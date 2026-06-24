Piden que el empresario Marcelo Porcel vaya a juicio por abuso sexual contra 10 menores de edad

Marcelo Porcel, empresario acusado de abuso. Foto: NA

El fiscal Pablo Turano, sumándose al pedido de la querella encabezada por Pablo Hawlena Gianotti, pidió que se eleve a juicio el caso por el que el empresario Marcelo Porcel está procesado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado contra diez compañeros de colegio de su hijo, corrupción de menores y producción de imágenes explícitas de un menor de 18 años con fines sexuales.

Además, el abogado de las víctimas adelantó que pedirá una condena mínima de 15 años de prisión y la detención inmediata al momento de la sentencia.

Marcelo Porcel está siendo investigado por presuntos abusos sexuales y corrupción de menores. Foto: X (Twitter).

El abogado del procesado, Roberto Rallín, aseguró ante la consulta de Clarín que tienen seis días para responder al pedido del fiscal.

El revés previo de la Justicia para el empresario

La Justicia ratificó el procesamiento de Marcelo Porcel, acusado por los presuntos abusos sexuales y corromper a diez adolescentes, compañeros del colegio de sus hijos, al tiempo que ordenaron colocarle una tobillera electrónica.

Grabaron al empresario Marcelo Porcel sin tobillera electrónica y en una misa en la Basílica de Luján. Video: X / @angiebalbiani.

La resolución fue dictaminada por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, integrado por los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Julio Marcelo Lucini y Hernán Martín López, en el caso que investiga los hechos ocurridos durante reuniones que el implicado llevaba a cabo en su vivienda.

Los camaristas desestimaron el recurso de apelación interpuesto por la defensa contra la medida establecida, sin prisión preventiva, por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.° 50, a cargo del magistrado Carlos Bruniard.

El caso

El empresario fue denunciado en julio de 2024 por llevar a los adolescentes a su domicilio de la calle Godoy Cruz y a su oficina de Avenida del Libertador, en donde organizaba “reuniones y fiestas”.

Hay al menos diez víctimas, pero son nueve las familias querellantes, ya que dos de los chicos son hermanos, y todas tienen el patrocinio de Pablo Hawlena Gianotti, mientras que al acusado lo defiende el abogado Roberto Rallin.

Marcelo Porcel, empresario acusado de abuso. Foto: X

El acusado formó parte de Oh! Buenos Aires, un holding uruguayo que tenía la concesión del shopping del ex Buenos Aires Design en Recoleta.

Además, está vinculado a una firma agropecuaria fundada por su familia y estuvo al frente de la empresa Campazu S.A., con proyectos en Nordelta y Punta del Este.

Los denunciantes son alumnos del Colegio Palermo Chico, donde también asisten los cuatro hijos de Porcel.