Accidente en Villa Devoto: un camión perdió el control y terminó incrustado en el alambrado del tren San Martín

Choque de un camión. Foto: X/bagliettoc

Un camión chocó durante la madrugada de este lunes contra el muro y el alambrado de las vías del tren Sarmiento, en el barrio porteño de Villa Devoto. Como consecuencia del impacto, el conductor sufrió heridas leves.

El siniestro ocurrió en la intersección de Ricardo Gutiérrez y Salvador María del Carril, donde, por causas que aún se investigan, el vehículo se subió a la vereda y terminó incrustado contra el cerramiento ferroviario.

Según informó el SAME, el conductor, de 51 años, logró salir por sus propios medios de la cabina. Los médicos constataron que presentaba un traumatismo de cráneo leve y no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Además, tras el choque se detectó una pérdida de combustible del camión, por lo que se convocó a personal especializado para controlar la situación y evitar riesgos de incendio.

Choque de un camión. Foto: X/bagliettoc

Línea Sarmiento: confirman cuatro días sin trenes entre Once y Moreno por obras clave

La línea de tren Sarmiento volverá a quedar en el centro de la escena por una interrupción total del servicio en el ramal Once-Moreno, uno de los corredores ferroviarios más utilizados del Área Metropolitana de Buenos Aires. Según la información difundida, no habrá trenes desde el jueves 9 de julio hasta el domingo 12 de julio inclusive, en el marco de un operativo de obras sobre distintos puntos de la traza.

La suspensión abarcará cuatro días consecutivos: el jueves 9 de julio, feriado nacional; el viernes 10, declarado día no laborable con fines turísticos; y el fin de semana integrado por el sábado 11 y domingo 12 de julio. La decisión fue tomada para disponer de una ventana de trabajo más amplia y avanzar con tareas que, según el comunicado interno citado por medios locales, requieren cortar completamente la circulación de formaciones.

Línea Sarmiento: confirman cuatro días sin trenes entre Once y Moreno por obras clave. Foto: argentina.gob

Qué tramo estará afectado por la suspensión

La interrupción alcanzará al servicio eléctrico principal de la Línea Sarmiento, que une Once con Moreno, atravesando estaciones clave como Caballito, Flores, Floresta, Villa Luro, Liniers, Ciudadela, Ramos Mejía, Haedo, Morón, Castelar, Ituzaingó, San Antonio de Padua, Merlo y Paso del Rey. El ramal Once-Moreno suele funcionar todos los días y conecta la Ciudad de Buenos Aires con el oeste del conurbano bonaerense.

El impacto será especialmente sensible para quienes utilizan el tren para llegar al trabajo, estudiar, hacer trámites o combinar con otros medios de transporte. En días normales, este corredor opera con frecuencias variables según la franja horaria, por lo que su salida de servicio durante cuatro jornadas obligará a miles de usuarios a buscar alternativas.