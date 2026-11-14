Una estación de tren de 1865, una iglesia de 128 años y un coronel que luchó con Napoleón y San Martín: así es el pueblo bonaerense que nació hace 151 años

La histórica estación ferroviaria de Coronel Brandsen Foto: Instagram @kari_bepal

Una estación ferroviaria inaugurada en 1865, una iglesia centenaria y el nombre de un militar francés que combatió en los ejércitos de Napoleón y José de San Martín. Esos tres elementos resumen parte de la historia de Coronel Brandsen, una localidad bonaerense que creció alrededor del ferrocarril, las donaciones de tierras y las primeras instituciones.

El partido de Brandsen fue creado el 21 de octubre de 1875, hace 151 años. Su nombre homenajea a Carlos Luis Federico de Brandsen, combatiente independentista en Chile y Perú, muerto en Ituzaingó durante la guerra contra Brasil. El coronel nunca llegó a conocer la localidad que terminaría recordándolo.

Una estación de 1865 y las tierras que permitieron formar el pueblo

La historia del asentamiento comenzó antes de la creación del partido. En 1865 se inauguró la estación Ferrari del Ferrocarril del Sud, llamada así por Pedro José Ferrari, propietario de los terrenos. Los trenes impulsaron el transporte de mercaderías y la aparición de viviendas y negocios. Aquel pequeño núcleo empezó a conocerse como Pueblito Ferrari, una denominación anterior al nombre que adoptaría más adelante.

Coronel Brandsen, una localidad bonaerense con 151 años de historia Foto: Instagram @kari_bepal

Los vecinos debían trasladarse a otros distritos para resolver distintos asuntos administrativos. Por eso, en 1872 impulsaron gestiones para disponer de una jurisdicción propia. La ley provincial del 21 de octubre de 1875 creó el partido de Brandsen, para organizar autoridades y servicios. Ferrari, considerado una figura fundamental en la fundación del poblado y primer juez de Paz, cedió terrenos destinados a la Municipalidad, la escuela, la iglesia, dependencias policiales y espacios públicos.

El militar francés que sirvió a Napoleón y se unió a San Martín

Carlos Luis Federico de Brandsen nació en París el 28 de noviembre de 1785. Ingresó joven al Ejército francés, donde adquirió experiencia durante las campañas napoleónicas. Tras la caída de Napoleón, dejó el servicio francés. En 1817, después de entrar en contacto con Bernardino Rivadavia, llegó al Río de la Plata para sumarse a la causa independentista.

Federico de Brandsen, el coronel francés que combatió junto a San Martín Foto: kari_bepal

Brandsen se incorporó al Regimiento de Granaderos a Caballo y participó en operaciones vinculadas con el Ejército de San Martín en Chile. Continuó luego su carrera en Perú y alcanzó el grado de coronel. Luego combatió en la guerra contra el Imperio del Brasil. Murió el 20 de febrero de 1827, a los 41 años, en la batalla de Ituzaingó, durante un ataque de caballería contra posiciones brasileñas. Su apellido fue elegido décadas después para identificar al nuevo partido bonaerense.

Una iglesia de 1898 y una estación rebautizada en 1917

Entre las construcciones vinculadas con la historia local figura la Parroquia Santa Rita de Cascia, cuyos antecedentes se remontan a una capilla levantada en 1883. El templo actual data de 1898, y en 1943 la familia Ferrari donó una imagen de la patrona. El templo refleja los aportes de familias locales al crecimiento del pueblo.

El ferrocarril llegó a Brandsen en 1865 Foto: Instagram @kari_bepal

También cambió el nombre de la estación que había impulsado el crecimiento de la zona. En 1917, la antigua estación Ferrari pasó a llamarse Coronel Brandsen, reforzando la denominación oficial del distrito. El pasado ferroviario sigue presente en la memoria de un pueblo surgido alrededor de las vías.

Un museo que reúne documentos del siglo XVIII

El Museo y Archivo Histórico de Brandsen Dr. Frutos Enrique Ortiz, inaugurado en octubre de 2011, conserva fotografías, objetos y documentación sobre la vida del partido. Funciona en un inmueble del antiguo Cine Teatro Español y reúne mensuras y cartas que se remontan al siglo XVIII, planos catastrales y periódicos publicados desde 1919. Ese patrimonio ayuda a reconstruir la transformación de los campos en un núcleo urbano. Los materiales también muestran cómo se modificaron las propiedades, los comercios y la vida de las familias que acompañaron durante varias décadas el crecimiento de la población.

A 151 años de la creación del partido, Brandsen conserva una historia de trenes, instituciones y un militar que luchó en Europa y América. La estación Ferrari fue el punto de partida de un pueblo que terminó llevando el apellido de un coronel caído casi medio siglo antes de su fundación.