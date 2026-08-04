comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Dónde está Mafia, el perro de Candela Arizaga, tras el confuso incidente con Facundo Moyano en Belgrano

La modelo de 23 años tenía al bulldog francés en sus brazos, pero en medio de la corrida en vía pública, el perro se soltó y escapó. Qué pasó con él y dónde está.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Qué pasó con el perro de Candela Arizaga, novia de Facundo Moyano
Qué pasó con el perro de Candela Arizaga, novia de Facundo Moyano Foto: TikTok Candela Arizaga
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

A las 5:03 de la mañana una denuncia al 911 alertó a la policía sobre un confuso episodio que ocurría en Barrancas de Belgrano. Una de las protagonistas era Candela Arizaga, modelo e influencer de 23 años, que había sido vista corriendo semidesnuda y descalza, en plena Avenida del Libertador. Detrás de ella la seguía su novio, quien resultó ser Facundo Moyano. El incidente aún se encuentra en manos de la Justicia y un último dato salió a la luz: es que la joven se encontraba persiguiendo a su perro Mafia.

Tras la intervención de la policía, Moyano fue detenido y demorado en la Comisaría 13 A de Belgrano por “lesiones y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género” y luego trasladado a la Alcaidía N° 4 de Barracas. En tanto, Arizaga fue llevada de emergencia al Hospital Pirovano. Pero, ¿qué pasó con su perro bulldog francés?

El perro de Candela Arizaga
El bulldog francés está al cuidado de una vecina de Belgrano. Foto: Instagram

En medio de la corrida protagonizada por Arizaga y Moyano enlos alrededores del Barrio Chino, entre las calles Libertador, Virrey Vértiz y Sucre, el can se soltó, pero un portero de nombre Camilo lo pudo agarrar.

El hombre comentó que él fue testigo de toda la situación. En diálogo con América 24, el encargado indicó que la joven corría con el perro en sus brazos, pero en un momento se escapa e incluso casi es atropellado por un colectivo justo después de que Moyano lograra alcanzar a su pareja.

Contenido Recomendado

Allanaron el departamento de Facundo Moyano en Barrancas de Belgrano tras el episodio con Candela Arizaga

Allanaron el departamento de Facundo Moyano en Barrancas de Belgrano tras el episodio con Candela Arizaga

En pareja con un hijo de Simeone y criando a su bebé:la nueva vida de Eva Bargiela, ex de Facundo Moyano

En pareja con un hijo de Simeone y criando a su bebé: la nueva vida de Eva Bargiela, ex de Facundo Moyano

“Yo lo pude agarrar y ahora lo está cuidado una propietaria de un departamento del edificio. No lo se lo devolveremos a nadie a menos que sea a ella o a sus familiares”, manifestó.

De acuerdo a la información dispuesta en su Instagram, L-Gante, expareja de la modelo, fue quien le regaló a Mafia cuando eran novios en 2024. Arizaga ya habría sido dada de alta del Hospital Pirovano y, si bien, sostuvo que no fue agredida por Moyano y que todo el episodio fue producto del consumo de estupefacientes, la Justicia espera que amplíe su declaración una vez que se retire del centro médico de Coghlan.

Allanaron el domicilio de Facundo Moyano

La secuencia de esta madrugada no solo derivó en la detención de Facundo Moyano, en la tarde de este martes, el auxiliar fiscal Julián Pistone solicitó el allanamiento del departamento de Avenida del Libertador 5414, en el que vive actualmente el sindicalista y donde inició el episodio con su novia.

El edificio de Moyano
El edificio donde vive Facundo Moyano en Belgrano. Foto: Captura

Por orden del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº4, oficiales de Policía de la Ciudad comenzaron a allanar el domicilio cerca de las 16h. Tras finalizar el operativo, las autoridades confirmaron que no se encontraron estupefacientes, pero sí se secuestraron dos dispositivos móviles.

