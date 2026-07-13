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Atropelló, mató y escapó sin asistir a la víctima: fue detenido en Avellaneda tras una investigación con cámaras de seguridad

El hombre de 54 años fue detenido en una causa caratulada como “homicidio culposo agravado por el abandono de la víctima”.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Atropelló y mató a un motociclista en el Puente Pueyrredón y escapó hacia Provincia.
Atropelló y mató a un motociclista en el Puente Pueyrredón y escapó hacia Provincia. Foto: Policía de la Ciudad.
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Efectivos de la Policía de la Ciudad detuvieron en Avellaneda a un hombre de 54 años acusado de atropellar y matar a un motociclista en el Puente Pueyrredón y luego escapar hacia la provincia de Buenos Aires. La captura fue posible tras una investigación que incluyó el análisis de imágenes del Anillo Digital y cámaras de seguridad privadas.

Atropelló y mató a un motociclista en el Puente Pueyrredón y escapó hacia Provincia. Video: Policía de la Ciudad.

El hecho ocurrió el 21 de junio sobre el Puente Pueyrredón, en sentido hacia la provincia de Buenos Aires. Según la investigación, el sospechoso conducía un Volkswagen Gol gris perteneciente a la empresa constructora donde trabaja cuando embistió por detrás a un motociclista de 41 años que circulaba en una Corven Triax 250.

Tras el impacto, el conductor abandonó el lugar sin asistir a la víctima y escapó por una de las bajadas del puente hacia Avellaneda. Minutos después, efectivos de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad y personal del SAME acudieron al lugar, donde confirmaron la muerte del motociclista a raíz de las graves lesiones sufridas.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 35, encabezada por María Paula Asaro, que encomendó a la División Investigaciones Comunales (DIC) 4 las tareas para identificar al responsable.

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Atropelló y mató a un motociclista en el Puente Pueyrredón y escapó hacia Provincia. Foto: Policía de la Ciudad.

Gracias al relevamiento de cámaras de seguridad, los investigadores lograron reconstruir la fuga, identificar el vehículo involucrado y detener a su conductor.

Con esos elementos, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 4 ordenó un allanamiento en el domicilio del sospechoso, ubicado en Avellaneda, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 3 de ese distrito.

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron el Volkswagen Gol en el estacionamiento del edificio donde vive el imputado. El vehículo presentaba daños en el capot compatibles con el siniestro vial.

Atropelló y mató a un motociclista en el Puente Pueyrredón y escapó hacia Provincia. Foto: Policía de la Ciudad.

Por disposición judicial, el hombre fue detenido en una causa caratulada como “homicidio culposo agravado por el abandono de la víctima”, mientras que el auto fue secuestrado para la realización de las pericias correspondientes. Del operativo también participó personal de la DDI Avellaneda de la Policía Bonaerense.

Pasta base, marihuana, tusi y dólares: desbarataron un búnker en Villa Lugano y hay tres mujeres detenidas con antecedentes

La Policía de la Ciudad desarticuló un búnker de venta de drogas en el Barrio 15, en Villa Lugano, y detuvo a tres mujeres acusadas de comercializar estupefacientes. Entre las arrestadas hay una ciudadana chilena y otra que ya registraba tres antecedentes por el mismo delito.

El operativo fue llevado a cabo por efectivos de la División Unidad Táctica de Pacificación IV, quienes durante recorridas de prevención detectaron una presunta transacción de drogas en la puerta de una vivienda del barrio.

Cerraron un búnker en el Barrio 15: tres mujeres detenidas con cocaína, pasta base y tusi. Foto: Policía de la Ciudad.

Al intentar identificar al comprador, el hombre trató de escapar, pero fue interceptado a pocos metros del lugar. En ese momento, una de las mujeres ingresó rápidamente a la vivienda.

Además, a través de una ventana, los policías observaron que las mujeres intentaban esconder una bolsa con droga, por lo que la Unidad de Flagrancia Sur autorizó el ingreso al inmueble.

Durante el allanamiento fueron detenidas las tres sospechosas y se secuestraron 504.400 pesos, 100 dólares, 11 envoltorios de pasta base, 22 de cocaína, 37 de marihuana, una bolsa con tusi, cuatro teléfonos celulares y tres balanzas de precisión.

Cerraron un búnker en el Barrio 15: tres mujeres detenidas con cocaína, pasta base y tusi. Foto: Policía de la Ciudad.

Además, en un pasillo lindero a la vivienda, los efectivos hallaron parte del dinero y de los estupefacientes que las acusadas habían intentado descartar antes del ingreso de la Policía.

Atropelló y matóPolicía de la Ciudad
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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