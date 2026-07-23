Chocó contra un pilar del Metrobús, se negó al test de alcoholemia y terminó detenido tras atrincherarse en su auto

Choque en CABA este jueves 23 de julio. Foto: Canal 26.

Un conductor de auto fue detenido este jueves en el barrio porteño de San Nicolás tras atrincherarse dentro de su vehículo y negarse a realizar el test de alcoholemia luego de chocar contra un pilar del Metrobús. El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Leandro N. Alem y Viamonte, donde un Fiat Palio gris perdió el control e impactó contra una de las estructuras del corredor del Metrobús.

“Como se negó a hacerse el test, se hizo una nueva consulta y se ordenó hacerle el acta por falta de documentación, hacer otra acta por negarse a efectuar test de alcoholemia y aparte le van a secuestrar el auto”, informaron fuentes oficiales a Canal 26.

Choque en CABA este jueves 23 de julio. Video: Canal 26.

Hasta el lugar, se desplazó un operativo integrado por efectivos de la Policía de la Ciudad, agentes de Tránsito y personal del SAME. Sin embargo, el conductor se negó en todo momento a recibir asistencia médica y a descender del vehículo.

Además, pese a los reiterados pedidos de los inspectores de Tránsito, rechazó someterse al test de alcoholemia. Finalmente, tras permanecer varios minutos atrincherado en el interior del auto, accedió a bajar y fue trasladado en un patrullero.

Choque en CABA este jueves 23 de julio. Foto: Canal 26.

Accidente en Villa Devoto: un camión perdió el control y terminó incrustado en el alambrado del tren San Martín

Días atrás, un camión chocó contra el muro y el alambrado de las vías del tren Sarmiento, en el barrio porteño de Villa Devoto. Como consecuencia del impacto, el conductor sufrió heridas leves.

El siniestro ocurrió en la intersección de Ricardo Gutiérrez y Salvador María del Carril, donde el vehículo se subió a la vereda y terminó incrustado contra el cerramiento ferroviario.

Choque de un camión. Foto: X/bagliettoc

Según informó el SAME, el conductor, de 51 años, logró salir por sus propios medios de la cabina. Los médicos constataron que presentaba un traumatismo de cráneo leve y no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Además, tras el choque se detectó una pérdida de combustible del camión, por lo que se convocó a personal especializado para controlar la situación y evitar riesgos de incendio. Finalmente, todo había quedado bajo control.

Choque en Mataderos: perdió el control, chocó contra un auto estacionado y volcó en plena avenida

Un impactante accidente de tránsito sucedió semanas atrás en el barrio porteño de Mataderos cuando un auto volcó tras chocar contra un vehículo que se encontraba estacionado.

El hecho tuvo lugar en la intersección de Ulrico Schmidl y avenida Lisandro de la Torre, donde se desplazó personal de Bomberos de la Ciudad tras recibir el alerta por un Renault Twingo que había quedado volcado de costado sobre la calle.

De acuerdo con la información oficial, el vehículo impactó contra un Volkswagen Gol que estaba estacionado y sin ocupantes en su interior. Como consecuencia del choque, el Twingo terminó volcado sobre uno de sus lados.

Choque en Mataderos. Video: X/bagliettoc

El conductor del auto, según trascendió, un hombre mayor de edad, logró salir por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de emergencia. Luego fue asistido por personal del SAME, que decidió trasladarlo al Hospital Santojanni con diagnóstico de politraumatismos.

Por su parte, los bomberos realizaron una línea de seguridad y desconectaron las baterías de ambos autos para evitar posibles riesgos derivados del siniestro.