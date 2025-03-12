Engañó a todos: el insólito método de un preso para escaparse de la cárcel en Mar del Plata

Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Fuente: Google Maps

Una insólita fuga ocurrió el lunes pasado en Mar del Plata cuando un hombre que estaba preso escapó de su custodia policial luego de ser trasladado al hospital por una supuesta dolencia en la oreja. El preso aseguraba que le había entrado una cucaracha mientras dormía en su celda y solicitó el traslado urgente.

Se trata de Carlos Saúl Leguizamón, de 34 años, quien se encontraba detenido en la Alcaldía de Tribunales a disposición del Juzgado de Garantías N°6 hasta hace 48 horas, cuando se escapó del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) ubicado en la calle Juan B. Justo de la ciudad balnearia.

Policía de Mar del Plata. Foto: NA.

Policía de Mar del Plata. Foto: NA.

El preso se había quejado desde hace varios días por un fuerte dolor de oído, por lo que las autoridades decidieron el traslado al hospital para que fuera atendido por profesionales. Sin embargo, al llegar el hombre esquivó la custodia policial y se fugó a los pocos minutos de haber ingresado a la guardia.

Aunque no figura el hecho por el cual se encuentra detenido, la Justicia sumó a la carpeta la figura de “evasión” tras su desaparición y se inició una rápida búsqueda para encontrarlo lo antes posible. La investigación quedó a cargo del fiscal Alejandro Pellegrinelli, quien, además, deberá dilucidar si el escape se dio por negligencia o en complicidad con los agentes que lo custodiaban. Leguizamón estaba próximo a llegar a Tribunales, donde se iba a dictaminar si seguía o no en prisión.

Otra fuga de un hospital: sus custodios se quedaron dormidos

El escape de Carlos Saúl Leguizamón es parecido a un caso ocurrido en marzo de 2019 en la localidad de González Catán, cuando un preso escapó del Hospital Evita porque sus custodios se quedaron dormidos.

Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Fuente: Facebook

Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Fuente: Facebook

El acusado de homicidio Nicolás Nahuel Medina aprovechó que los policías se durmieron para robarles la llave del candado y fugarse de la zona de terapia intermedia del hospital, sin ser detenido por ningún personal del lugar.

Tras la difusión del hecho, la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dispuso desafectar del servicio a los tres efectivos policiales por no velar por la seguridad de los otros pacientes.