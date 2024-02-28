Brutal femicidio: asesinó a puñaladas a su pareja delante de su hija e intentó degollarse en Berisso

La casa donde ocurrió el femicidio en Berisso

Trágico hecho en Berisso. Una mujer de 49 años fue asesinada a puñaladas delante de su hija por su pareja, quien luego intentó suicidarse al cortarse el cuello.

El femicidio tuvo lugar en las primeras horas del miércoles, en la vivienda que la pareja compartía con su hija, situada en la calle 28, entre 159 y 160, de esa localidad bonaerense.

Según informó Télam, la víctima fue identificada como Andrea Liliana Alegre (49) y se encontraba junto a la hija de 21 años cuando se inició una violenta discusión con su pareja, un hombre identificado como Carlos Santiago Prados (48).

Relato del horror

La hija de ambos relató que fue su padre quien tomó un arma blanca y atacó a puñaladas a su pareja, tras lo cual se provocó un corte profundo en la garganta con intención de suicidarse, informaron las fuentes. Tras el ataque, la joven fue quien llamó al 911 para pedir ayuda ante el hecho.

Según se indicó, tras recibir el alerta personal de la comisaría 2da. de Berisso arribó al lugar, donde encontró a la mujer ya fallecida y al femicida cubierto de sangre tendido en el piso.

Hospital de Berisso donde quedó internado el asesino

Hospital de Berisso donde quedó internado el asesino

El herido fue llevado en una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Emergencias (Same), al Hospital de Berisso, donde quedó internado con pronóstico reservado.

En el lugar del femicidio trabaja la policía científica, que secuestró una cuchilla con manchas hemáticas que habría utilizado el implicado para cometer el hecho. El atacante tenía una restricción de acercamiento a su pareja tras una denuncia radicada por ella el pasado mes de diciembre.

No obstante, tras ello ambos retomaron la relación de pareja, a pesar de que las medidas perimetrales estaban vigentes. La causa fue caratulada como “femicidio y tentativa de suicidio” e interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de La Plata.