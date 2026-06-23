Accidente fatal en Mar del Plata: qué dice el nuevo parte médico de los heridos

Un colectivo se subió a la rambla de Mar del Plata. Foto: captura video.

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informó que los seis heridos por el atropello de un colectivo en Mar del Plata permanecen estables. El trágico episodio ocurrió el lunes por la tarde en las inmediaciones del Skate Park y dejó como saldo la muerte de una joven de 18 años.

De acuerdo con el parte médico, los pacientes internados en el Hospital Interzonal General de Agudos “Oscar Alende” presentan una evolución favorable. Entre ellos se encuentra un adolescente de 15 años que sufrió traumatismos faciales y una fractura en uno de sus brazos, por lo que continúa internado en terapia intensiva. El resto de los heridos sigue bajo observación.

Accidente fatal en una de las veredas de la rambla de Mar del Plata. Video: X @Nicolimassosa

Las autoridades sanitarias indicaron que durante la noche y la mañana se realizaron nuevos estudios y procedimientos para continuar con la recuperación de los pacientes. Además, anunciaron que este martes a las 17 horas se difundirá un nuevo parte médico.

Por otra parte, el conductor del colectivo de la línea 532, que permanece en estado de shock y en libertad, aseguró que la unidad se quedó sin frenos y que perdió el control del vehículo en medio de la situación. Este martes al mediodía deberá prestar declaración ante la Fiscalía de Delitos Culposos.

En paralelo, está previsto que la autopsia a la joven fallecida se realice este martes a las 14 horas, mientras que las pericias mecánicas al colectivo se llevarán a cabo el viernes por la mañana. El test de alcoholemia realizado al chofer dio resultado negativo.

Accidente fatal en una de las veredas de la rambla de Mar del Plata. Foto: X @Nicolimassosa

Un colectivo se subió a la rambla de Mar del Plata y atropelló a varias personas

Un dramático accidente conmocionó este lunes a Mar del Plata, donde un colectivo de la línea 532 se despistó, subió a la vereda y atropelló a un grupo de personas que aguardaban en una parada sobre la costa de la ciudad. El trágico suceso dejó como saldo un muerto y varios heridos, algunos de ellos de gravedad.

El siniestro tuvo lugar sobre el Boulevard Patricio Peralta Ramos, entre las calles Rivadavia y San Martín, a la altura del skatepark, uno de los sectores más transitados del frente costero marplatense. Según informaron medios locales, entre ellos el diario La Capital, el impacto se produjo cuando el vehículo perdió el control por motivos que todavía están bajo investigación.

Accidente fatal en una de las veredas de la rambla de Mar del Plata. Foto: X @Nicolimassosa

Según las primeras reconstrucciones, el vehículo terminó subiendo a la vereda y embistiendo directamente a las personas que se encontraban bajo la garita de la parada esperando el transporte público. La violencia del choque provocó la muerte de una de las víctimas en el acto, mientras que otras sufrieron heridas de diversa consideración.

El episodio generó conmoción entre vecinos y testigos, muchos de los cuales presenciaron la escena y colaboraron en los primeros momentos posteriores al impacto. La investigación sigue en curso.