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Encontraron muerta a una testigo clave que declaró en el juicio por el crimen del empresario “Lechuga”

Se trata de Ariana Yael González, quien vivía en la casa donde asesinaron a Fernando Pérez Algaba y fue pareja de Maximiliano Pilepich.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Fernando Pérez Algaba. Foto: NA.
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Ariana Yael González, testigo clave que declaró en el juicio por el crimen del empresario Fernando “Lechuga” Pérez Algaba, fue hallada muerta en un departamento de Lomas del Mirador y hay una investigación actual para saber si se trató de un suicidio, si existió instigación o fue un crimen.

La mujer era considerada testigo clave de la causa debido a que vivía en la casa donde asesinaron al empresario y, además, porque fue pareja de Maximiliano Pilepich, uno de los tres acusados que fue condenado a prisión perpetua tras ser hallado culpable por un jurado popular en el debate.

Detención de Maximiliano Pilepich, uno de los acusados por el crimen de Fernando Pérez Algaba. Foto: NA.
Detención de Maximiliano Pilepich, uno de los acusados por el crimen de Fernando Pérez Algaba. Foto: NA.

La mujer, de 36 años, fue encontrada sin vida en las últimas horas en un domicilio de la calle Brandsen al 3500, Lomas del Mirador, colgada con una soga de una ventana. Pese al rápido accionar policial y médico, ya se encontraba sin signos vitales.

La causa está a cargo del fiscal Adrián Arribas, quien dispuso una serie de medidas y producción de pruebas. Por el momento, los elementos recabados indicarían que se trató de suicidio, pero la pesquisa continúa sin descartar ninguna hipótesis.

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Fernando Pérez Algaba. Foto: NA.
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Fuentes del caso por el crimen de Pérez Algaba recordaron que González expuso ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°9 de Lomas de Zamora y el jurado popular que Pilepich era el dueño del terreno donde se asesinó al empresario, así como también que era “un manipulador, narcisista y un enfermo”.

Asimismo, se rememoró que en medio de su declaración gritó que no tenía la culpa de haberse enamorado de un asesino (en mención a Pilepich) y hasta expuso a los otros dos acusados, Nahuel Vargas y Matías Gil, también condenados.

Detención de Nahuel Vargas, acusado por el crimen de Fernando Perez Algaba.
Detención de Nahuel Vargas, acusado por el crimen de Fernando Perez Algaba.

El pasado 6 de julio los 12 miembros del jurado fallaron por unanimidad contra los tres implicados en el salvaje crimen perpetrado hace más de tres años y cuyos restos aparecieron esparcidos en valijas arrojadas en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge.

En la causa hay otros imputados. Se trata de la gestora Flavia Bomrad, el comisario Horacio Córdoba, Fernando Gastón Carrizo y Luis Contreras, que irán a un juicio ordinario, el cual se tramitará en el mismo Tribunal, pero aún no tiene fecha establecida.

Fernando Pérez AlgabaTestigoMuerte
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