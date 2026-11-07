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La planta argentina que parece de otro planeta: es fácil de cultivar y se destaca por su forma de ciencia ficción

Sus pétalos claros y filamentos violetas la convierten en una opción ideal para quienes buscan sumar una especie diferente a sus espacios verdes.

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La flor que parece de otro planeta: es fácil de cultivar y se destaca por su forma particular.
La flor que parece de otro planeta: es fácil de cultivar y se destaca por su forma particular. Foto: Foto: Gemini
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Entre las plantas ornamentales que pueden transformar un jardín o un balcón, la pasionaria (también conocida como mburucuyá) se ganó un lugar por el aspecto inusual de sus flores. Esta trepadora nativa de Sudamérica se distingue por sus pétalos claros y una corona de filamentos violetas y azulados, que parecen salidos de otro planeta.

Su nombre científico es Passiflora caerulea y resulta una alternativa interesante para quienes buscan sumar una especie diferente a sus espacios verdes. Además de su apariencia exótica, puede cultivarse en macetas y es capaz de crecer sobre pérgolas, rejas y estructuras de apoyo.

Cómo es la flor de la pasionaria y cuándo florece

Una de las principales características de la pasionaria es la estructura de sus flores, que pueden alcanzar unos 10 centímetros de diámetro. Los pétalos y sépalos son blanquecinos, mientras que en el centro aparece una corona de filamentos azules o violetas. También tiene estambres verdosos y tres estigmas de color púrpura.

Así es la flor pasionaria.
Así es la flor pasionaria. Foto: Foto: Gemini

Esta combinación de formas y colores le da una apariencia muy particular, que la diferencia de otras plantas ornamentales. Es una especie autóctona de la Argentina y puede florecer durante gran parte del año, con mayor intensidad entre septiembre y mayo.

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Dónde ubicar la pasionaria para que crezca y florezca

La pasionaria necesita buena iluminación para desarrollarse. Puede ubicarse a pleno sol o en un sector de semisombra, aunque una mayor exposición solar favorece su floración.

Como es una planta trepadora, conviene colocarla cerca de una reja, una pérgola o un soporte que le permita extender sus tallos. Aunque puede cultivarse en macetas, necesita espacio para crecer y una estructura donde sujetarse.

Cuidados básicos para mantener la pasionaria saludable

Para que la pasionaria se mantenga saludable, hay algunos aspectos básicos a tener en cuenta:

  • Riego: requiere agua de manera moderada. En macetas, conviene regar cuando la superficie del sustrato comienza a secarse.
  • Luz: puede desarrollarse a pleno sol o en semisombra.
  • Suelo: necesita un sustrato con buen drenaje para evitar el exceso de humedad en las raíces.
  • Poda: se pueden recortar los tallos para controlar su crecimiento y mantener la forma de la planta.
  • Reproducción: puede multiplicarse mediante semillas o esquejes.
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