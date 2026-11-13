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Dejó de llamarse Salado para homenajear a Manuel Belgrano: 135 años después, tiene termas de 41 grados y un bosque de 23 hectáreas

Nació junto al ferrocarril en 1871 y cambió de nombre dos décadas más tarde. Hoy, General Belgrano combina su historia vinculada al creador de la bandera con aguas termales, árboles centenarios y paisajes sobre el río Salado.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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General Belgrano
Monumento a Manuel Belgrano en General Belgrano Foto: Instagram @recorriendo_pueblitos
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A unos 155 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra General Belgrano, una localidad bonaerense que nació alrededor de una estación ferroviaria llamada Salado. El crecimiento del asentamiento llevó a crear un nuevo partido en 1891, cuando el pueblo adoptó el nombre del prócer de la independencia. Ciento treinta y cinco años después, el destino es conocido por sus termas, con agua que alcanza los 41 grados en boca de pozo, y por un bosque de 23 hectáreas, dos atractivos que se sumaron a su identidad rural.

De una estación de 1871 al nacimiento de un pueblo junto al río Salado

La historia comenzó el 19 de mayo de 1871, cuando el Ferrocarril del Sud inauguró una estación cerca del río Salado. La parada permitió trasladar personas y productos agropecuarios en una región que entonces pertenecía al partido de Las Flores. A su alrededor se instalaron trabajadores rurales, comerciantes y familias que buscaban nuevas oportunidades. Hacia 1882 ya se habían asentado inmigrantes italianos y españoles, mientras la actividad ganadera y agrícola impulsaba el crecimiento de almacenes, viviendas y otros servicios.

General Belgrano
Historia y tradición en el corazón bonaerense Foto: Instagram @recorriendo_pueblitos

El desarrollo del poblado hizo necesario ordenar sus calles y parcelas. En 1883 comenzaron las gestiones para formar un pueblo junto a la estación y el agrimensor Mariano Iparraguirre intervino en la distribución de terrenos. En 1887 se aprobó un trazado de 100 manzanas, acompañado por quintas y chacras destinadas a ampliar el asentamiento. El ferrocarril siguió siendo uno de sus principales vínculos con otras localidades, aunque el paso decisivo para su organización administrativa llegó pocos años después.

Por qué Salado pasó a llamarse General Belgrano en 1891

El 1 de agosto de 1891 se creó el partido de General Belgrano, formado con territorios de Las Flores y Pila. El pueblo de Salado fue designado cabecera y recibió el mismo nombre, en homenaje a Manuel Belgrano, una de las figuras centrales del proceso independentista argentino.

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General Belgrano
Un homenaje al creador de la bandera argentina Foto: Instagram @recorriendo_pueblitos

Nacido en Buenos Aires en 1770, fue secretario del Consulado, participó en la Primera Junta de 1810 y creó la bandera nacional a orillas del Paraná el 27 de febrero de 1812. Murió en 1820, mucho antes de que esta localidad bonaerense llevara su nombre.

De su pasado ferroviario a las termas de 41 grados

Uno de los cambios más importantes para el turismo llegó en 2012, con la apertura del complejo Termas del Salado. El emprendimiento aprovechó aguas subterráneas extraídas de una perforación de aproximadamente 964 metros de profundidad. Según los datos difundidos sobre el establecimiento, el agua alcanza los 41 °C en boca de pozo, temperatura que no debe confundirse con la de cada piscina. El complejo incorporó espacios de descanso y piletas para quienes buscan combinar recreación con una visita a la ciudad.

El Bosque Encantado y sus 23 hectáreas de árboles centenarios

Otro de sus espacios característicos es el Bosque Encantado, una reserva de unas 23 hectáreas con senderos sombreados y ejemplares de distintas especies, entre ellas robles, eucaliptos, magnolias y ginkgos.

General Belgrano
La plaza principal de General Belgrano Foto: Instagram @recorriendo_pueblitos

El nombre se popularizó en 1968 por iniciativa del periodista Justo Piernes. Dentro del predio se encuentra una antigua casona que alberga el Museo de las Estancias, dedicado a la vida y el patrimonio rural de la región.

Dónde queda General Belgrano y qué se puede visitar

La ciudad se ubica a aproximadamente 155 kilómetros de Buenos Aires, con accesos por las rutas provinciales 29 y 41. Además de las termas y el bosque, ofrece una costanera sobre el río Salado y espacios para descansar, caminar y disfrutar del paisaje. A 135 años de aquel cambio de nombre, General Belgrano reúne tres etapas de su historia: el nacimiento ferroviario, el homenaje al prócer y el desarrollo turístico, que hoy invita a descubrir un destino bonaerense con identidad propia.

TurismoPuebloManuel BelgranoProvincia de Buenos Aires
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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