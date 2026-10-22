En 2022, se perdieron caballitos de mar hasta en un 30%: cuatro años después, más de 1.500 ejemplares fueron liberados en áreas protegidas del Mediterráneo

Más de 1.500 caballitos de mar fueron liberados en áreas protegidas de las Islas Baleares como parte de un ambicioso proyecto de conservación. Foto: Unsplash.

Los caballitos de mar vuelven a encontrar una oportunidad en las aguas de las Islas Baleares. Después de décadas marcadas por el deterioro de los ecosistemas marinos y la disminución de sus poblaciones, una iniciativa de conservación consiguió liberar 1.517 ejemplares en diferentes zonas protegidas del archipiélago, un avance significativo para la recuperación de estos singulares habitantes del Mediterráneo.

El logro forma parte del proyecto Caballitos de mar Baleares, desarrollado desde 2022 por Banca March y la Fundación Palma Aquarium. La iniciativa combina investigación científica, conservación de especies y educación ambiental para contribuir a la protección de unos animales especialmente sensibles a las alteraciones de su entorno.

Las poblaciones de caballitos de mar sufrieron una reducción estimada de entre el 20% y el 30% durante las últimas décadas. Foto: Pixabay.

Más allá de las cifras, la liberación representa un paso importante frente a una problemática que preocupa a los especialistas: la progresiva desaparición de los caballitos de mar de numerosos hábitats costeros.

La población de caballitos de mar en el Mediterráneo había sufrido una reducción de entre un 20% y un 30%

La situación de los caballitos de mar en el Mediterráneo refleja las consecuencias que la actividad humana y los cambios ambientales pueden provocar sobre la biodiversidad marina.

Según los datos citados de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las poblaciones de las dos especies autóctonas del Mediterráneo han experimentado una disminución estimada de entre el 20% y el 30% durante las últimas décadas.

Esta reducción resulta especialmente preocupante debido al papel que desempeñan estos pequeños peces como indicadores de la salud de los ecosistemas oceánicos.

La liberación de 1.517 ejemplares busca contribuir a la recuperación de los caballitos de mar y a la protección de los ecosistemas costeros. Foto: Pexels.

Su sensibilidad frente a las modificaciones del entorno los convierte en animales particularmente vulnerables a la contaminación, el calentamiento de las aguas y la degradación de los hábitats costeros.

La desaparición de zonas de refugio y la transformación de los ecosistemas donde encuentran alimento y protección representan amenazas importantes para su supervivencia.

Por ello, conservar las poblaciones de caballitos de mar no solo implica proteger a unas especies de extraordinaria singularidad, sino también contribuir al equilibrio ecológico de los ambientes marinos que habitan.

El trabajo de Banca March y Fundación Palma Aquarium logró introducir más de 1.500 ejemplares en las Islas Baleares

Frente a este escenario, el proyecto Caballitos de mar Baleares se convirtió en una iniciativa destacada de conservación marina en el archipiélago.

Desde 2022, Banca March y la Fundación Palma Aquarium trabajan para proteger a una de las especies más vulnerables del Mediterráneo. Foto: Pexels.

Puesto en marcha en 2022, el programa alcanzó uno de sus principales objetivos con la liberación de 1.517 caballitos de mar en áreas marinas protegidas y Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de las Islas Baleares.

La selección de estos espacios responde a la necesidad de favorecer la conservación de las especies en entornos que cuentan con medidas de protección ambiental.

El proyecto también incorporó mejoras destinadas al cuidado de los animales. Entre las más recientes figuran la incorporación de una veterinaria especializada en fauna marina y la implementación de nuevos protocolos de bioseguridad para reforzar el bienestar de los ejemplares.

La continuidad del programa está prevista hasta 2028, después de que Banca March y la Fundación Palma Aquarium renovaran en marzo de 2026 su acuerdo de colaboración por otros dos años.

Esta nueva etapa permitirá profundizar en la investigación, impulsar la recuperación de las especies y ampliar las actividades de sensibilización ambiental.

El proyecto Caballitos de mar Baleares continuará hasta 2028, con nuevas acciones de investigación, recuperación de especies y educación ambiental. Foto: Pexels.

Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa es su alcance educativo. De acuerdo con sus responsables, las acciones desarrolladas han llegado a más de 3,4 millones de personas, contribuyendo a difundir la importancia de proteger la biodiversidad marina.

Entre ellas destaca la distribución de más de 660 ejemplares de un cuento infantil sobre los caballitos de mar en centros educativos de Baleares, una propuesta orientada a despertar el interés por la conservación de los océanos desde la infancia.

La financiación del proyecto está vinculada al componente solidario de Mediterranean Fund, un fondo temático de renta variable sostenible gestionado por March Asset Management, perteneciente al Grupo Banca March.

Este instrumento de inversión se centra en sectores relacionados con la economía de los océanos y el agua, y destina el 10% de su comisión de gestión a iniciativas de conservación de la biodiversidad marina y protección ambiental.

Los esfuerzos de conservación ambiental permiten un respiro histórico para los caballitos de mar

La liberación de más de 1.500 caballitos de mar constituye una noticia alentadora para la conservación de estas especies, aunque su recuperación a largo plazo dependerá de múltiples factores.

Los caballitos de mar liberados en Baleares representan una esperanza frente al deterioro de sus hábitats naturales y los efectos del cambio climático. Foto: Pixabay.

La protección de los hábitats, la investigación científica y el seguimiento de las poblaciones resultan fundamentales para evaluar el impacto de iniciativas como la desarrollada en Baleares.

El interés por el futuro de estos animales también ha trascendido el ámbito científico y ha llegado al mundo de la fotografía de naturaleza. Una imagen captada por el fotógrafo francés Julien Anton en las aguas poco profundas de Moorea, en la Polinesia Francesa, fue reconocida con el premio Ocean Photographer of the Year.

La fotografía muestra a un caballito de mar macho acompañado por dos ejemplares juveniles. Aunque no necesariamente existe parentesco entre ellos, la composición transmite la impresión de una despedida entre generaciones.

La imagen fue obtenida después de numerosas horas de búsqueda entre las algas, en una región donde los caballitos de mar se han vuelto difíciles de encontrar.

Para Will Harrison, director del certamen, la fotografía invita a reflexionar sobre una cuestión esencial: qué clase de océanos estamos dejando a las generaciones futuras. Esa misma pregunta adquiere especial relevancia ante los esfuerzos de conservación desarrollados en las Islas Baleares.