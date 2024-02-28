Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Brutal femicidio: asesinó a puñaladas a su pareja delante de su hija e intentó degollarse en Berisso

El femicidio tuvo lugar en las primeras horas del miércoles, en la vivienda que la pareja compartía con su hija, situada en la calle 28, entre 159 y 160, de esa localidad bonaerense.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La casa donde ocurrió el femicidio en Berisso
La casa donde ocurrió el femicidio en Berisso
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Trágico hecho en Berisso. Una mujer de 49 años fue asesinada a puñaladas delante de su hija por su pareja, quien luego intentó suicidarse al cortarse el cuello.

El femicidio tuvo lugar en las primeras horas del miércoles, en la vivienda que la pareja compartía con su hija, situada en la calle 28, entre 159 y 160, de esa localidad bonaerense.

Según informó Télam, la víctima fue identificada como Andrea Liliana Alegre (49) y se encontraba junto a la hija de 21 años cuando se inició una violenta discusión con su pareja, un hombre identificado como Carlos Santiago Prados (48).

Relato del horror

La hija de ambos relató que fue su padre quien tomó un arma blanca y atacó a puñaladas a su pareja, tras lo cual se provocó un corte profundo en la garganta con intención de suicidarse, informaron las fuentes. Tras el ataque, la joven fue quien llamó al 911 para pedir ayuda ante el hecho.

Contenido Recomendado

Estuvo casi tres años prófugo:detuvieron al acusado del femicidio de Agostina Jalabert en Estados Unidos

Estuvo casi tres años prófugo: detuvieron al acusado del femicidio de Agostina Jalabert en Estados Unidos

Femicidio de Agostina Vega:realizan una nueva pericia en la casa de Barrelier

Femicidio de Agostina Vega: realizan una nueva pericia en la casa de Barrelier

Según se indicó, tras recibir el alerta personal de la comisaría 2da. de Berisso arribó al lugar, donde encontró a la mujer ya fallecida y al femicida cubierto de sangre tendido en el piso.

Hospital de Berisso donde quedó internado el asesino
Hospital de Berisso donde quedó internado el asesino

Hospital de Berisso donde quedó internado el asesino

El herido fue llevado en una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Emergencias (Same), al Hospital de Berisso, donde quedó internado con pronóstico reservado.

En el lugar del femicidio trabaja la policía científica, que secuestró una cuchilla con manchas hemáticas que habría utilizado el implicado para cometer el hecho. El atacante tenía una restricción de acercamiento a su pareja tras una denuncia radicada por ella el pasado mes de diciembre.

No obstante, tras ello ambos retomaron la relación de pareja, a pesar de que las medidas perimetrales estaban vigentes. La causa fue caratulada como “femicidio y tentativa de suicidio” e interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de La Plata.

FemicidioIntento de suicidioBerisso
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Publicidad

Notas Más leídas

  1. Cayó una banda de viudas negras:detuvieron a cuatro sospechosos, entre ellos una menor de edad

    Cayó una banda de viudas negras: detuvieron a cuatro sospechosos, entre ellos una menor de edad

  2. Tragedia en Necochea:un mecánico probaba un jeep en los médanos, volcó y murió tras chocar contra una formación rocosa

    Tragedia en Necochea: un mecánico probaba un jeep en los médanos, volcó y murió tras chocar contra una formación rocosa

  3. Insólita condena:mató a golpes a un hombre, la víctima estuvo 651 días en coma y recibió 3 años y medio

    Insólita condena: mató a golpes a un hombre, la víctima estuvo 651 días en coma y recibió 3 años y medio

  4. Muerte de una niña de 2 años en Villa Gesell:los escalofriantes detalles de un caso que conmueve

    Muerte de una niña de 2 años en Villa Gesell: los escalofriantes detalles de un caso que conmueve

  5. Desesperada búsqueda de una adolescente de 17 años que desapareció en Corrientes:activaron la Alerta Sofía

    Desesperada búsqueda de una adolescente de 17 años que desapareció en Corrientes: activaron la Alerta Sofía

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Kristalina Georgieva elogió el plan económico de Milei:“Todos los indicadores muestran una escena más saludable”

Kristalina Georgieva elogió el plan económico de Milei: “Todos los indicadores muestran una escena más saludable”

Máximo Kirchner presentó un proyecto para ordenar la relación de la Argentina con el FMI

Diego Santilli habló sobre las quejas de Brasil y Lula da Silva:“Que no se rasguen las vestiduras, vinieron a hacer campaña”

Brasil también convocó al embajador argentino para que dé explicaciones tras las críticas de Milei contra Lula da Silva

Economía

Plazo fijo:cuánto pagan los principales bancos argentinos por una inversión de 1 millón de pesos a 30 días

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos argentinos por una inversión de 1 millón de pesos a 30 días

Máximo Kirchner presentó un proyecto para ordenar la relación de la Argentina con el FMI

Guía salarial para empleadas domésticas:cuánto se cobrará por 4 horas semanales en agosto 2026

Aumento en SUAF de ANSES:cuánto se cobrará en agosto de 2026 y el calendario completo de pagos

Internacionales

“El Chino” habló tras ser rescatado del Cajón del Maipo:negó una infidelidad y pidió disculpas por el operativo

“El Chino” habló tras ser rescatado del Cajón del Maipo: negó una infidelidad y pidió disculpas por el operativo

Lula da Silva respondió al discurso de Milei en Brasil:“Que nadie de afuera intente interferir en las elecciones”

Ataque con arma blanca en París:3 mujeres fueron heridas y hay un sospechoso detenido

Irán y Estados Unidos interrumpen los ataques en Medio Oriente mientras Donald Trump espera una solución diplomática

Publicidad