No tires las cáscaras de naranja: el truco casero con 2 ingredientes que puede ayudar a alejar las hormigas del jardín

Cáscaras de naranja contra las hormigas: un truco casero para intentar alejarlas del jardín y proteger las plantas Foto: Foto generada con IA Canal 26

Las hormigas pueden convertirse en un problema para las plantas cuando aparecen en grandes cantidades o cuando se trata de especies que cortan hojas. Frente a esta situación, muchos aficionados a la jardinería buscan alternativas económicas para proteger sus patios, macetas y huertas.

Entre los trucos caseros más difundidos aparece uno que aprovecha un residuo cotidiano: las cáscaras de naranja. Su aroma intenso se relaciona con la presencia de aceites esenciales que podrían alterar temporalmente el recorrido de ciertos insectos.

Sin embargo, conviene aclarar algo importante: utilizar cáscaras de naranja no garantiza eliminar un hormiguero. Aunque pueden probarse como medida complementaria, no reemplazan los métodos de control adecuados cuando existe una infestación.

Por qué se utilizan cáscaras de naranja para alejar a las hormigas

La piel de la naranja contiene d-limoneno, un compuesto aromático presente en los cítricos y empleado en algunas formulaciones comerciales para el control de insectos.

Las hormigas se orientan mediante señales químicas que les permiten localizar alimento y seguir rutas hacia su colonia. Por eso, determinados olores podrían interferir de manera transitoria en sus recorridos.

Los hormigueros pueden ser un verdadero problema en el jardín del hogar. Foto: Grok.

No obstante, una cáscara fresca no equivale a un producto elaborado con aceite esencial concentrado. La efectividad de colocar restos de naranja en el suelo no está suficientemente demostrada y puede variar según la especie, el ambiente y la cantidad utilizada.

Cómo usar las cáscaras de naranja: 2 preparaciones sencillas

1. Cáscaras cortadas en pequeños trozos

Para esta opción se necesitan las cáscaras de dos o tres naranjas. Después de separarlas de la fruta, hay que cortarlas en pedazos pequeños y distribuir algunos cerca de los caminos que recorren las hormigas.

La idea es aprovechar el aroma de la piel recién cortada. Es preferible no amontonarla sobre tallos ni raíces y observar si los insectos modifican sus recorridos.

2. Pasta casera de naranja y agua

Otra posibilidad consiste en procesar las cáscaras de dos o tres naranjas con aproximadamente una taza de agua, hasta obtener una mezcla espesa.

Se puede colocar una pequeña cantidad sobre sectores de tierra próximos a los caminos de las hormigas, sin cubrir las plantas. Antes de extenderla, es recomendable probar en un área reducida.

Ninguna de estas preparaciones demostró destruir colonias completas. Por lo tanto, no hay fundamentos para asegurar que el hormiguero desaparecerá en pocos días.

Qué errores evitar al aplicar este truco en el jardín

Dejar restos de fruta durante demasiado tiempo puede generar un problema adicional. Con la humedad, las cáscaras se descomponen, desarrollan moho o atraen otros organismos.

La forma más práctica de erradicar las hormigas de tu hogar. Foto: Grok.

Por eso, hay que retirarlas cuando comienzan a deteriorarse, especialmente después de la lluvia o de un riego abundante. Tampoco conviene acumular grandes cantidades junto a plantas delicadas.

Si el objetivo es reutilizar los residuos, otra alternativa es agregarlos al compost junto con otros materiales orgánicos, en proporciones equilibradas.

Cómo proteger las plantas cuando aparecen hormigueros

Antes de intervenir, resulta fundamental reconocer qué hacen las hormigas. Algunas especies, como las cortadoras de hojas, trasladan fragmentos vegetales al nido para cultivar el hongo del que se alimentan. Otras se acercan a las plantas porque encuentran pulgones y cochinillas que producen sustancias azucaradas.

Para reducir su presencia, se recomienda retirar frutos caídos, revisar las hojas, controlar las plagas asociadas y evitar restos de comida. Si una colonia causa daños importantes, conviene identificar la especie y elegir un método de manejo apropiado.

En conclusión, las cáscaras de naranja pueden aprovecharse como un experimento doméstico de bajo costo, pero no son una solución comprobada para terminar con los hormigueros. La observación y la prevención siguen siendo las herramientas más útiles para cuidar el jardín.