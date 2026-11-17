Saturnino ya se mueve solito por las costas de Mar del Plata Foto: X @munimardelplata

En la costa de Mar del Plata vive un visitante muy particular que se convirtió en el más querido de la ciudad: Saturnino, el elefante marino que cumplió su primer mes de vida y ya comenzó a desplazarse con mayor independencia por distintas playas. La cría nació el 16 de octubre frente al Asilo Unzué y, desde entonces, su crecimiento fue seguido de cerca por vecinos, turistas y especialistas.

Las primeras postales fueron del pequeño bebé junto a su madre, pero luego de su independencia, típica de este tipo de animales, comenzó a valerse por sí mismo y en los últimos días recorrió 1.300 metros por la costa, una distancia que marca una nueva etapa en su desarrollo.

Saturnino ya se mueve solito por las costas de Mar del Plata Foto: X @munimardelplata

Saturnino ya recorrió 1,3 kilómetros por las playas de Mar del Plata

Durante la última semana, el pequeño elefante marino comenzó a moverse con mayor frecuencia y a explorar sectores alejados de su lugar habitual de descanso. Según informaron las autoridades municipales, uno de sus últimos desplazamientos lo llevó hacia las playas ubicadas frente al Museo MAR, a entre 1.000 y 1.300 metros de la zona donde solía permanecer.

Este desplazamiento forma aparte de su crecimiento y marca -para los expertos en biología marina- un avance en la salud del cachorro, ya que lo preparará para la vida en el océano. En esta etapa, Saturnino comienza a practicar habilidades relacionadas con el buceo, la alimentación y la navegación.

Saturnino ya se mueve solito por las costas de Mar del Plata

Por ese motivo, las autoridades decidieron levantar el vallado físico que lo protegía durante sus primeros días junto a su madre, Perla. Sin embargo, los controles de Guardaparques y Defensa Civil continúan para garantizar que pueda desarrollarse sin interrupciones de los turistas que llegan al lugar a sacarse fotos.

Saturnino crece día a día: nadó 150 metros mar adentro

Uno de los episodios que más llamó la atención ocurrió a comienzos de noviembre, cuando Saturnino ingresó al mar junto a su madre y permaneció cerca de una hora en el agua. Durante esa experiencia llegó a alejarse unos 150 metros de la costa.

La madre fue la primera en entrar al agua y, aproximadamente 20 minutos después, el cachorro se sumó a la experiencia. Ambos permanecieron allí hasta que regresaron a la playa.

Saturnino ya se mueve solito por las costas de Mar del Plata Foto: X @munimardelplata

Pero además de aventurarse a nadar solito, Saturnino también completó su período de lactancia, que se extendió durante aproximadamente 24 días. Luego, Perla se alejó para continuar con su ciclo natural y el pequeño comenzó una etapa de exploración y adaptación a la vida independiente.

Mientras avanza en ese proceso, los especialistas piden a vecinos y turistas que mantengan distancia, no intenten tocarlo ni alimentarlo y eviten que las mascotas se acerquen. La tranquilidad es fundamental para que pueda descansar y continuar con su desarrollo.

Por qué está prohibido acercarse al elefante marino de Mar del Plata

El nacimiento del cachorro generó una gran expectativa, pero también obligó a reforzar las medidas de protección. Las autoridades establecieron un perímetro de seguridad para impedir que personas y mascotas se acerquen demasiado a los animales.

Saturnino, el elefante marino que nació en Mar del Plata. Foto: Municipalidad de General Pueyrredón.

El objetivo es evitar situaciones de estrés que puedan alterar la lactancia o provocar que la madre se aleje de su cachorro. Desde el municipio solicitaron no tocar ni alimentar a los ejemplares, no intentar llevarlos hacia el agua y mantener a los perros alejados del sector.

También recomendaron evitar gritos, bocinas y otros ruidos intensos. La presencia de Alfredito representa una oportunidad poco frecuente para observar el desarrollo de un elefante marino del sur en las playas marplatenses.