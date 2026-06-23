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“Dos balas en el escritorio”: denuncian amenazas por la clausura del bar Wachitas tras el femicidio de Agostina Vega

La investigación por el caso sigue sumando nuevas derivaciones que ponen bajo la lupa posibles vínculos entre el crimen, la noche cordobesa y una presunta red de corrupción.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Agostina Vega.
Agostina Vega. Foto: redes sociales.
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Este martes se cumple un mes del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada y descuartizada en la ciudad de Córdoba. Mientras la investigación judicial continúa y ya hay tres detenidos, el caso sigue sumando derivaciones que exponen posibles vínculos entre el crimen, la noche cordobesa y una presunta red de corrupción.

En las últimas horas, el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, reveló que el presidente del Ente de Fiscalización y Habilitaciones recibió una amenaza mafiosa tras la clausura definitiva del bar Wachitas.

“Al presidente del ente de fiscalización le pusieron dos balas arriba del escritorio”, contó en diálogo con el programa Arriba Córdoba. Además, aseguró que el propietario del local amenazó al funcionario y que el hecho ya fue denunciado ante la Justicia.

Daniel Passerini habló de la clausura del bar Wachitas. Video: El Doce.

El vínculo entre el bar Wachitas y la causa

El nombre del bar Wachitas cobró relevancia en la investigación debido a que Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, tenía una relación directa con el lugar. También aparece vinculada Soledad Andreani, otra de las detenidas en la causa.

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Estos nexos generaron revolución institucional en Córdoba y derivaron en nuevas líneas de investigación para determinar si existieron conexiones entre los implicados y determinados sectores de la actividad nocturna.

Como respuesta a la situación, el municipio creó una unidad especial que trabajará junto a la Policía de Córdoba y al Ministerio de Seguridad para realizar operativos en bares, boliches y otros locales nocturnos.

El plan contempla revisar más de 7.000 habilitaciones en un plazo de 90 días, con el objetivo de detectar irregularidades, desarticular posibles hechos de corrupción y reforzar los controles sobre una actividad que desde hace años se encuentra bajo la lupa.

Bar “Wachitas”. Foto: Google Maps.

Una posible red de corrupción

Passerini también informó que actualmente hay 119 empleados municipales exonerados y detenidos por distintas irregularidades.

“Muchos de estos que no han querido colaborar están procesados y detenidos”, aseguró el intendente, quien sostuvo que el femicidio de Agostina podría convertirse en un punto de inflexión para avanzar sobre estructuras de corrupción enquistadas desde hace años.

Además, indicó que su intención es endurecer las sanciones, no solo para los responsables de los comercios, sino también para los propietarios de los inmuebles donde funcionen locales en infracción.

Agostina Vega. Foto: redes sociales.

El municipio también informó que durante el último año se registró un fuerte incremento en las clausuras de establecimientos nocturnos que presentaban irregularidades. Mientras anteriormente se concretaban alrededor de 90 cierres, en los últimos meses la cifra ascendió a 700.

Agostina VegaFemicidioClausura
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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