¿Brillante o mate? Qué lado del papel aluminio hay que usar para conservar y cocinar los alimentos

¿Qué alimentos se pueden conservar en papel aluminio? Foto: Pinterest

El papel aluminio es uno de esos elementos que nunca faltan en la cocina, ya que se utiliza para envolver alimentos, conservar sobras en la heladera, preparar distintas recetas al horno y muchas otras veces para realizar trucos caseros. Sin embargo, siempre existe una duda: ¿hay que colocar la cara brillante hacia adentro o es mejor dejarla hacia afuera?

Durante años circuló la creencia de que cada superficie tenía una función diferente: una reflejaría el calor y la otra lo absorbería. Pero los especialistas coinciden en que, cuando se trata del papel aluminio convencional, no existe una diferencia práctica entre ambos lados. La explicación está en el proceso industrial que permite fabricar estas láminas tan delgadas.

¿Qué alimentos se pueden conservar en papel aluminio? Foto: Pinterest

En verdad, la diferencia de aspecto se debe a una etapa de fabricación conocida como laminación. Durante este proceso, el aluminio pasa por rodillos de acero que lo comprimen hasta alcanzar un espesor muy reducido. Como la lámina es extremadamente fina, los fabricantes colocan dos hojas juntas para realizar las últimas pasadas por los rodillos.

De esta manera, las superficies exteriores entran en contacto con el metal pulido de la maquinaria y adquieren un acabado brillante, mientras que las caras interiores quedan enfrentadas entre sí y conservan una apariencia mate.

Por lo tanto, el brillo no responde a un tratamiento especial ni indica que esa cara tenga una mayor capacidad para conservar la temperatura. Es, simplemente, el resultado de la forma en que se produce el material.

Qué lado del papel aluminio hay que usar para cocinar y conservar alimentos

Para envolver un sándwich, guardar comida en la heladera o cubrir una preparación antes de llevarla al horno, por ejemplo, los expertos indican que se puede utilizar cualquiera de las dos caras. Tanto la brillante como la mate cumplen la misma función de protección frente a la humedad, la luz y el contacto con el aire.

La única excepción son algunos papeles de aluminio especiales, que pueden tener un tratamiento antiadherente o un recubrimiento aplicado sobre una de sus superficies. En esos casos, es importante revisar las indicaciones del fabricante, ya que el envase suele especificar qué lado debe quedar en contacto con los alimentos.

¿Qué alimentos se pueden conservar en papel aluminio? Foto: Pinterest

¿Cuáles son los alimentos que se pueden conservar en papel aluminio?

Quesos duros y semiduros: se pueden envolver para protegerlos de la humedad y evitar que absorban olores de otros alimentos. Para conservarlos durante más tiempo, también se puede utilizar papel especial para quesos o un recipiente hermético.

Sándwiches y bocadillos: es una buena opción para envolverlos y transportarlos durante algunas horas, siempre que se mantengan refrigerados si llevan ingredientes perecederos.

Verduras cocidas: se pueden envolver una vez que se hayan enfriado y guardar en la heladera, aunque un recipiente hermético suele ser más práctico.

Papas al horno: pueden envolverse para conservarlas, pero deben refrigerarse rápidamente después de la cocción y no permanecer a temperatura ambiente durante períodos prolongados.

Carnes y pescados cocidos: el aluminio puede utilizarse como cobertura para guardarlos en la heladera, aunque es preferible colocarlos en recipientes herméticos para evitar derrames y contaminación cruzada.

Pan y productos de panadería: sirve para envolverlos y evitar que se resequen, especialmente si se van a consumir en poco tiempo.

Como utilizar bien el papel aluminio Foto: Gemini IA

Cómo usar el papel aluminio de forma segura

Para minimizar cualquier riesgo, los expertos aconsejan seguir algunas pautas sencillas:

Utilizar el papel aluminio principalmente para cubrir recipientes o conservar alimentos por períodos cortos.

Evitar envolver comidas muy ácidas, como salsas de tomate o preparaciones con limón.

No usar aluminio para almacenar alimentos durante varios días en la heladera.

Colocar una capa de papel para hornear entre el alimento y el aluminio cuando se cocina al horno.

Reemplazar el aluminio deteriorado, perforado o excesivamente arrugado.

Además, es importante recordar que una de las caras del papel aluminio suele ser más brillante y la otra más opaca debido al proceso de fabricación. Sin embargo, en términos de seguridad alimentaria, ambas funcionan de la misma manera y pueden estar en contacto con los alimentos.