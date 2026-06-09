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Alerta Sofía: qué es, cómo funciona y cuándo se activa el sistema de búsqueda de niños y adolescentes en Argentina

Se trata de un mecanismo de emergencia que permite difundir de forma masiva e inmediata la imagen y los datos de niños, niñas y adolescentes desaparecidos cuando existe un riesgo inminente para su vida o integridad. Los detalles.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Actualizado el 9 de junio de 2026 a las 10:46
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La Alerta Sofía es un sistema de emergencia que permite difundir de manera masiva la búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos en situaciones de alto riesgo. Foto: X.
La Alerta Sofía es un sistema de emergencia que permite difundir de manera masiva la búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos en situaciones de alto riesgo. Foto: X.
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La desaparición de un niño, niña o adolescente representa una de las situaciones más delicadas para las autoridades policiales y las familias. En estos casos, el tiempo juega un papel fundamental, y cada minuto puede ser determinante para lograr una localización exitosa.

Con el objetivo de acelerar la búsqueda cuando existe un peligro concreto para la integridad del menor, Argentina cuenta desde 2019 con la Alerta Sofía, un sistema de emergencia que permite difundir información de manera inmediata y masiva en todo el país.

Activaron el Alerta Sofía por la desaparición de Luciana Alarcón en Córdoba Foto: redes sociales.

¿Qué es la Alerta Sofía?

La Alerta Sofía es un mecanismo de búsqueda rápida impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y coordinado a través del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU).

Su función principal es colaborar en la localización urgente de niños, niñas y adolescentes desaparecidos cuando las autoridades consideran que existe un riesgo inminente para su vida o su integridad física.

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El sistema toma su nombre de Sofía Herrera, una niña que desapareció en 2008 en un camping de Río Grande y cuyo caso continúa siendo uno de los más recordados de la historia argentina. A partir de esa experiencia, se impulsó la creación de una herramienta específica para agilizar la búsqueda de menores en situaciones críticas.

María Elena Delgado, madre de Sofía Herrera. Foto: María Elena Delgado.
María Elena Delgado, madre de Sofía Herrera. Foto: María Elena Delgado.

¿Cuándo se activa la Alerta Sofía?

La alerta no se utiliza en todas las desapariciones de menores. Su activación depende de una evaluación judicial y del cumplimiento de una serie de requisitos establecidos por el programa.

Para que el mecanismo entre en funcionamiento, la autoridad judicial debe considerar que el caso presenta una situación de “Alto Riesgo Inminente”.

Esto puede ocurrir cuando se verifica alguna de las siguientes circunstancias:

  • Existe una investigación penal en curso relacionada con la desaparición.
  • Hay indicios de una posible privación ilegítima de la libertad.
  • Se descartaron otras hipótesis que permitan localizar rápidamente al menor.
  • La vida o la integridad física del niño, niña o adolescente podrían estar en peligro.

La solicitud formal debe ser realizada por el juez o fiscal que interviene en la causa.

Una vez activada por orden judicial, la alerta utiliza medios de comunicación, redes sociales y telefonía celular para acelerar la localización del menor. Foto: NA.

¿Cómo funciona el sistema de búsqueda?

Una vez activada la Alerta Sofía, comienza una amplia difusión de la información disponible sobre el menor desaparecido. El objetivo es alcanzar a la mayor cantidad posible de personas en el menor tiempo.

Para ello, se utilizan diferentes herramientas de comunicación:

  • Difusión en canales de televisión, radios y medios gráficos.
  • Publicación de fotografías y datos relevantes en redes sociales.
  • Distribución de información a través de plataformas digitales y sitios oficiales.
  • Envío de mensajes de texto a teléfonos celulares ubicados en áreas vinculadas a la desaparición.

La estrategia busca multiplicar las posibilidades de que alguien aporte información útil para la investigación.

Loan Danilo Peña. NA
Loan Danilo Peña. NA

¿Por qué la participación ciudadana es clave?

La experiencia internacional demuestra que la difusión inmediata de datos puede resultar determinante para resolver casos de desaparición de menores. Por ese motivo, la Alerta Sofía se apoya en la colaboración de organismos públicos, empresas de telecomunicaciones, medios de comunicación y ciudadanos.

Cada fotografía compartida, cada dato difundido y cada observación reportada pueden transformarse en una pieza importante dentro de la investigación. Desde su implementación, el sistema se consolidó como una de las principales herramientas de búsqueda urgente de niños y adolescentes en Argentina, permitiendo coordinar esfuerzos y acelerar la circulación de información cuando existe un riesgo concreto para la vida de un menor.

Resumen del funcionamiento de la Alerta Sofía: los requisitos para que se active

Para que se active la Alerta Sofía, deben cumplirse ciertos criterios estrictos:

  • La persona desaparecida debe ser un niño o adolescente menor de 18 años.
  • Debe haber una denuncia oficial de la desaparición.
  • El caso debe ser notificado al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU).
  • Una investigación penal debe estar en curso, verificando que la desaparición se relaciona con una privación ilegítima de la libertad o descartando otras hipótesis.
  • El caso debe ser considerado de “Alto riesgo inminente”, determinado por varios criterios, como el tiempo transcurrido desde la desaparición, discapacidad, situaciones atípicas, violencia o necesidad de medicamentos.
  • La información sobre la desaparición debe ser precisa y suficiente para la difusión pública, asegurando que la ciudadanía pueda cooperar en la búsqueda.
  • La difusión pública no debe perjudicar la integridad del niño o adolescente.
  • La activación debe ser solicitada expresamente por una autoridad judicial.
Alerta SofíaDesaparición de personasArgentina
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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