La planta argentina que parece de otro planeta: es fácil de cultivar y se destaca por su forma de ciencia ficción

La flor que parece de otro planeta: es fácil de cultivar y se destaca por su forma particular. Foto: Foto: Gemini

Entre las plantas ornamentales que pueden transformar un jardín o un balcón, la pasionaria (también conocida como mburucuyá) se ganó un lugar por el aspecto inusual de sus flores. Esta trepadora nativa de Sudamérica se distingue por sus pétalos claros y una corona de filamentos violetas y azulados, que parecen salidos de otro planeta.

Su nombre científico es Passiflora caerulea y resulta una alternativa interesante para quienes buscan sumar una especie diferente a sus espacios verdes. Además de su apariencia exótica, puede cultivarse en macetas y es capaz de crecer sobre pérgolas, rejas y estructuras de apoyo.

Cómo es la flor de la pasionaria y cuándo florece

Una de las principales características de la pasionaria es la estructura de sus flores, que pueden alcanzar unos 10 centímetros de diámetro. Los pétalos y sépalos son blanquecinos, mientras que en el centro aparece una corona de filamentos azules o violetas. También tiene estambres verdosos y tres estigmas de color púrpura.

Así es la flor pasionaria. Foto: Foto: Gemini

Esta combinación de formas y colores le da una apariencia muy particular, que la diferencia de otras plantas ornamentales. Es una especie autóctona de la Argentina y puede florecer durante gran parte del año, con mayor intensidad entre septiembre y mayo.

Dónde ubicar la pasionaria para que crezca y florezca

La pasionaria necesita buena iluminación para desarrollarse. Puede ubicarse a pleno sol o en un sector de semisombra, aunque una mayor exposición solar favorece su floración.

Como es una planta trepadora, conviene colocarla cerca de una reja, una pérgola o un soporte que le permita extender sus tallos. Aunque puede cultivarse en macetas, necesita espacio para crecer y una estructura donde sujetarse.

Cuidados básicos para mantener la pasionaria saludable

Para que la pasionaria se mantenga saludable, hay algunos aspectos básicos a tener en cuenta: