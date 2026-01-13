El centro médico de Osecac que sufrió el derrumbe. Foto: Google Maps

Un derrumbe se dio este martes en el Centro Médico de OSECAC (Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles) de Palermo. El techo del primer piso se desplomó, según reportaron testigos.

Cinco mujeres y un hombre fueron atendidos allí, según reportaron Bomberos Voluntarios, mientras que el SAME desplegó un fuerte operativo en el lugar, ubicado en Medrano 1164, entre José Antonio Cabrera y Gorriti.

El traslado de los heridos fue a los hospitales Durand, Ramos Mejía, Fernández y Rivadavia, todos de la Ciudad de Buenos Aires. Además, se reportó que otras 20 personas fueron atendidas, además de las 50 que pudieron salir por sus propios medios.

Operativo en el lugar del derrumbe en Palermo. Video: X.

Las primeras informaciones indicaron que una parte del techo se desprendió en el primer piso del establecimiento. Se trata de un sitio con tres plantas, donde están instalados consultorios para atender a los afiliados.

Al menos 22 móviles del SAME, además de los Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Buenos Aires, acudieron para atender a los heridos. Además, se registró personal del Grupo Especial de Rescate (GER) de Caballito, además de efectivos de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad, del cuerpo K-9 con perros especializados para situaciones de rescate.

Frente al derrumbe, se procedió con la evacuación del edificio. Poco después de las 9:30 se había completado la salida de todas las personas allí, por lo que el edificio ya está vacío.

Tras los rescates, se realizan tareas de remoción de escombros en el centro médico de Osecac que se derrumbó. Todavía no se entregaron hipótesis acerca de los motivos detrás de la caída del pedazo de techo.