comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

En 2022, se perdieron caballitos de mar hasta en un 30%: cuatro años después, más de 1.500 ejemplares fueron liberados en áreas protegidas del Mediterráneo

El proyecto impulsado por Banca March y la Fundación Palma Aquarium logró liberar 1.517 caballitos de mar en las Islas Baleares, un avance clave para la conservación de estas especies amenazadas por la contaminación, el cambio climático y la pérdida de sus hábitats naturales.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Más de 1.500 caballitos de mar fueron liberados en áreas protegidas de las Islas Baleares como parte de un ambicioso proyecto de conservación.
Más de 1.500 caballitos de mar fueron liberados en áreas protegidas de las Islas Baleares como parte de un ambicioso proyecto de conservación. Foto: Unsplash.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Los caballitos de mar vuelven a encontrar una oportunidad en las aguas de las Islas Baleares. Después de décadas marcadas por el deterioro de los ecosistemas marinos y la disminución de sus poblaciones, una iniciativa de conservación consiguió liberar 1.517 ejemplares en diferentes zonas protegidas del archipiélago, un avance significativo para la recuperación de estos singulares habitantes del Mediterráneo.

El logro forma parte del proyecto Caballitos de mar Baleares, desarrollado desde 2022 por Banca March y la Fundación Palma Aquarium. La iniciativa combina investigación científica, conservación de especies y educación ambiental para contribuir a la protección de unos animales especialmente sensibles a las alteraciones de su entorno.

Las poblaciones de caballitos de mar sufrieron una reducción estimada de entre el 20% y el 30% durante las últimas décadas. Foto: Pixabay.

Más allá de las cifras, la liberación representa un paso importante frente a una problemática que preocupa a los especialistas: la progresiva desaparición de los caballitos de mar de numerosos hábitats costeros.

La población de caballitos de mar en el Mediterráneo había sufrido una reducción de entre un 20% y un 30%

La situación de los caballitos de mar en el Mediterráneo refleja las consecuencias que la actividad humana y los cambios ambientales pueden provocar sobre la biodiversidad marina.

Contenido Recomendado

En 1950, Italia avistó los primeros cangrejos azules en sus aguas:76 años después, es una especie invasora a la que combaten con un ejército de pulpos

El cangrejo azul se convirtió en una de las especies invasoras más preocupantes del mar Mediterráneo.

Solo podía pasar en Japón:por qué los desagües están llenos de coloridos peces koi y nadie intenta sacarlos

Solo podía pasar en Japón: por qué los desagües están llenos de coloridos peces koi y nadie intenta sacarlos

Según los datos citados de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las poblaciones de las dos especies autóctonas del Mediterráneo han experimentado una disminución estimada de entre el 20% y el 30% durante las últimas décadas.

Esta reducción resulta especialmente preocupante debido al papel que desempeñan estos pequeños peces como indicadores de la salud de los ecosistemas oceánicos.

Caballito de mar.
La liberación de 1.517 ejemplares busca contribuir a la recuperación de los caballitos de mar y a la protección de los ecosistemas costeros. Foto: Pexels.

Su sensibilidad frente a las modificaciones del entorno los convierte en animales particularmente vulnerables a la contaminación, el calentamiento de las aguas y la degradación de los hábitats costeros.

La desaparición de zonas de refugio y la transformación de los ecosistemas donde encuentran alimento y protección representan amenazas importantes para su supervivencia.

Por ello, conservar las poblaciones de caballitos de mar no solo implica proteger a unas especies de extraordinaria singularidad, sino también contribuir al equilibrio ecológico de los ambientes marinos que habitan.

El trabajo de Banca March y Fundación Palma Aquarium logró introducir más de 1.500 ejemplares en las Islas Baleares

Frente a este escenario, el proyecto Caballitos de mar Baleares se convirtió en una iniciativa destacada de conservación marina en el archipiélago.

Caballito de mar.
Desde 2022, Banca March y la Fundación Palma Aquarium trabajan para proteger a una de las especies más vulnerables del Mediterráneo. Foto: Pexels.

Puesto en marcha en 2022, el programa alcanzó uno de sus principales objetivos con la liberación de 1.517 caballitos de mar en áreas marinas protegidas y Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de las Islas Baleares.

La selección de estos espacios responde a la necesidad de favorecer la conservación de las especies en entornos que cuentan con medidas de protección ambiental.

El proyecto también incorporó mejoras destinadas al cuidado de los animales. Entre las más recientes figuran la incorporación de una veterinaria especializada en fauna marina y la implementación de nuevos protocolos de bioseguridad para reforzar el bienestar de los ejemplares.

La continuidad del programa está prevista hasta 2028, después de que Banca March y la Fundación Palma Aquarium renovaran en marzo de 2026 su acuerdo de colaboración por otros dos años.

Esta nueva etapa permitirá profundizar en la investigación, impulsar la recuperación de las especies y ampliar las actividades de sensibilización ambiental.

El proyecto Caballitos de mar Baleares continuará hasta 2028, con nuevas acciones de investigación, recuperación de especies y educación ambiental. Foto: Pexels.

Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa es su alcance educativo. De acuerdo con sus responsables, las acciones desarrolladas han llegado a más de 3,4 millones de personas, contribuyendo a difundir la importancia de proteger la biodiversidad marina.