Cómo ocurrió el hecho en Belgrano

Fuentes de Policía de la Ciudad indicaron a Canal 26 que alrededor de las 5 de la mañana una llamada al 911 de un vecino del barrio porteño de Belgrano denunció un incidente con una pareja.

Una mujer había sido vista salir del edificio de Avenida del Libertador al 5400, semidesnuda, descalza y con su perro en los brazos y la seguía su pareja. Al cabo de unos minutos, una patrulla policial llegó al lugar y habló con el encargado del edificio, quien les confirmó lo ocurrido.

Detención Facundo Moyano
Facundo Moyano está detenido. Foto: Canal 26

Finalmente, tras una corrida de varios minutos, registrada por cámaras de seguridad de la zona, los efectivos lograron detener a Moyano y a su novia Candela Arizaga en el cruce de Virrey Vértiz y Sucre.

La causa está a cargo de la Unidad Flagrancia Norte e interviene el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº4.

Facundo MoyanoBelgranoPerrosIncidentes
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Video:el momento en que Candela Arizaga salió semidesnuda del departamento de Facundo Moyano

    Video: el momento en que Candela Arizaga salió semidesnuda del departamento de Facundo Moyano

  2. Horror en Villa Elisa:hallaron el cuerpo de una mujer dentro de un pozo del jardín de su casa

    Horror en Villa Elisa: hallaron el cuerpo de una mujer dentro de un pozo del jardín de su casa

  3. Allanaron el departamento de Facundo Moyano en Barrancas de Belgrano tras el episodio con Candela Arizaga

    Allanaron el departamento de Facundo Moyano en Barrancas de Belgrano tras el episodio con Candela Arizaga

  4. La “Nahir Galarza chaqueña” confesó haber asesinado a su novio Matías Julián Álvarez:cuál es la situación judicial de Victoria Luz Cantero

    La “Nahir Galarza chaqueña” confesó haber asesinado a su novio Matías Julián Álvarez: cuál es la situación judicial de Victoria Luz Cantero

  5. “Quiero amar y maltratar al mismo hombre”:quién es Victoria Luz Cantero, la joven acusada de matar a su pareja en Chaco

    “Quiero amar y maltratar al mismo hombre”: quién es Victoria Luz Cantero, la joven acusada de matar a su pareja en Chaco
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Ley de Tierras:Anabel Fernández Sagasti fue autorizada a participar de la sesión de manera remota, pero lo deberá ratificar el Senado

Ley de Tierras: Anabel Fernández Sagasti fue autorizada a participar de la sesión de manera remota, pero lo deberá ratificar el Senado

Crisis bilateral:Brasil retira a su embajador de la Argentina y baja al mínimo su relación diplomática

Se levantó el paro en los puertos:el Gobierno acordó con los prácticos una reducción del 20% en las tarifas

Patricia Bullrich anunció los cambios en el proyecto de la Ley de Tierras:“Los estados extranjeros no pueden comprar un gramo”

Economía

El Banco Central volvió a comprar divisas y las reservas alcanzaron su mayor nivel en casi siete años

El Banco Central volvió a comprar divisas y las reservas alcanzaron su mayor nivel en casi siete años

Granja Tres Arroyos cierra su planta en Córdoba:la crisis ya alcanzó cinco localidades del país

ANSES confirmó quiénes cobran primero en agosto:fechas clave del calendario de pagos

Cambió el recibo de sueldo:qué información nueva vas a encontrar y cómo interpretarla

Internacionales

La isla más pequeña de España quiere independizarse:tiene apenas 50 habitantes y recibe miles de turistas en verano

La isla más pequeña de España quiere independizarse: tiene apenas 50 habitantes y recibe miles de turistas en verano

Rusia muestra su nuevo submarino nuclear Yasen-M:el arma silenciosa que inquieta a la OTAN

Exclusivo Canal26.com | Entrevista a Jesús Armas desde Venezuela:en primera persona, un ex preso político del chavismo relata el horror

“Así ‘luchan’ los rusos”:Ucrania compartió imágenes en el que un dron suicida persigue y ataca a un civil en Jersón