas. Contaba con viviendas, corrales, depósitos de alimentos, senderos, espacios ceremoniales y sectores preparados para la defensa.

La Ciudad Sagrada de Quilmes fue escenario de una extensa resistencia Foto: Tucumán Turismo

La distribución de las construcciones no fue casual. Las áreas residenciales se ubicaban en la parte baja, mientras que los puestos defensivos y de observación se levantaban en puntos elevados. Desde allí era posible advertir la llegada de posibles enemigos y controlar buena parte del valle.

Los Quilmes también desarrollaron actividades agrícolas y pastoriles. Aprovecharon los desniveles del terreno, almacenaron alimentos y utilizaron diferentes estrategias para administrar el agua. Aquella organización demuestra que no se trataba de una aldea aislada, sino de una sociedad numerosa vinculada profundamente con su territorio.

Una resistencia que duró varias generaciones

La llegada de los conquistadores españoles dio comienzo a un largo período de enfrentamientos. Los Quilmes utilizaron la geografía y las defensas naturales de la ciudad para resistir durante décadas.

Los muros de piedra, los senderos elevados y los puestos instalados sobre la montaña dificultaban el avance de las tropas. Mientras los españoles poseían caballos, armas de fuego y protecciones metálicas, los habitantes originarios combatían con arcos, flechas, lanzas y hondas.

La Ciudad Sagrada de Quilmes fue escenario de una extensa resistencia Foto: Tucumán Turismo

Los enfrentamientos formaron parte de las denominadas Guerras Calchaquíes, una serie de rebeliones que se extendieron durante los siglos XVI y XVII. Finalmente, el asentamiento fue derrotado hacia 1667.

Sin embargo, la caída de la ciudad no significó solamente una derrota militar. También dio inicio a uno de los desplazamientos forzados más dolorosos de la historia colonial argentina.

El brutal destierro que unió Tucumán con Buenos Aires

Después de la rendición, aproximadamente 1.700 sobrevivientes fueron obligados a abandonar su territorio. Debieron recorrer a pie más de mil kilómetros hasta las cercanías de Buenos Aires.

El traslado se realizó en condiciones extremas. Numerosas personas murieron durante el camino debido al hambre, las enfermedades y el agotamiento. Se estima que solamente una parte de la comunidad consiguió llegar al destino impuesto por las autoridades coloniales.

Fue una enorme ciudad prehispánica, resistió a los conquistadores y terminó abandonada Foto: Esencial Turismo

Los sobrevivientes fueron instalados en una reducción llamada Santa Cruz de los Quilmes. Ese territorio terminaría dando origen a la actual ciudad bonaerense de Quilmes.

Por ese motivo, el nombre de uno de los municipios más conocidos del sur del Gran Buenos Aires conserva la memoria de la comunidad expulsada desde los Valles Calchaquíes.

Del abandono a su recuperación como sitio histórico

Tras el destierro de sus habitantes, la antigua ciudad quedó abandonada. La vegetación, la erosión y el paso de los siglos ocultaron parte de las construcciones.

A fines del siglo XIX comenzaron los primeros estudios arqueológicos formales. Durante el siglo XX se realizaron tareas de reconstrucción parcial que permitieron recuperar sectores residenciales y defensivos.

Actualmente, los visitantes pueden recorrer senderos entre las antiguas viviendas y ascender hacia las fortificaciones. Desde los puntos más altos se obtiene una vista panorámica de los Valles Calchaquíes y de la enorme superficie que ocupó el asentamiento.

El lugar cuenta, además, con un centro de interpretación dedicado a explicar las costumbres, herramientas, ceremonias y formas de organización del pueblo.

Más que unas ruinas detenidas en el tiempo, la Ciudad Sagrada de Quilmes representa una memoria que continúa viva. Cada muro recuerda la resistencia de sus antiguos habitantes, pero también las consecuencias de la conquista y el destierro.

Quien visita este rincón de Tucumán no solamente descubre los restos de una ciudad prehispánica: también se encuentra frente a uno de los capítulos más profundos y dolorosos de la historia argentina.