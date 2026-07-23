Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Chocó contra un pilar del Metrobús, se negó al test de alcoholemia y terminó detenido tras atrincherarse en su auto

El siniestro ocurrió en el cruce de las avenidas Leandro N. Alem y Viamonte, cuando un Fiat Palio gris perdió el control e impactó contra una de las estructuras del Metrobús.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Choque en CABA este jueves 23 de julio.
Choque en CABA este jueves 23 de julio. Foto: Canal 26.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Un conductor de auto fue detenido este jueves en el barrio porteño de San Nicolás tras atrincherarse dentro de su vehículo y negarse a realizar el test de alcoholemia luego de chocar contra un pilar del Metrobús. El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Leandro N. Alem y Viamonte, donde un Fiat Palio gris perdió el control e impactó contra una de las estructuras del corredor del Metrobús.

“Como se negó a hacerse el test, se hizo una nueva consulta y se ordenó hacerle el acta por falta de documentación, hacer otra acta por negarse a efectuar test de alcoholemia y aparte le van a secuestrar el auto”, informaron fuentes oficiales a Canal 26.

Choque en CABA este jueves 23 de julio. Video: Canal 26.

Hasta el lugar, se desplazó un operativo integrado por efectivos de la Policía de la Ciudad, agentes de Tránsito y personal del SAME. Sin embargo, el conductor se negó en todo momento a recibir asistencia médica y a descender del vehículo.

Además, pese a los reiterados pedidos de los inspectores de Tránsito, rechazó someterse al test de alcoholemia. Finalmente, tras permanecer varios minutos atrincherado en el interior del auto, accedió a bajar y fue trasladado en un patrullero.

Contenido Recomendado

Choque fatal en la Ruta 2:una nena de 10 años perdió la vida y su mamá está internada en La Plata

Choque fatal en la Ruta 2: una nena de 10 años perdió la vida y su mamá está internada en La Plata

Tragedia en la Ruta 88:murió un remisero y una joven promesa del vóley pelea por su vida

Tragedia en la Ruta 88: murió un remisero y una joven promesa del vóley pelea por su vida
Choque en CABA este jueves 23 de julio. Foto: Canal 26.

Accidente en Villa Devoto: un camión perdió el control y terminó incrustado en el alambrado del tren San Martín

Días atrás, un camión chocó contra el muro y el alambrado de las vías del tren Sarmiento, en el barrio porteño de Villa Devoto. Como consecuencia del impacto, el conductor sufrió heridas leves.

El siniestro ocurrió en la intersección de Ricardo Gutiérrez y Salvador María del Carril, donde el vehículo se subió a la vereda y terminó incrustado contra el cerramiento ferroviario.

Choque de un camión. Foto: X/bagliettoc

Según informó el SAME, el conductor, de 51 años, logró salir por sus propios medios de la cabina. Los médicos constataron que presentaba un traumatismo de cráneo leve y no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Además, tras el choque se detectó una pérdida de combustible del camión, por lo que se convocó a personal especializado para controlar la situación y evitar riesgos de incendio. Finalmente, todo había quedado bajo control.

Choque en Mataderos: perdió el control, chocó contra un auto estacionado y volcó en plena avenida

Un impactante accidente de tránsito sucedió semanas atrás en el barrio porteño de Mataderos cuando un auto volcó tras chocar contra un vehículo que se encontraba estacionado.

El hecho tuvo lugar en la intersección de Ulrico Schmidl y avenida Lisandro de la Torre, donde se desplazó personal de Bomberos de la Ciudad tras recibir el alerta por un Renault Twingo que había quedado volcado de costado sobre la calle.

De acuerdo con la información oficial, el vehículo impactó contra un Volkswagen Gol que estaba estacionado y sin ocupantes en su interior. Como consecuencia del choque, el Twingo terminó volcado sobre uno de sus lados.

Choque en Mataderos. Video: X/bagliettoc

El conductor del auto, según trascendió, un hombre mayor de edad, logró salir por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de emergencia. Luego fue asistido por personal del SAME, que decidió trasladarlo al Hospital Santojanni con diagnóstico de politraumatismos.

Por su parte, los bomberos realizaron una línea de seguridad y desconectaron las baterías de ambos autos para evitar posibles riesgos derivados del siniestro.

ChoqueAlcoholizadoCapital FederalTránsito
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

Publicidad

Notas Más leídas

  1. Crimen en Córdoba:mató a una anciana, escapó a Buenos Aires y cayó detenida días después en Retiro

    Crimen en Córdoba: mató a una anciana, escapó a Buenos Aires y cayó detenida días después en Retiro

  2. Jubilados desaparecidos en Chubut:qué se sabe de la investigación a ocho meses del inicio de su búsqueda

    Jubilados desaparecidos en Chubut: qué se sabe de la investigación a ocho meses del inicio de su búsqueda

  3. Otro policía asesinado:un efectivo recibió un tiro en la cabeza durante un allanamiento por narcotráfico

    Otro policía asesinado: un efectivo recibió un tiro en la cabeza durante un allanamiento por narcotráfico

  4. Femicidio de Agostina Vega:detuvieron a la pareja de Claudio Barrelier por encubrimiento doblemente agravado

    Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a la pareja de Claudio Barrelier por encubrimiento doblemente agravado

  5. Dictaron la prisión preventiva para Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani por el femicidio de Agostina Vega

    Dictaron la prisión preventiva para Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani por el femicidio de Agostina Vega

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Uno por uno, los puntos más relevantes del proyecto para cobrar salud y educación pública a extranjeros sin residencia en Argentina

Uno por uno, los puntos más relevantes del proyecto para cobrar salud y educación pública a extranjeros sin residencia en Argentina

El Gobierno busca frenar un fallo por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y evalúa recurrir a la Corte Suprema de EEUU

El intendente Leonardo Nardini dio inicio a las vacaciones de invierno en Malvinas Argentinas

Axel Kicillof y Lucas Ghi inauguraron el nuevo Centro de Salud Papa Francisco en Castelar

Economía

Aumenta el transporte público:cuánto costará el boleto de colectivos y subtes desde el 1 de agosto

Aumenta el transporte público: cuánto costará el boleto de colectivos y subtes desde el 1 de agosto

Cuánto cobra un empleado de McDonald’s, Burger King y Starbucks en julio 2026:guía completa de salarios

El Gobierno presentó un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal:“Tener dólares debajo del colchón es un muy mal negocio”

La actividad económica cayó 0,5% en mayo, pero volvió a tener un leve crecimiento interanual

Internacionales

“Benjamín Netanyahu es un criminal de guerra”

“Benjamín Netanyahu es un criminal de guerra”

El empleo juvenil, en crisis:los tres factores que afectan la entrada al mercado laboral a nivel global

La ciudad futurista de China donde el 98% de los vecinos ama su red de trenes y colectivos

Austria transformó la casa natal de Adolf Hitler en una comisaría para terminar con las peregrinaciones de nazis

Publicidad