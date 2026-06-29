Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Accidente en Villa Devoto: un camión perdió el control y terminó incrustado en el alambrado del tren San Martín

Tras el impacto, se detectó una pérdida de combustible del camión, por lo que se dio intervención a personal especializado para controlar la situación y prevenir riesgos de incendio.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Choque de un camión.
Choque de un camión. Foto: X/bagliettoc
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Un camión chocó durante la madrugada de este lunes contra el muro y el alambrado de las vías del tren Sarmiento, en el barrio porteño de Villa Devoto. Como consecuencia del impacto, el conductor sufrió heridas leves.

El siniestro ocurrió en la intersección de Ricardo Gutiérrez y Salvador María del Carril, donde, por causas que aún se investigan, el vehículo se subió a la vereda y terminó incrustado contra el cerramiento ferroviario.

Según informó el SAME, el conductor, de 51 años, logró salir por sus propios medios de la cabina. Los médicos constataron que presentaba un traumatismo de cráneo leve y no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Además, tras el choque se detectó una pérdida de combustible del camión, por lo que se convocó a personal especializado para controlar la situación y evitar riesgos de incendio.

Contenido Recomendado

Mañana accidentada en CABA:un camionero alcoholizado chocó dos veces y quedó imputado por lesiones

Mañana accidentada en CABA: un camionero alcoholizado chocó dos veces y quedó imputado por lesiones

Choque, drogas y tenencia de arma:liberaron a la expolicía que protagonizó un accidente fatal en la Riccheri

Choque, drogas y tenencia de arma: liberaron a la expolicía que protagonizó un accidente fatal en la Riccheri
Choque de un camión. Foto: X/bagliettoc

Línea Sarmiento: confirman cuatro días sin trenes entre Once y Moreno por obras clave

La línea de tren Sarmiento volverá a quedar en el centro de la escena por una interrupción total del servicio en el ramal Once-Moreno, uno de los corredores ferroviarios más utilizados del Área Metropolitana de Buenos Aires. Según la información difundida, no habrá trenes desde el jueves 9 de julio hasta el domingo 12 de julio inclusive, en el marco de un operativo de obras sobre distintos puntos de la traza.

La suspensión abarcará cuatro días consecutivos: el jueves 9 de julio, feriado nacional; el viernes 10, declarado día no laborable con fines turísticos; y el fin de semana integrado por el sábado 11 y domingo 12 de julio. La decisión fue tomada para disponer de una ventana de trabajo más amplia y avanzar con tareas que, según el comunicado interno citado por medios locales, requieren cortar completamente la circulación de formaciones.

Línea Sarmiento: confirman cuatro días sin trenes entre Once y Moreno por obras clave. Foto: argentina.gob

Qué tramo estará afectado por la suspensión

La interrupción alcanzará al servicio eléctrico principal de la Línea Sarmiento, que une Once con Moreno, atravesando estaciones clave como Caballito, Flores, Floresta, Villa Luro, Liniers, Ciudadela, Ramos Mejía, Haedo, Morón, Castelar, Ituzaingó, San Antonio de Padua, Merlo y Paso del Rey. El ramal Once-Moreno suele funcionar todos los días y conecta la Ciudad de Buenos Aires con el oeste del conurbano bonaerense.

El impacto será especialmente sensible para quienes utilizan el tren para llegar al trabajo, estudiar, hacer trámites o combinar con otros medios de transporte. En días normales, este corredor opera con frecuencias variables según la franja horaria, por lo que su salida de servicio durante cuatro jornadas obligará a miles de usuarios a buscar alternativas.

ChoqueCamiónVilla Devoto
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Jubilados desaparecidos en Chubut:qué se sabe de la investigación a ocho meses del inicio de su búsqueda

    Jubilados desaparecidos en Chubut: qué se sabe de la investigación a ocho meses del inicio de su búsqueda

  2. Conmoción en Santa Fe:un policía murió tras una violenta batalla campal después de un partido

    Conmoción en Santa Fe: un policía murió tras una violenta batalla campal después de un partido

  3. Confirman la prisión preventiva del hijo de Federica Pais por "robo agravado"

    Confirman la prisión preventiva del hijo de Federica Pais por "robo agravado"

  4. Hallaron con vida a la adolescente de 15 años que había desaparecido en Córdoba

    Hallaron con vida a la adolescente de 15 años que había desaparecido en Córdoba

  5. Violenta entradera en Villa Luro:robaron una casa, maniataron a un joven y fueron detenidos a metros del lugar

    Violenta entradera en Villa Luro: robaron una casa, maniataron a un joven y fueron detenidos a metros del lugar
Lo último
También podría interesarte
Política

Diego Santilli:“Hablé con Mauricio Macri, pero el liderazgo hoy es claramente de Javier Milei y me gustaría que sea reelecto”

Diego Santilli: “Hablé con Mauricio Macri, pero el liderazgo hoy es claramente de Javier Milei y me gustaría que sea reelecto”

Reactivar la agenda legislativa e impulsar la gestión:los principales desafíos de Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete

Diego Santilli es nuevo jefe de Gabinete:de su primer mensaje en el cargo a las felicitaciones de Bullrich y Macri

Javier Milei anunció que Diego Santilli reemplazará a Manuel Adorni como jefe de Gabinete

Economía

Plazo fijo:cuánto se gana al invertir $2.000.000 durante 30 días y qué bancos pagan más intereses en julio 2026

Plazo fijo: cuánto se gana al invertir $2.000.000 durante 30 días y qué bancos pagan más intereses en julio 2026

ANSES julio 2026:qué día cobrás si tu DNI termina en 0, 1, 2 o 3

Golpe al bolsillo en julio:aumentos en el transporte, las prepagas, los alquileres y colegios privados

Retirar dinero sin tarjeta de débito es más fácil:cómo hacerlo en cajeros automáticos y límites máximos actualizados

Internacionales

Quién es Bart, el perro rescatista argentino que encontró con vida a dos niños entre los escombros en Venezuela

Quién es Bart, el perro rescatista argentino que encontró con vida a dos niños entre los escombros en Venezuela

María Corina Machado afirmó que “llegó el momento” de volver a Venezuela tras los terremotos:“Es mi deber”

La isla más aislada del mundo que es codiciada por China:qué hay detrás de Rapa Nui y la disputa con Estados Unidos

Uniendo Sudamérica bajo tierra:el corredor bioceánico de 14 kilómetros que conectará a dos países durante todo el año