Entre ellas destaca la distribución de más de 660 ejemplares de un cuento infantil sobre los caballitos de mar en centros educativos de Baleares, una propuesta orientada a despertar el interés por la conservación de los océanos desde la infancia.

La financiación del proyecto está vinculada al componente solidario de Mediterranean Fund, un fondo temático de renta variable sostenible gestionado por March Asset Management, perteneciente al Grupo Banca March.

Este instrumento de inversión se centra en sectores relacionados con la economía de los océanos y el agua, y destina el 10% de su comisión de gestión a iniciativas de conservación de la biodiversidad marina y protección ambiental.

Los esfuerzos de conservación ambiental permiten un respiro histórico para los caballitos de mar

La liberación de más de 1.500 caballitos de mar constituye una noticia alentadora para la conservación de estas especies, aunque su recuperación a largo plazo dependerá de múltiples factores.

Caballito de mar.
Los caballitos de mar liberados en Baleares representan una esperanza frente al deterioro de sus hábitats naturales y los efectos del cambio climático. Foto: Pixabay.

La protección de los hábitats, la investigación científica y el seguimiento de las poblaciones resultan fundamentales para evaluar el impacto de iniciativas como la desarrollada en Baleares.

El interés por el futuro de estos animales también ha trascendido el ámbito científico y ha llegado al mundo de la fotografía de naturaleza. Una imagen captada por el fotógrafo francés Julien Anton en las aguas poco profundas de Moorea, en la Polinesia Francesa, fue reconocida con el premio Ocean Photographer of the Year.

La fotografía muestra a un caballito de mar macho acompañado por dos ejemplares juveniles. Aunque no necesariamente existe parentesco entre ellos, la composición transmite la impresión de una despedida entre generaciones.

La imagen fue obtenida después de numerosas horas de búsqueda entre las algas, en una región donde los caballitos de mar se han vuelto difíciles de encontrar.

Para Will Harrison, director del certamen, la fotografía invita a reflexionar sobre una cuestión esencial: qué clase de océanos estamos dejando a las generaciones futuras. Esa misma pregunta adquiere especial relevancia ante los esfuerzos de conservación desarrollados en las Islas Baleares.

pecesMediterráneoEcosistemaOcéano
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Los expertos en jardinería destacan al kalanchoe por sus flores:“Son los conejitos de Duracell de las plantas de interior”

    Los expertos en jardinería destacan al kalanchoe por sus flores: “Son los conejitos de Duracell de las plantas de interior”

  2. La planta con hojas violetas que crece en maceta, vive con poca luz y es ideal para decorar repisas o estantes elevados

    La planta con hojas violetas que crece en maceta, vive con poca luz y es ideal para decorar repisas o estantes elevados

  3. Los jardineros coinciden sobre la alegría del hogar:“Esto es lo que tienes que hacer para que se llene de flores en poco tiempo”

    Los jardineros coinciden sobre la alegría del hogar: “Esto es lo que tienes que hacer para que se llene de flores en poco tiempo”

  4. A mediados del siglo XIX, Leonardo Higinio Pereyra Iraola trajo 12 “árboles de cristal”:más de 165 años después, solo sobrevive un ejemplar en una reserva natural de La Plata

    A mediados del siglo XIX, Leonardo Higinio Pereyra Iraola trajo 12 “árboles de cristal”: más de 165 años después, solo sobrevive un ejemplar en una reserva natural de La Plata

  5. Analizaron 1.300 años de historia de las Islas Malvinas y descubrieron un fenómeno que afecta al Atlántico Sur

    Analizaron 1.300 años de historia de las Islas Malvinas y descubrieron un fenómeno que afecta al Atlántico Sur
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Música

Chango Spasiuk, leyenda del folklore:“Mis artistas favoritos son Astor Piazzolla, Tránsito Cocomarola, Blasito Martínez Riera, Atahualpa Yupanqui”

Chango Spasiuk, cuando era joven.

Tristeza en el rock argentino:murió a los 75 años un referente del heavy metal que fue la primera voz de Rata Blanca

En 1986 nació como una canción romántica mexicana:18 años después, Los Enanitos Verdes la transformó en un himno del rock argentino

BTS en Argentina:todo lo que hay que saber sobre los horarios, el acceso y cómo llegar al show en La Plata

Tecnología

Caso Cambridge Analytica:Meta deberá pagarle a Nuevo México 25.000 millones de dólares por engañar sobre la privacidad en Facebook

Facebook; Meta. Foto: Unsplash

¿De regreso a lo retro?:la tendencia que buscan los adolescentes para alejarse de las pantallas y que los desconecta

Spotify amplía su catálogo y lanza audiolibros en Argentina:cuánto costará la nueva suscripción

El nuevo Tesla Roadster tiene una limitación que sorprende:necesita 7 horas de carga para funcionar solo 6 segundos

Turismo

Fusilli, ñoquis o tallarines con salsa a solo $9.999:dónde queda el fast food que celebra el Día de la Pasta este fin de semana

Monti, restaurante.

Un paseo por la Fórmula 1 en Buenos Aires:la Plaza Villa Real estrenó un patio de juegos inspirado en Franco Colapinto

El rincón de Salta con 10.000 hectáreas de cardones, más de 500.000 cactus y un camino que supera los 3.000 metros de altura

Una provincia argentina reintegrará hasta $150.000 a los turistas que viajen allí en el verano 2027:fechas y cómo acceder