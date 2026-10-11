Encontraron en Las Toninas a uno de los kayakistas desaparecidos en Santa Teresita: continúa la búsqueda de su compañero

Óscar Barbero (izq.) y Félix Mendieta (der.) Foto: gentileza diario Río Negro

La búsqueda de los kayakistas desaparecidos frente a Santa Teresita tuvo un desenlace trágico. Las autoridades confirmaron que el cuerpo encontrado en una playa de Las Toninas pertenece a Oscar Barbero, de 64 años.

El hombre era buscado desde el 21 de septiembre, cuando salió a navegar junto con Félix Mendieta, de 43 años. Hasta el momento, el paradero de su compañero continúa siendo desconocido.

Cómo encontraron el cuerpo en Las Toninas

El hallazgo se produjo el sábado por la mañana, cerca de las 9, en la playa ubicada a la altura de la calle 4 de Las Toninas.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, integrantes de Prefectura Naval Argentina y personal de Defensa Civil, quienes preservaron el sector para realizar las primeras pericias.

La identificación fue confirmada durante la madrugada del domingo. Una hija de Oscar Barbero reconoció la vestimenta y los objetos personales encontrados junto al cuerpo.

Entre las pertenencias recuperadas había un llavero con referencias a Racing Club y a la Virgen de Luján, la llave de un vehículo Chery y un teléfono celular Motorola. Estos elementos permitieron vincular rápidamente el hallazgo con uno de los kayakistas desaparecidos.

La desaparición de los kayakistas en Santa Teresita

Oscar Barbero y Félix Mendieta desaparecieron el 21 de septiembre mientras navegaban en kayak frente a las costas de Santa Teresita.

Durante aquella jornada, uno de ellos consiguió comunicarse con Prefectura para advertir que se encontraba mar adentro y tenía dificultades para regresar a la costa.

Búsqueda en la costa argentina Foto: Minuto Uno

A partir de ese llamado se desplegó un importante operativo de búsqueda por mar, aire y tierra, con la participación de Prefectura Naval, la Armada Argentina y otras fuerzas.

Sin embargo, durante casi tres semanas no se conocieron novedades concluyentes sobre el paradero de los navegantes.

Qué determinaron los investigadores

La causa quedó en manos del fiscal Mascioli, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 1 de Mar del Tuyú.

El funcionario judicial ordenó realizar una autopsia y diferentes pericias para determinar las causas de la muerte de Oscar Barbero. La investigación fue caratulada inicialmente como “Averiguación de causales de muerte”.

Los estudios también buscarán aportar información sobre el tiempo que el hombre permaneció en el agua y las posibles circunstancias en las que los kayakistas perdieron el control de la embarcación.

Continúa la búsqueda de Félix Mendieta

Luego de la identificación de Barbero, el operativo continúa concentrado en encontrar a Félix Mendieta, de 43 años.

Los investigadores intentan reconstruir qué ocurrió durante la travesía y determinar si los dos hombres permanecieron juntos después de comunicar que tenían problemas para regresar.

También se analizarán los objetos recuperados, especialmente el teléfono celular, para establecer si contienen datos que permitan conocer el recorrido realizado por los kayakistas.

Mientras avanza la investigación judicial, familiares y allegados esperan novedades sobre Mendieta, cuyo paradero sigue siendo desconocido.