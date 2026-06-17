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Denunciaron la desaparición de una cápsula radiactiva de un instituto médico y se activó un protocolo de emergencia

La denuncia fue realizada por un usuario autorizado para la manipulación del material radiactivo.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Alerta nacional por el robo de una cápsula de material radiactivo en Rosario.
Alerta nacional por el robo de una cápsula de material radiactivo en Rosario. Foto: NA.
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En las últimas horas, la Autoridad Regulatoria Nuclear de la Nación envió una alerta nacional por el robo de una cápsula de material radiactivo en la ciudad santafesina de Rosario. Según informaron, el organismo regulador de la actividad nuclear en Argentina fue notificado, mediante un usuario autorizado para el uso de material radiactivo, que había sido robado de una fuente radiactiva de calibración de Cesio-137, empleada para la verificación de equipamiento en Medicina Nuclear.

Alerta nacional por el robo de una cápsula de material radiactivo en Rosario. Foto: NA.

La sustracción de la cápsula sucedió en el Instituto de Cardiología de Rosario “Dr. Luis González Sabathie”, ubicado sobre la calle Rioja al 1500, en pleno centro de la ciudad, y detallaron que la última utilización registrada fue el pasado 12 de junio, pero todavía no se pudo establecer quién lo manipuló este martes.

Según explicaron las autoridades, “se trata de una fuente en forma de gel, contenida en un envase plástico transparente. La misma se encontraba dentro de su blindaje correspondiente”. Además, según se consta en la denuncia, la caja tenía una tapa pesada de apertura hacia arriba, pero sin llave de seguridad.

Alerta nacional por el robo de una cápsula de material radiactivo en Rosario. Foto: NA.

Si bien el riesgo radiológico es muy bajo, solicitan que, en caso de encontrarla, no se toque, ni manipule, y que se dé aviso de manera inmediata a la Guardia SIER (011 1544718686) – (011 1544703839) – (011 1544214581).

Qué es el cesio-137

El cesio-137 es un isótopo radiactivo artificial que emite radiación beta y gamma. Se utiliza principalmente en medicina para radioterapia o como fuente de calibración, y en la industria. También informaron que su manejo inadecuado es extremadamente peligroso y puede causar quemaduras, daño celular y enfermedades graves.

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Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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