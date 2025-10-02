Santiago del Estero: una mujer estaba internada, encendió un cigarrillo y murió quemada

La mujer murió luego de que las sábanas de su cama se incendiaron en la terapia intensiva. Sucedió en el Hospital Regional de la provincia.

Hospital Regional de Santiago del Estero Foto: Facebook

En Santiago del Estero, una mujer de 55 años, identificada como María Juan, murió en el Hospital Regional tras sufrir graves quemaduras por intentar fumar un cigarrillo mientras se encontraba internada en terapia intensiva. El hecho ocurrió el sábado pasado y la policía investiga cómo llegó el cigarro y el encendedor a la paciente.

La mujer había sufrido un accidente de tránsito el pasado 22 de agosto mientras regresaba a su domicilio en Quimilí. Aunque fue atendida inicialmente en el Hospital Zonal, luego fue derivada al Hospital Regional para continuar con su recuperación en el sector de Cirugía y Terapia Intensiva, donde permanecía intubada y con asistencia mecánica.

El día del incidente: cómo fue el incendio

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad y el informe de la policía, un hermano de la paciente ingresó al área en un horario no autorizado y le entregó un encendedor junto con un cigarrillo.

Pocos minutos después, la camilla en la que se encontraba María se prendió fuego, causándole severas quemaduras en el rostro y en las vías respiratorias. Debido a la gravedad de su estado, fue trasladada de urgencia al Shock Room.

Policía de Santiago del Estero. Foto: NA.

Lamentablemente, María falleció el lunes por la noche. Actualmente, tres Unidades Fiscales están involucradas en la investigación del caso. Han solicitado peritajes, testimonios de médicos y personal de enfermería, así como el análisis detallado de las grabaciones de seguridad para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho.