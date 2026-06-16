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Caso Loan: empieza el juicio a dos años de la desaparición y las defensas intentarán anular el proceso

En la primera audiencia, las defensas buscarán frenar el inicio del juicio con distintos planteos de nulidad. Quiénes serán juzgados en la causa principal.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Loan Danilo Peña. Foto: NA.
Loan Danilo Peña. Foto: NA.
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A dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, este martes comenzará en Corrientes el juicio por la presunta sustracción y ocultamiento del niño. En la primera audiencia, se espera que las defensas presenten diversos planteos de nulidad con el objetivo de frenar el inicio del proceso.

María Belén Russo Cornara, una de las representantes legales de la querella, expresó las expectativas de la familia en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas: “Estamos ansiosos. Mañana será una jornada intensa y extensa porque es el movimiento fuerte de los defensores, ya que van a presentar todas las nulidades que puedan”.

Familia de Loan Danilo Peña. Foto: NA.

El juicio comenzará a las 9 y tendrá audiencias los martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de junio. Luego, el debate continuará todos los miércoles y jueves. Aunque el cronograma fue cuestionado por estar espaciado, desde la organización explicaron que debieron readecuar la agenda para que el proceso pudiera iniciarse lo antes posible.

Las audiencias se llevarán a cabo en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Corrientes, donde se montará un amplio operativo de seguridad. Además, el expediente llega a esta instancia con más de 90 cuerpos y alrededor de 900 páginas de pruebas, producto de la acumulación de ambas causas.

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El Tribunal Oral Federal estará integrado por los jueces Fermín Cerolini, Eduardo Belforte y Simón Pedro Bracco.

Quiénes serán juzgados en la causa principal

En la causa principal serán juzgados la tía del niño, Laudelina Peña; su esposo, Antonio Benítez; el excomisario Walter Maciel; la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Pérez; Mónica del Carmen Millapi y su marido, Daniel “Fierrito” Ramírez, todos acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan.

Por otra parte, en la investigación paralela serán juzgados Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, imputados por distintos delitos vinculados al presunto encubrimiento y al desvío de la investigación.

Loan Danilo Peña. Foto: NA
Loan Danilo Peña. Foto: NA

El debate oral buscará determinar las responsabilidades de cada uno de los acusados y reconstruir qué ocurrió con Loan, cuyo paradero continúa siendo un misterio a dos años de su desaparición.

Loan Danilo PeñaDesaparición de personasJuicio
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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