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Balearon a una mujer, escaparon y chocaron tras una feroz persecución: hay 5 detenidos

Todos los arrestados son extranjeros. La víctima está internada con riesgo de vida en el hospital Ramos Mejía.

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Persecución y choque en la autopista 9 de Julio sur. NA
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Cinco personas fueron detenidas tras chocar el vehículo en el que circulaban con una camioneta sobre la autopista 9 de Julio Sur en medio de una persecución policial luego de haberle disparado a una mujer.

El hecho se registró alrededor de las 5:00 de este lunes cuando personal de la comisaría Vecinal 1 C de la Policía de la Ciudad fue alertado por el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) que desde un auto Volkswagen Vento le dispararon a una mujer en el cruce de las calles Salta y Constitución.

Persecución y choque en la autopista 9 de Julio sur. NA
Persecución y choque en la autopista 9 de Julio sur. NA

Persecución y choque en la autopista 9 de Julio sur. NA

Luego del ataque, los cinco ingresaron a un garaje en San José al 1500, se cambiaron a un Volkswagen Gol para después abandonarlo en San Juan y San José, donde finalmente abordaron un VW Bora sin patente.

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Feroz persecución

Sobre la 9 de Julio Sur, en dirección a Avellaneda, se inició una persecución en Constitución.

En medio de la huida, el vehículo chocó contra una camioneta Citröen Berlingo, siguió unos 200 metros más y fue interceptado por los efectivos que, a su vez, detuvieron a los cinco ocupantes, cuatro hombres y una mujer, todos ellos extranjeros.

Respecto a la mujer que fue baleada, fue trasladada por el SAME al hospital Ramos Mejía con una herida en el pecho con orificio de entrada y salida y se hallaba internada con riesgo de vida.

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