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Habló la abogada de la tercera detenida por el femicidio de Agostina Vega: “Mi clienta está en estado de shock”

Soledad Andreani es la dueña del auto Ford Ka en el que habrían trasladado el cuerpo de la adolescente de 15 años que fue brutalmente asesinada en Córdoba.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
Actualizado el 9 de junio de 2026 a las 09:12
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Soledad Andreani, acusada por encubrimiento agravado en el crimen de Agostina Vega.
Soledad Andreani, acusada por encubrimiento agravado en el crimen de Agostina Vega. Foto: NA.
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En las últimas horas arrestaron a Soledad Andreani, dueña del auto Ford Ka en el que habrían trasladado el cuerpo de Agostina Vega. En ese sentido, su abogada, Marina Romano, habló con la prensa y dijo que la acusada de encubrimiento agravado está en “estado de shock”.

“Tomé contacto con mi clienta y en este momento está colapsada, en un estado de shock”, informó. “Ella toma una medicación porque tuvo un accidente hace muchos años y tiene un problema en la pierna. Esto hace que tenga una atención especial allí, que vaya al módulo hospitalario”, agregó, haciendo referencia a que la acusada primero fue trasladada a Medicina Legal y luego a la cárcel de Bouwer.

Una cámara registró a Claudio Barrelier trasladando el cuerpo de Agostina Vega hacia el descampado. Video: redes sociales.

La abogada de Soledad, la dueña del Ford Ka, contó que después del operativo de detención su clienta manifestó: “Dije la verdad y terminé presa”.

Todas las pruebas me las van a tener que poner a disposición al momento de que se formalice la acusación. Mientras tanto, voy a aceptar el cargo y evaluar posibles nulidades”, remarcó la abogada y agregó: “Ella fue citada siempre como testigo, incluso recibió mensajes de WhatsApp para aclarar situaciones, algo que considero irregular”.

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Soledad Andreani, detenida en la causa Agostina Vega y dueña del Ford Ka. Foto: redes sociales.

Además, Marina Romano hizo referencia a una situación que le llamó la atención: “Ayer algunas personas de la sección de Homicidios de Jefatura le aconsejaron que se fuera por unos días, si se podía conseguir un lugar. Mi consejo profesional fue que no se fuera porque podía derivar en algo peor. Pero eso ahora me lo va a tener que aclarar la Justicia”.

La detenida es expareja de Claudio Barrelier, el principal sospechoso por el femicidio, y es la dueña del auto en el que se habría trasladado el cuerpo de Agostina.

Esta detención se suma a la de Claudio Barrelier y a la de Osvaldo Fasseta, que también es investigado por encubrimiento. Días atrás, los representantes de la familia de Agostina Vega se presentaron en la fiscalía de Córdoba para aportar pruebas contra Andreani.

Osvaldo Fassetta, segundo detenido por el femicidio de Agostina Vega. Foto: redes sociales.

Encontraron dos ADN en sus uñas y arrestaron a la dueña del auto donde habrían trasladado el cuerpo

Carlos Nayi, abogado de la madre de Agostina Vega, afirmó este lunes que encontraron dos ADN debajo de las uñas de la adolescente de 14 años encontrada muerta en Córdoba. Además, arrestaron a Soledad Andreani, dueña del auto Ford Ka en el que habrían trasladado el cuerpo.

En diálogo con TN, el letrado que representa a Melisa Heredia brindó detalles de cómo sigue la investigación por el femicidio Vega, que por el momento tiene a dos detenidos: Claudio Gabriel Barrelier y Osvaldo Fassetta.

“Hay evidencia de defensa y de ataque, concretamente en el ADN que está debajo de sus uñas”, señaló Nayi y añadió que ese material genético “puede ser de ella misma y de un agresor o, bien, de dos agresores”.

Melisa Heredia, madre de Agostina Vega. Foto: Redes sociales.

Fasseta le sembró pistas falsas a la madre”, añadió el abogado sobre la responsabilidad penal que podría tener en la causa, y afirmó que “este misterio solamente se podrá develar con el avance de la investigación”.

En esa línea, Nayi sostuvo que se ordenó la realización de una pericia psicológica y psiquiátrica a Barrelier, imputado por femicidio, para determinar “si comprende sus actos”.

Cabe señalar que la causa se encuentra en secreto de sumario por 10 días, por lo que, según el letrado, “no es momento para polemizar”. De todas maneras, aclaró que no solamente las llamadas complican a Fasseta, sino que “las pistas acorralan tanto a Barrelier como a Fasseta”.

Agostina VegaFemicidioCórdoba
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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