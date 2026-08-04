Dónde está Mafia, el perro de Candela Arizaga, tras el confuso incidente con Facundo Moyano en Belgrano

Qué pasó con el perro de Candela Arizaga, novia de Facundo Moyano Foto: TikTok Candela Arizaga

A las 5:03 de la mañana una denuncia al 911 alertó a la policía sobre un confuso episodio que ocurría en Barrancas de Belgrano. Una de las protagonistas era Candela Arizaga, modelo e influencer de 23 años, que había sido vista corriendo semidesnuda y descalza, en plena Avenida del Libertador. Detrás de ella la seguía su novio, quien resultó ser Facundo Moyano. El incidente aún se encuentra en manos de la Justicia y un último dato salió a la luz: es que la joven se encontraba persiguiendo a su perro Mafia.

Tras la intervención de la policía, Moyano fue detenido y demorado en la Comisaría 13 A de Belgrano por “lesiones y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género” y luego trasladado a la Alcaidía N° 4 de Barracas. En tanto, Arizaga fue llevada de emergencia al Hospital Pirovano. Pero, ¿qué pasó con su perro bulldog francés?

El bulldog francés está al cuidado de una vecina de Belgrano. Foto: Instagram

En medio de la corrida protagonizada por Arizaga y Moyano enlos alrededores del Barrio Chino, entre las calles Libertador, Virrey Vértiz y Sucre, el can se soltó, pero un portero de nombre Camilo lo pudo agarrar.

El hombre comentó que él fue testigo de toda la situación. En diálogo con América 24, el encargado indicó que la joven corría con el perro en sus brazos, pero en un momento se escapa e incluso casi es atropellado por un colectivo justo después de que Moyano lograra alcanzar a su pareja.

“Yo lo pude agarrar y ahora lo está cuidado una propietaria de un departamento del edificio. No lo se lo devolveremos a nadie a menos que sea a ella o a sus familiares”, manifestó.

De acuerdo a la información dispuesta en su Instagram, L-Gante, expareja de la modelo, fue quien le regaló a Mafia cuando eran novios en 2024. Arizaga ya habría sido dada de alta del Hospital Pirovano y, si bien, sostuvo que no fue agredida por Moyano y que todo el episodio fue producto del consumo de estupefacientes, la Justicia espera que amplíe su declaración una vez que se retire del centro médico de Coghlan.

Allanaron el domicilio de Facundo Moyano

La secuencia de esta madrugada no solo derivó en la detención de Facundo Moyano, en la tarde de este martes, el auxiliar fiscal Julián Pistone solicitó el allanamiento del departamento de Avenida del Libertador 5414, en el que vive actualmente el sindicalista y donde inició el episodio con su novia.

El edificio donde vive Facundo Moyano en Belgrano. Foto: Captura

Por orden del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº4, oficiales de Policía de la Ciudad comenzaron a allanar el domicilio cerca de las 16h. Tras finalizar el operativo, las autoridades confirmaron que no se encontraron estupefacientes, pero sí se secuestraron dos dispositivos móviles.

Cómo ocurrió el hecho en Belgrano

Fuentes de Policía de la Ciudad indicaron a Canal 26 que alrededor de las 5 de la mañana una llamada al 911 de un vecino del barrio porteño de Belgrano denunció un incidente con una pareja.

Una mujer había sido vista salir del edificio de Avenida del Libertador al 5400, semidesnuda, descalza y con su perro en los brazos y la seguía su pareja. Al cabo de unos minutos, una patrulla policial llegó al lugar y habló con el encargado del edificio, quien les confirmó lo ocurrido.

Facundo Moyano está detenido. Foto: Canal 26

Finalmente, tras una corrida de varios minutos, registrada por cámaras de seguridad de la zona, los efectivos lograron detener a Moyano y a su novia Candela Arizaga en el cruce de Virrey Vértiz y Sucre.

La causa está a cargo de la Unidad Flagrancia Norte e interviene el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº4.