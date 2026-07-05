Se hacían pasar por recolectores de basura, robaron una veterinaria y la policía logró detenerlos en la fuga

La Policía de la Ciudad detuvo a tres ladrones con más de 30 antecedentes tras robar en un comercio de Belgrano. Foto: Policía de la Ciudad.

Tres delincuentes fueron detenidos por la Policía de la Ciudad luego de haber asaltado una veterinaria en el barrio porteño de Belgrano. Los sospechosos, todos con domicilio en el partido bonaerense de José C. Paz, se hacían pasar por recolectores de residuos para no despertar sospechas.

El hecho ocurrió en un comercio ubicado sobre la calle Echeverría al 1500. Tras un llamado al 911 que alertó sobre el robo, efectivos de la Comisaría Vecinal 13 A se dirigieron rápidamente al lugar.

La Policía de la Ciudad detuvo a tres ladrones con más de 30 antecedentes tras robar en un comercio de Belgrano.

Al advertir la llegada de los policías, los tres sospechosos intentaron escapar a pie, pero fueron alcanzados y detenidos a pocos metros de la veterinaria.

Durante la requisa, los efectivos policiales encontraron que los acusados llevaban bolsas de residuos, credenciales similares a las utilizadas por trabajadores de limpieza y tres teléfonos celulares.

Según denunció el dueño de la veterinaria, los delincuentes ingresaron al local, lo amenazaron y lo obligaron a realizar transferencias bancarias por un total de 120 mil pesos antes de darse a la fuga.

La Policía de la Ciudad detuvo a tres ladrones con más de 30 antecedentes tras robar en un comercio de Belgrano. Foto: Policía de la Ciudad.

Los detenidos tienen 22, 30 y 46 años. Dos de ellos registran un extenso historial delictivo: el mayor acumula 17 antecedentes, entre ellos varias causas por robo y una condena vigente por hurto; mientras que el hombre de 30 años posee 14 ingresos policiales, incluyendo una causa por abuso sexual con sometimiento y otras vinculadas a robos.

Además, ambos habían sido demorados durante 2025 por un hecho de extorsión a automovilistas, a quienes les exigían dinero para permitirles estacionar.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de los Barrios Saavedra-Núñez, encabezada por el fiscal José María Campagnoli, con intervención de la Secretaría Única del doctor Yungano, que ordenó la detención de los tres acusados y el secuestro de todos los elementos incautados durante el procedimiento.

La Policía de la Ciudad detuvo a tres ladrones con más de 30 antecedentes tras robar en un comercio de Belgrano. Foto: Policía de la Ciudad.

Ofrecía castings de modelaje y terminó detenido por abuso sexual reiterado a las aspirantes

La Policía de la Ciudad detuvo en el barrio porteño de San Nicolás a un hombre de 39 años acusado de abuso sexual reiterado contra jóvenes que asistían a supuestos castings para una agencia de modelos.

La captura fue realizada por personal de la División Delitos contra la Integridad Sexual en la vía pública, en la intersección de Tucumán y Montevideo, por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 48.

La investigación comenzó el pasado 6 de marzo a partir de las denuncias de dos jóvenes de 22 y 25 años. Ambas relataron que se contactaron con el acusado tras ver publicaciones en redes sociales de una agencia que convocaba chicas de entre 13 y 23 años para trabajos de modelaje. Los anuncios incluían videos de mujeres que afirmaban haber desarrollado exitosas carreras dentro de la empresa.

Tenía antecedentes y fue acusado de abuso sexual reiterado. Foto: Policía de la Ciudad.

Según las denuncias, el hombre se presentaba como productor de la agencia y, durante los encuentros, tomaba medidas corporales y fotografías a las postulantes en circunstancias que luego fueron consideradas constitutivas de abuso sexual.

Durante las tareas investigativas, los detectives lograron identificar al sospechoso y recopilar publicaciones de otras jóvenes que describían situaciones similares. Además, se detectó que el imputado registraba una denuncia por abuso sexual presentada en 2025, con características semejantes en cuanto al método de captación y abordaje de las víctimas. Esa causa fue unificada con la investigación actual.

El acusado también contaba con antecedentes judiciales. En diciembre de 2017 había sido condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por un caso de abuso sexual reiterado denunciado en 2013. Sin embargo, la causa fue archivada en 2022 tras verificarse el cumplimiento de las reglas de conducta impuestas por la justicia.